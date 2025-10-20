edición general
Las eléctricas frenan la medida clave que quería REE para evitar futuros apagones

Las eléctricas frenan la medida clave que quería REE para evitar futuros apagones

Red Eléctrica había pedido que estas infraestructuras modificaran su operativa, (regulada por el Procedimiento de Operación 7.4) para absorber con mayor celeridad las sobretensiones que se producen en el sistema eléctrico por una creciente participación de la energía renovable. Pero, según recoge la resolución que aprobó ayer la CNMC, no es aplicable sin riesgo de provocar daños.

johel
entonces lo que nos estan cobrando extra para aplicar las medidas que tenian que haber aplicado ya y pagandolas ellos nos las devuelvjajajjaja....
sotillo
#3 Si le quitas un céntimo al de Iberdrola te mando una querella a casa con dos negros de dos metros
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Iberdrola es el menos perjudicado con la medida que se ha paralizado ya que es el que menos gas tiene.

Pero si la medida se hace correctamente, haciendo que sea la eolica y la fotovoltaica quiénes corrigan sus sobretensiones, es el más perjudicado al ser quien más tiene, 11.500 MW
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 #2 #3 #4 Lo que es de locos es pedirle a las síncronas que realicen inversiones para corregir las sobretensiones que producen las asincronas.

Lo lógico es pedirle a las asincronas que realicen las inversiones para corregir sus sobretensiones.

Y más si lo que se quiere es cerrar los ciclos combinado, al final la eolica y fotovoltaica tendan que realizar esas inversiones cuando el gas no esté.
johel
#8 La cosa es que tenian que haber hecho esas inversiones y no las han hecho por ahorrarse la pasta y repartir beneficios millonarios historicos. Ahora que esta el problema nos han pasado la subida de precio a los consumidores. Por otro lado pedirles a las sincronas que asincro... son los mismos grupos de inversores y las mismas empresas.
Aplaudirles espero que no me pidais, porque es de aplaudir de lado a lado de la cara en plan Bud Spencer.
#1 Pitchford
Pues según REE era imprescindible aplicarlo inmediatamente para evitar el riesgo de nuevos apagones, así que..
sotillo
#1 El que pueda hacer que haga y están apretando
Torrezzno
No entiendo esta parte

"Pero, según recoge la resolución que aprobó ayer la CNMC, no es aplicable sin riesgo de provocar daños. "

Es o no es factible?
#5 Pitchford
#2En concreto, se afirma que “varios sujetos generadores, tanto de tecnología síncrona como asíncrona, coinciden en la afirmación de que los criterios propuestos para la medición del cumplimiento del servicio son de difícil o incluso imposible cumplimiento, sobre todo por las centrales síncronas convencionales, porque o bien no disponen de la velocidad de respuesta que presupone la propuesta o bien se requería un proceso de adaptación tecnológica”.Es decir, que aplicar el funcionamiento que había pedido REE podría dañar la maquinaria de esas infraestructuras “y ser incluso contraproducente y provocar inestabilidades y oscilaciones adicionales en el sistema”.
#9 pirat
#2 No hasta que gobiernen los buenos.
Entonces se aumentará el recargo para todos y para que sigan como hasta ahora mientras nos venden que el aumento de precio es en el fondo una bajada de impuestos...
Como mola eso de cobrar por un servicio que no das y además te sirve para presionar a un gobierno que no te gusta porque no se pliega tanto a someter a la ciudadanía a tus abusos.
