EE UU alerta de que Irán está "a una semana" de poder fabricar armas nucleares: "Es muy peligroso"

El enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, ha apuntado que Irán probablemente esté "a una semana" de tener suficiente material para poder fabricar bombas nucleares. "Han estado enriqueciendo mucho más de lo necesario para la energía nuclear civil. Llega al 60%", ha declarado el enviado de Trump en una entrevista en Fox News este sábado. "Probablemente estén a una semana de tener material industrial para fabricar bombas, y eso es realmente peligroso", ha asegurado.