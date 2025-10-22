edición general
EEUU acusa a la UNRWA de ser una "filial de Hamás" y asegura que "no desempeñará ningún papel en Gaza"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha señalado que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa) "no jugará ningún papel" en la futura Gaza y la ha tildado de "filial de Hamás", según publica The Times of Israel. Así lo ha expresado en una rueda de prensa ofrecida desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel. "Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla [la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza] todavía hay un grupo...

#4 luckyy
Supongo que habrá un momento o que surja algo que pare toda está estupidez de esta panda de asesinos psicópatas
Kantinero #6 Kantinero
#4 Lo veo difícil, el camino que ha tomado la civilización aupando escorias humanas a las más altas cotas de poder no tiene vuelta atrás, bien al contrario les salen seguidores por todas partes, la última en Japón;
tribunadelabahia.com.mx/sanae-takaichi-primera-mujer-primer-ministra-j
La humanidad ha decidido votar en contra de si misma
Supercinexin #11 Supercinexin
#4 Ve mirando un buen sofá-cama si tienes la intención de seguir esperando.
A.more #2 A.more
Los terroristas del mundo repartiendo carnets de terroristas. Los únicos que han usado la bomba atómica decidiendo quién puede tenerlo. Los que asesinan sin juicio donde les sale de los huevos, hablando de terrorismo. A veces dudo de si la guerra mundial la ganaron los nazis.
Andreham #1 Andreham *
Pues ya estaría, la historia la escriben los vencedores y en este caso han ganado los nazis y ellos eligen quién es terrorista y quién no.

Y parte de la ONU es terrorista.
Supercinexin #12 Supercinexin
#9 Por supuesto que no, lo harán los grupos derechistas sionistas, que son gente de plena confianza por su amplio historial de respeto a la verdad, la objetividad, la historia y los DDHH.
#3 ezabarte
"Todo es Hamas" de que me suena... :eli:
Asimismov #10 Asimismov
Ningún papel, lo que se dice ningúno, no. Han servido de blanco y objetivo al FOI con más de 100 asesinados.
Fuck TACO!
Free_palestine #13 Free_palestine
#9 si lo dice una ONG financiada por un lobby sionista, tiene que ser cierto :troll:
JackNorte #5 JackNorte
En Gaza solo son bien "recibidos" las fuerzas extranjeras invasoras financiadores de los genocidas y los propios genocidas para asegurar la paz xD
XtrMnIO #16 XtrMnIO *
Qué ganas tengo de que caiga EEUU... Y estos son sus estertores agónicos...

Qué país más toxico para la humanidad... Hace años fue el motor del mundo, y ahora es el lastre.
oceanon3d #17 oceanon3d
EEUU, lo mismo que Israel, no quieren testigos en el terreno ... da miedo pensar lo que les les viene encima a los palentinos en la Fase 2 del plan.
#14 jfgaliza *
#9 El razonamiento es que las pruebas se presentan ante un juez, y los jueces han dicho que Israel, ni EEUU, han presentado pruebas que respalden esas afirmaciones: cadenaser.com/nacional/2025/10/22/la-corte-internacional-de-justicia-a
#15 abogado_del_diablo
Qué humillación que no haya nadie en el mundo dispuesto a decirles que quién cojones se creen que son para decidir si una organización mundialmente reconocida para tales labores no vaya a hacer nada.
Ojalá llegue a ver a EEUU e Israel un día hundidos y humillados, y sufrir a aquellos que hoy siguen apoyando el genocidio mientras se deshacen entre justificaciones de su maldad.
Nihil_1337 #7 Nihil_1337
Esto ya se sabía hace tiempo. No es que sea algo que ocultaban ni nada. Que eso no justifica nada de lo que a hecho Israel, que conste el disclaimer obligado en este tema. Pero las cosas como son.

x.com/UNWatch/status/1968321907507208266
Free_palestine #8 Free_palestine
#7 UNWatch que medio más imparcial :troll:  media
Nihil_1337 #9 Nihil_1337 *
#8 bueno, en este tema el razonamiento falaz hace tiempo que se impuso y aceptáis todas. Un informe así quien crees que te lo va a hacer, la autoridad palestina? xD
