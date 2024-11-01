El Mundo y su director Joaquín Manso condenados a rectificar un bulo sobre Silvia Intxaurrondo

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho firme la condena a El Mundo y a su director Joaquín Manso. Se les condena a rectificar el bulo que difundieron sobre mí y a pagar las costas de los tres procesos. La sentencia es firme y definitiva”. Ese es un fragmento del tuit publicado por la periodista y presentadora de La Hora de la 1 de TVE, Silvia Intxaurrondo el 21 de noviembre. El origen de la campaña de descrédito a Intxaurrondo se sitúa en el pasado 17 de julio de 2023, cuando la periodista entrevistó a Nuñez Feijoó en...
| etiquetas: joaquín manso , diario el mundo , silvia intxaurrondo , rectificacion , bulo
A rectificar, patanes!
Coros: Rapú, Rapú, Rapú...
Ojalá hubiesen profundizado más aquí
Quizás #9 era demasiado sutil…
Si hace unos días salió la noticia de hacienda y está señora…
“El denunciante alega que la sociedad declaró unos ingresos de 241.899,38 euros en 2024, de los cuales el 94,6% correspondería, presuntamente, a facturación derivada de su trabajo como presentadora en la televisión pública. Sin embargo, se habrían imputado como «aprovisionamientos» más de 229.000 euros… » ver todo el comentario
Anticorrupción libra a Esperanza Aguirre pese a concluir que ganó dos elecciones con trampas
García Castellón y los 215 sobreseimientos en Púnica, Lezo y Kitchen
Según García Castellón el PP no se benefició de la contabilidad paralela de su formación madrileña para sufragar los… » ver todo el comentario
Si con 200 casos sobreseidos en multiples causas de corrupción del PP por el juez Castellón y otros enlaces con más corrupción (y solo son unos poquitos, podría poner más y hay muchísimos más) no crees que la justicia no está amañada es que vives en los mundos de las hadas.
menudo partido político, por no llamarlos mafia directamente por que es como se comportan
Vamos que solo se han equivocado en la forma en la que lo cobrará.
Por aquí no tenéis vergüenza ninguna. Encima publican esto como si fuera la sentencia del año.
Qué raro que los jueces super nazis hayan dado la razón a la propagandista principal del régimen.
Lo que es seguro que en las peores situaciones el mundo sera capaz de mentir descaradamente. No digamos estando bien.
No se quién eres, obviamente has sido baleado hoy mismo por falta de Karma.
@admin sigo reivindicando 60 días de nevera para las nuevas cuentas, de poco sirve que se sanee por karma cuando a la media hora tenemos otra vez individuos como este.
#28 A favor de la izquierda y por el Tribunal Supremo, que spupuestamente es un nido de fachas.
Es evidente que la mayoría no están en ninguna asociación! porque si sólo contásemos a los asociados, nos saldrían muy pocos jueces y cualquiera que consulte en el MJU sabe que tenemos más de 5.000 entre jueces y magistrados.
Disculpa si no quedaba claro en mi comentario. Respondía a una pregunta acerca de jueces asociados...
¿Y cuál es la noticia?
Qué jodido debe de ser estar dentro del "cerebro" de un rojo. La hipocresía en la que vive esta gente es digno de estudio. Luego se quejan porque los jóvenes votan a VOX. Cómo cojones se van a sentir representados con esta basura de izquierda que tenemos en este país.
esto es de la Sala Civil, no de la Penal que juzga a políticos
pero si, la justicia está amañada por si no te has enterado, muchos casos tienen resoluciones inauditas
Lo cual demuestra que Justicia, UCO y policíaS están mangoneadas por el PP
#18 Claro, están mangoneadas excepto cuando sacan alguna sentencia a favor de la izquierda, entonces han actuado de forma neutral y objetiva
Es la La Sala Segunda o Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que suelen reunirse eso que algunos llaman "nido de fachas de ultraderecha", porque la mayoría de los magistrados de esta sala están asociados a la APM (la mayor asociación de jueces, de carácter conservador). Algunos son muy conocidos:
Andrés Martínez Arrieta
Manuel Marchena
Carmen Lamela
Antonio del Moral
José Ramón Berdugo
No sé si tu pregunta es retórica o te interesa saber que diferencia hay...
• APM: 1.412 jueces, 26,07 %
• AJFV: 933 jueces, 17,23 %
• JJpD: 436 jueces, 8,05 %
• FJI: 342 jueces, 6,31 %
• No asociados: 2.293 jueces, 42,34 %
Mientes
Es en esta última donde están esa pandilla de delincuentes prevaricadores que tanto ponen palote a la fascistada.
La misma que se ha llevado hostias como panes en los tribunales de la Unión Europea corrigiendo las inmundicias de sentencias que de vez en cuando hacen.
www.meneame.net/story/garcia-castellon-sin-tapujos-libre-togas-seguir-
Solo haces distinción cuando te interesa.
Alguna sentencia justa de vez en cuando no te da la razón.
No era tan difícil ¿Eh?