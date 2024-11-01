edición general
El Mundo y su director Joaquín Manso condenados a rectificar un bulo sobre Silvia Intxaurrondo

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho firme la condena a El Mundo y a su director Joaquín Manso. Se les condena a rectificar el bulo que difundieron sobre mí y a pagar las costas de los tres procesos. La sentencia es firme y definitiva”. Ese es un fragmento del tuit publicado por la periodista y presentadora de La Hora de la 1 de TVE, Silvia Intxaurrondo el 21 de noviembre. El origen de la campaña de descrédito a Intxaurrondo se sitúa en el pasado 17 de julio de 2023, cuando la periodista entrevistó a Nuñez Feijoó en...

#1 Leon_Bocanegra
Uy con los sarpullidos que levanta esta señora entre la derechusma.
A rectificar, patanes!
#19 domadordeboquerones
#1 Ofu, ahora tendrán que cerrar el periódico y vivir en la indigencia
#22 io1976
#19 Para eso la derechusma debería tener un mínimo de dignidad y mandar al carajo a quienes les miente con impunidad un día sí y otro también, pero ya es sabido que el facha no quiere la verdad, solo que les alimenten las bilis.
#25 MiguelDeUnamano
#22 Sólo hay que ver el tipo de gente que defiende la sentencia del fiscal, escoria que nadie decente querría a su lado.
#44 domadordeboquerones
#25 Y si el fiscal hubiese sido del gobierno de Rajoy, estaríamos debatiendo este meneo aquí, me siembra un mar de dudas :tinfoil:
#47 Alqui
#44 Si el fiscal hubiese sido del gobierno de Rajoy, las pruebas (si las hubiera) se habrían desestimado en un tris, como ya han desestimado muchas pruebas en muchas causas, y estaríais dando palmas con las orejas. Si lo hubieran condenado sin pruebas, al menos yo, estaría igual de cabreado.
#51 domadordeboquerones
#47 jajajaja muy bueno
#43 domadordeboquerones
#22 Yo solo me informo en el diario.es, así me curo en salud.
#23 Leon_Bocanegra
#19 no, no han cometido ningún delito. Simplemente han intentado engañar a los subnormales que leen esa bazofia.
#2 Anfiarao
El mundo.es, el periódico de los mediocres e indocumentados
#12 _219
#2 El actual director de El Mundo, Joaquín Manso, actuó en películas porno en su juventud. Eso es una casa de putas. Con eso os lo sigo todo.
#21 el_Tupac
#12 Pedro J también hizo una peli porno, aunque parece que él no lo sabía...
#31 Marisadoro
#21 Exuperancia!


Coros: Rapú, Rapú, Rapú...
#34 _219
#21 Joaquín Manso sí las grabó voluntariamente.
#45 tatamka
#21 en los inicios del internet se podía conseguir, has revivido uno de los peores recuerdos de mi juventud.... El corpiño
#17 NoPracticante
#2 el inMundo
#3 Leon_Bocanegra
Que pillada a los diputados del PP. Claro que a esos se la suda todo  media
#8 ingenierodepalillos
Para que fuese justicia deberían rectificar en portada, ocupando toda la portada y durante varios días seguidos, así se acababan estas gilipolleces, ahora saldrán del paso con una mierda de nota de un párrafo minúsculo en el lugar más recóndito del panfleto.
5 K 61
No veo a los tipicos fachas hablando por aqui ahora.
#10 BM75
#6 Dos comentarios más arriba tienes a uno rabiando...
1 K 18
“… en realidad, la cantidad señalada se trata de una reserva presupuestaria de máximos para este concepto, “que no es pagar a Silvia Intxaurrondo, sino a la empresa a través de la cual se abonarán los servicios prestados por esta profesional a RTVE por 2 años y 520 programas”.”
Ojalá hubiesen profundizado más aquí
#46 Popsandbangs
#37 eh, devuélveme ese negativo que me has robado.
Quizás #9 era demasiado sutil…
#54 ClonA43
#46 jajajaja
#57 Crtx89
#9 la empresa, unipersonal , propiedad de Silvia intxaurrondo, y creada para cobrar este contrato y no tener que pagar tanto IRPF.
Si hace unos días salió la noticia de hacienda y está señora…


“El denunciante alega que la sociedad declaró unos ingresos de 241.899,38 euros en 2024, de los cuales el 94,6% correspondería, presuntamente, a facturación derivada de su trabajo como presentadora en la televisión pública. Sin embargo, se habrían imputado como «aprovisionamientos» más de 229.000 euros…   » ver todo el comentario
#35 omega7767
#27 pues ya que te preguntas y muestras curiosidad, aqui te van unos cuantos . Lo de Castellón has sido impresionante. Ahora tenemos a Peinado que empezó fuerte con su error que salvó a Almeida. Avisa si quieres más.

Anticorrupción libra a Esperanza Aguirre pese a concluir que ganó dos elecciones con trampas

García Castellón y los 215 sobreseimientos en Púnica, Lezo y Kitchen

Según García Castellón el PP no se benefició de la contabilidad paralela de su formación madrileña para sufragar los…   » ver todo el comentario
#36 pepe_lopez_canario
#35 ¿Y? También se han archivado casos del PSOE. Tu comentario no demuestra nada
#39 Alvariviriss
#36 215 sobreseimientos en casos que acabaron como acabaron y tú sigues en tu linde... pues sigue sigue
#60 omega7767
#36 ¿se han sobreseído más de 200 casos del PSOE?

Si con 200 casos sobreseidos en multiples causas de corrupción del PP por el juez Castellón y otros enlaces con más corrupción (y solo son unos poquitos, podría poner más y hay muchísimos más) no crees que la justicia no está amañada es que vives en los mundos de las hadas.
#5 omega7767
“ante una campaña de acoso impulsada por diputados del PP”

menudo partido político, por no llamarlos mafia directamente por que es como se comportan
#16 Carnedegato
No me lo creo, en Meneame dicen que el tribunal supremo es facha y solo dicta sentencia conta la PSOE y sus amigos.
#32 monsterboy
#16 Entendemos que no lo entiendas. Animo.
#7 poxemita
Lawfare, esto es un ataque de la ultraderecha a la prensa libre.
#37 ClonA43
"en realidad, la cantidad señalada se trata de una reserva presupuestaria de máximos para este concepto, “que no es pagar a Silvia Intxaurrondo, sino a la empresa a través de la cual se abonarán los servicios prestados por esta profesional a RTVE por 2 años y 520 programas”.
Vamos que solo se han equivocado en la forma en la que lo cobrará.

Por aquí no tenéis vergüenza ninguna. Encima publican esto como si fuera la sentencia del año.
Qué raro que los jueces super nazis hayan dado la razón a la propagandista principal del régimen.
#15 capitan__nemo
Mentir no es ilegal.
#53 Desideratum
#52 "El burro al caballo le llama orejón". :troll:
#20 JackNorte
Cuando sueltas bulos todos los dias y tienen que llevarte a los juzgados para que rectifiques , compensa.
Lo que es seguro que en las peores situaciones el mundo sera capaz de mentir descaradamente. No digamos estando bien.
#28 Kantinero
#26 A ver Fofito, es que precisamente es una sentencia favorable a la izquierda, y aún así la han manipulado en el tiempo.

No se quién eres, obviamente has sido baleado hoy mismo por falta de Karma.
@admin sigo reivindicando 60 días de nevera para las nuevas cuentas, de poco sirve que se sanee por karma cuando a la media hora tenemos otra vez individuos como este.
#30 pepe_lopez_canario
#29 ¿Que controlan la sala del Tribunal Supremo? Qué barbaridad, en lugar de colocar a exministros como hace el PSOE en el Constitucional. Seguro que eso no lo ves mal.

#28 A favor de la izquierda y por el Tribunal Supremo, que spupuestamente es un nido de fachas.
#29 kevers
#26 no lo digo yo, lo dice un tal Cosido del PP.
#58 tusko
#52 como que nene? No sabes hablar? Cual es tu problema mental? xD xD xD
#56 thingoldedoriath
#49 Yo me refería a la mayoría de los jueces que están asociados... claro.
Es evidente que la mayoría no están en ninguna asociación! porque si sólo contásemos a los asociados, nos saldrían muy pocos jueces y cualquiera que consulte en el MJU sabe que tenemos más de 5.000 entre jueces y magistrados.

Disculpa si no quedaba claro en mi comentario. Respondía a una pregunta acerca de jueces asociados...
#59 Barriales
#52 a dormir.
#33 Spirito
El periódico Inmundo condenado por difundir bulos.

¿Y cuál es la noticia?
#11 uberhumanista
Pasito a pasito, suave suavecito, nos veremos inmersos en el fascismo…
#40 pepe_lopez_canario
También han sobreseido el caso de Ayuso y la sresidencias y los tontos sigues con la linde
#4 pepe_lopez_canario
¿Pero el Tribunal Supremo no era un nido de fachas de ultraderecha? ¿Cómo es posible que ahora saquen una sentencia a favor de una propagandista del régimen?

Qué jodido debe de ser estar dentro del "cerebro" de un rojo. La hipocresía en la que vive esta gente es digno de estudio. Luego se quejan porque los jóvenes votan a VOX. Cómo cojones se van a sentir representados con esta basura de izquierda que tenemos en este país.
#13 Sigo_intentandolo
#4 este tema es de los que se puede ser imparcial... el comodín solo hay que usarlo en los temas de caza mayor...
#14 omega7767
#4 No todos los jueces son corruptos

esto es de la Sala Civil, no de la Penal que juzga a políticos

pero si, la justicia está amañada por si no te has enterado, muchos casos tienen resoluciones inauditas
#27 pepe_lopez_canario
#14 ¿Resoluciones inauditas? ¿PUedes demostrarlo con hechos?
#18 Kantinero
#4 Lo sacan ahora que lo del fiscal eclipsa cualquier noticia para que el mundo pueda rectificar en alguna página perdida debajo del juego de los 7 errores.
Lo cual demuestra que Justicia, UCO y policíaS están mangoneadas por el PP
#26 pepe_lopez_canario
#24 Claro, la que tú digas es facha, las otras no.

#18 Claro, están mangoneadas excepto cuando sacan alguna sentencia a favor de la izquierda, entonces han actuado de forma neutral y objetiva
#24 kevers
#4 la sala 2 de lo penal en concreto.
#38 konde1313
#4 El PP con Marchena controla las salas que controla.
#41 thingoldedoriath
#4 Creo que no te has fijado en esto: "La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo"...

Es la La Sala Segunda o Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que suelen reunirse eso que algunos llaman "nido de fachas de ultraderecha", porque la mayoría de los magistrados de esta sala están asociados a la APM (la mayor asociación de jueces, de carácter conservador). Algunos son muy conocidos:

Andrés Martínez Arrieta

Manuel Marchena

Carmen Lamela

Antonio del Moral

José Ramón Berdugo
#42 pepe_lopez_canario
#41 Y en el Constitucional la mayoría están asociados a la Asociación de Jueces y Juezas para la democracia, progresista, es decir, con ideología. ¿Qué diferencia hay?
#48 thingoldedoriath
#42 La mayoría de los jueces en España están asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura y a la asociación Francisco de Victoria; la primera es de carácter coservador, la segunda... casi que también; la asociación Jueces y Juezas para la Democracia que hace muchos años se escindió o fueron invitaros a escindirse de la APM y se definen como progresistas...

No sé si tu pregunta es retórica o te interesa saber que diferencia hay...
#49 pepe_lopez_canario
#48 La mayoría de los jueces no están adscritos a ninguna asociación

• APM: 1.412 jueces, 26,07 %
• AJFV: 933 jueces, 17,23 %
• JJpD: 436 jueces, 8,05 %
• FJI: 342 jueces, 6,31 %
• No asociados: 2.293 jueces, 42,34 %

Mientes
#50 Desideratum
#4 Nene, estás confundiendo la sala de lo Civil del Supremo con la sala segunda del mismo.

Es en esta última donde están esa pandilla de delincuentes prevaricadores que tanto ponen palote a la fascistada.

La misma que se ha llevado hostias como panes en los tribunales de la Unión Europea corrigiendo las inmundicias de sentencias que de vez en cuando hacen. :troll: :troll:
#52 pepe_lopez_canario
#50 Nene, aquí tú metes a todos en el mismo saco, no haces distinción entre salas:

www.meneame.net/story/garcia-castellon-sin-tapujos-libre-togas-seguir-

Solo haces distinción cuando te interesa.
#55 Ludovicio
#4 Controla la mayoría del poder judicial no el 100% de los jueces.
Alguna sentencia justa de vez en cuando no te da la razón.

No era tan difícil ¿Eh?
