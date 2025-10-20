Las eléctricas frenan la medida clave que quería REE para evitar futuros apagones

Red Eléctrica había pedido que estas infraestructuras modificaran su operativa, (regulada por el Procedimiento de Operación 7.4) para absorber con mayor celeridad las sobretensiones que se producen en el sistema eléctrico por una creciente participación de la energía renovable. Pero, según recoge la resolución que aprobó ayer la CNMC, no es aplicable sin riesgo de provocar daños.
| etiquetas: cnmc , ree , eléctricas , apagón , procedimientos , tensión , control
Pero si la medida se hace correctamente, haciendo que sea la eolica y la fotovoltaica quiénes corrigan sus sobretensiones, es el más perjudicado al ser quien más tiene, 11.500 MW
Lo lógico es pedirle a las asincronas que realicen las inversiones para corregir sus sobretensiones.
Y más si lo que se quiere es cerrar los ciclos combinado, al final la eolica y fotovoltaica tendan que realizar esas inversiones cuando el gas no esté.
Aplaudirles espero que no me pidais, porque es de aplaudir de lado a lado de la cara en plan Bud Spencer.
"Pero, según recoge la resolución que aprobó ayer la CNMC, no es aplicable sin riesgo de provocar daños. "
Es o no es factible?
Entonces se aumentará el recargo para todos y para que sigan como hasta ahora mientras nos venden que el aumento de precio es en el fondo una bajada de impuestos...
Como mola eso de cobrar por un servicio que no das y además te sirve para presionar a un gobierno que no te gusta porque no se pliega tanto a someter a la ciudadanía a tus abusos.