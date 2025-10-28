edición general
EEUU intentó reclutar al piloto de Nicolás Maduro para desviar su avión y entregar al presidente de Venezuela

EEUU intentó reclutar al piloto de Nicolás Maduro para desviar su avión y entregar al presidente de Venezuela

Estados Unidos intentó reclutar al piloto principal de Nicolás Maduro para desviar su avión y facilitar su captura, según adelantó este martes la agencia Associated Press. Sin embargo, la operación de inteligencia, que comenzó durante la presidencia de Joe Biden, no tuvo éxito. El agente federal Edwin López, agregado en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, mantuvo el contacto telefónico a través de WhatsApp y Telegram con el general venezolano Bitner Villegas, encargado de pilotar la aeronave del líder chavista.

Supercinexin
Su captura, ¿por qué? ¿Qué delitos se le imputan a Nicolás Maduro para secuestrarlo y llevarlo a EEUU? De verdad que la derecha, desde la demócrata liberal hasta la fascista, es toda ella la misma basura imperialista y no tiene argumentación ni defensa posible.
25
Findeton
#1 Ser el jefe del Cartel de los Soles.
3
lamarisevadecañas
#2 eso quien lo dice?
2
calde
#4 las voces que tiene en su cabeza
1
Findeton
#11 El anterior presidente de la SIDE.
2
alamajar
#13 presidente, juez y cocinero de paella
0
ur_quan_master
#2 eso es tan cierto como la presencia de armas de destrucción masiva en Iraq.

más evidentes son los cargos de Trump por ordenar asesinatos aleatorios en aguas internacionales.
17
calde
#5 tan cierto como que beber lejía en suficiente cantidad acaba con la enfermedad :troll:
2
Mangione
#2 ¡Tú si que eres un sol, José Luis! :-*  media
4
Leon_Bocanegra
#2 yo soy el jefe de la patrulla canina.
5
salteado3
#1 Se le acusa de terrorismo, narcotraficante o narcoterrorista.

Delirante. Y por supuesto sin pruebas, tampoco hacen falta porque ahora los yankis asesinan abiertamente a quien quieren sin juicio y a la vista de todo el mundo.

Y si se queja alguien es que es un colaborador. Ya sabe lo que podría pasarle.
7
Fj_Bs
#3 la C I A , y la DEA sabe mucho de esto ; terrorismo, narcotraficante o narcoterrorista.
2
guuilesmiz
#1 es evidente que es un estado fascista, no los de derechas, sino todo el estado en sí.
Por cierto, Biden no era del partido demócrata? jajaja
1
calde
#1 Son unos románticos de la democracia, lo hacen por amor... :shit:
1
Pingocho
#1 Lo acusa el presidente que llegó a su segundo mandato estando condenado y con otros procesos pendientes :shit: Ese es el loco mundo que nos tocó
1
elmakina
#1 no quieren “secuestralo”; EE. UU. lo acusa formalmente desde 2020 por narcotráfico y narcoterrorismo, según una indictment del Departamento de Justicia. No hay condena, pero sí procesos judiciales y abundante evidencia presentada. Negarlo no es defensa política, es ignorar hechos legales.
Y en EE.UU. al menos tendría un juicio con más garantías que en su país, donde estánbien documentadas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de su régimen dictatorial.
0
reithor
#1 se le quiere capturar por no regalar petróleo a USA, lo de los delitos, los haya o no, no tiene nada que ver.
0
ExLibris
Mi cuñado dice que Narco “el Rubio” dirige el clan de “Los Moons” (Los Lunas), máximo rival de "Los Soles" (The Suns).
0

