EEUU amenazó con llevarse la base de Rota a Marruecos. España la ha enterrado con una oferta insuperable: más territorio

La primera razón: escudos antimisiles. Rota no es una base intercambiable, sino un nodo esencial del escudo antimisiles de la OTAN junto a Rumanía y Polonia, integrado en un sistema de sensores, radares, satélites y centros de mando que exige coordinación milimétrica y tiempos de reacción de entre cinco y veinticinco minutos. No solo eso. También alberga destructores Aegis equipados con misiles SM-3 y forma parte del entramado técnico cuyo centro neurálgico está en Alemania, todo ello en territorio aliado plenamente integrado en la Alianza At