Las eléctricas frenan la medida clave que quería REE para evitar futuros apagones

Red Eléctrica había pedido que estas infraestructuras modificaran su operativa, (regulada por el Procedimiento de Operación 7.4) para absorber con mayor celeridad las sobretensiones que se producen en el sistema eléctrico por una creciente participación de la energía renovable. Pero, según recoge la resolución que aprobó ayer la CNMC, no es aplicable sin riesgo de provocar daños.