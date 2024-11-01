EE UU alerta de que Irán está "a una semana" de poder fabricar armas nucleares: "Es muy peligroso"

El enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, ha apuntado que Irán probablemente esté "a una semana" de tener suficiente material para poder fabricar bombas nucleares. "Han estado enriqueciendo mucho más de lo necesario para la energía nuclear civil. Llega al 60%", ha declarado el enviado de Trump en una entrevista en Fox News este sábado. "Probablemente estén a una semana de tener material industrial para fabricar bombas, y eso es realmente peligroso", ha asegurado.
| etiquetas: eeuu , irán , armas nucleares
Pero como el lobo nos cuenta cuentos, nos creemos que nosotros nunca seremos los próximos porque no tenemos petróleo.
En que quedamos...
Que casa a las mujeres vírgenes con guardias islámicos y las violan antes de ejecutarlas para torturarlas hasta después de muertas peligrosa?
Que manda a niños a matarse con una llave de plástico para ir al cielo como mártires peligrosa?
No me hagas reír anda
Dices: iráni, hostia, sin dudarlo, me encantaria vivir en irán por que al seguir las leyes del ayatola y si las violo me ahorcan o me latigan, se que al menos estoy del lado bueno de la historia, de los elegidos por Allah.
Seguro, seguro qué te vas a irán corriendo a no tocar a otro ser humano de sexo opuesto nunca jamás bajo pena de latigazos. Estoy seguro.
A mi es que los fanáticos religiosos me dan asco para ambas partes.. Mis amigos no han estado en las grandes capitales porque estaban cruzando el país, pero no hablan nada de lo que te han camido la cabeza de verdad.
Ambos te pegarían un tiro sin preguntarte nada.
Y van mas allá: hay unos locos, que no son pocos, que están tan convencidos de que eso es así, que no solo consideran que es algo bueno, sino que trabajan activamente para que suceda. Creen que hasta que el mundo entero no descienda a los infiernos, Dios no bajará de los cielos para salvarles, Y NO QUIEREN ESPERAR, se llaman "los aceleracionistas", y se sospecha que hay varios metidos en el gobierno de Trump.
Así que, #3, replanteate muy en serio a quién deberías tenerle mas miedo.
Aquí la idea es que hay que matarles para que no puedan defenderse cuando vamos a matarlos.
Todo muy cristiano, ético y moral.
Pongan a sus guionistas a trabajar de verdad y dejense de chatgpt, que lo único que hace es copiar guiones antiguos...
Una semana!
Si estuvieran a una semana ya tendrian decenas de bombas sucias, y no las tienen, precisamente porque no quieren, y precisamente porque no las tienen es el motivo de que EEUU esta como loco por atacarles, eso y controlar el petroleo Irani e impedir el acceso de China a Africa.
Me veo a los iraníes lanzando ataques preventivos antes de que llegue el otro portaaviones...
Más que algunos de los defensores de la dictadura de mierda iraní
Pero ahora que lo dices, es curioso
Si en Menéame se examinase a la gente sobre el tema del que está opinando, los hilos estarían bastante mas limpios
No se, me siento seguro sabiendo que hay un pavo ahí con un discurso de que ellos son los únicos fieles y el mundo entero arderá menos ellos.
Es difícil de creer pero, con esta pandilla de iraníes no se sabe