EEUU acusa a la UNRWA de ser una "filial de Hamás" y asegura que "no desempeñará ningún papel en Gaza"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha señalado que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa) "no jugará ningún papel" en la futura Gaza y la ha tildado de "filial de Hamás", según publica The Times of Israel. Así lo ha expresado en una rueda de prensa ofrecida desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel. "Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla [la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza] todavía hay un grupo...