edición general
7 meneos
49 clics
EEUU amenazó con llevarse la base de Rota a Marruecos. España la ha enterrado con una oferta insuperable: más territorio

EEUU amenazó con llevarse la base de Rota a Marruecos. España la ha enterrado con una oferta insuperable: más territorio

La primera razón: escudos antimisiles. Rota no es una base intercambiable, sino un nodo esencial del escudo antimisiles de la OTAN junto a Rumanía y Polonia, integrado en un sistema de sensores, radares, satélites y centros de mando que exige coordinación milimétrica y tiempos de reacción de entre cinco y veinticinco minutos. No solo eso. También alberga destructores Aegis equipados con misiles SM-3 y forma parte del entramado técnico cuyo centro neurálgico está en Alemania, todo ello en territorio aliado plenamente integrado en la Alianza At

| etiquetas: eeuu , rota , base
5 2 0 K 91 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 91 actualidad
tul #1 tul
como vender una bajada de pantalones como algo genial, no les pagan lo suficiente a estos juntaletras.
3 K 57
makinavaja #2 makinavaja
Al enemigo que huye, puente de plata... EEUU hace mucho tiempo que dejó de ser nuestro aliado...
0 K 12
karlos_ #3 karlos_ *
Al enemigo puente de plata

Edit: #2 te adelantaste por segundos
0 K 7

menéame