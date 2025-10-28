EEUU intentó reclutar al piloto de Nicolás Maduro para desviar su avión y entregar al presidente de Venezuela

Estados Unidos intentó reclutar al piloto principal de Nicolás Maduro para desviar su avión y facilitar su captura, según adelantó este martes la agencia Associated Press. Sin embargo, la operación de inteligencia, que comenzó durante la presidencia de Joe Biden, no tuvo éxito. El agente federal Edwin López, agregado en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, mantuvo el contacto telefónico a través de WhatsApp y Telegram con el general venezolano Bitner Villegas, encargado de pilotar la aeronave del líder chavista.
