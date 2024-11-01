edición general
EE UU alerta de que Irán está "a una semana" de poder fabricar armas nucleares: "Es muy peligroso"

El enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, ha apuntado que Irán probablemente esté "a una semana" de tener suficiente material para poder fabricar bombas nucleares. "Han estado enriqueciendo mucho más de lo necesario para la energía nuclear civil. Llega al 60%", ha declarado el enviado de Trump en una entrevista en Fox News este sábado. "Probablemente estén a una semana de tener material industrial para fabricar bombas, y eso es realmente peligroso", ha asegurado.

Comentarios destacados:    
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
El cuento de viene el coco suena poco creíble cuando lo cuenta el coco.
meroespectador #16 meroespectador
#4 Es exactamente eso, tanto que viene el lobo, que cuando venga de verdad...
salteado3 #25 salteado3
#16 Todos los días un país sufre al lobo de las barras y estrellas.

Pero como el lobo nos cuenta cuentos, nos creemos que nosotros nunca seremos los próximos porque no tenemos petróleo.
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
¿Pero el bombardeo de hace meses no habia sido un exito rotundo e Iran no seria capaz de enriquecer uranio militarmente en años?

En que quedamos...
#1 Suleiman
En un finde te montan un arsenal de bombas nucleares. No lo han hecho antes porque estaban ocupados zurrando a los que protestan.
Druidaferal #3 Druidaferal *
Una dictadura Islamica que piensa que el fin del mundo es algo bueno por que solo quedarán los fieles a Allah peligrosa?

Que casa a las mujeres vírgenes con guardias islámicos y las violan antes de ejecutarlas para torturarlas hasta después de muertas peligrosa?

Que manda a niños a matarse con una llave de plástico para ir al cielo como mártires peligrosa?

No me hagas reír anda xD xD xD <:(
#17 sorecer
#3 Una democracia católica que piensa que tener armas para poder destruir el mundo 3 veces es poco? Que ha esterilizado a habitantes, envenado a su población y a las del resto del mundo? Que ha tirado más gobiernos de otros países que ninguna otra en los últimos 1000 años para su único poder? Que a quien intenta no utilizra su moneda lo asesina y luego bombardea su país?

No me hagas reír anda
Druidaferal #27 Druidaferal *
#17 bueno, entonces si te ponen una pipa en la nuca y te preguntan estado unidense o iráni.

Dices: iráni, hostia, sin dudarlo, me encantaria vivir en irán por que al seguir las leyes del ayatola y si las violo me ahorcan o me latigan, se que al menos estoy del lado bueno de la historia, de los elegidos por Allah.

Seguro, seguro qué te vas a irán corriendo a no tocar a otro ser humano de sexo opuesto nunca jamás bajo pena de latigazos. Estoy seguro.
#31 sorecer
#27 Chica, 2 personas han cruzado Iran en bicicleta: 0 problemas, muy acogedores, un concepto de la hospitalidad tremendo, nada de todo lo que tu hablas. No me gustan las dictaduras religiosos. Ninguna de ambas: Ni la que lo hace públicamente ni la que monta campos de detenciones en almacenes para enviar a todos los sangre sucia sin juicio ni abogado ni derechos.

A mi es que los fanáticos religiosos me dan asco para ambas partes.. Mis amigos no han estado en las grandes capitales porque estaban cruzando el país, pero no hablan nada de lo que te han camido la cabeza de verdad.
#33 Alcalino
#27 pregunta equivocada.

Ambos te pegarían un tiro sin preguntarte nada.
#29 Alcalino
#17 de hecho hay millones de evangelistas americanos que piensan que el fin del mundo es algo bueno porque ellos serán los que se salvarán... y hasta tienen un nombre para ese día: "the rapture"

Y van mas allá: hay unos locos, que no son pocos, que están tan convencidos de que eso es así, que no solo consideran que es algo bueno, sino que trabajan activamente para que suceda. Creen que hasta que el mundo entero no descienda a los infiernos, Dios no bajará de los cielos para salvarles, Y NO QUIEREN ESPERAR, se llaman "los aceleracionistas", y se sospecha que hay varios metidos en el gobierno de Trump.

Así que, #3, replanteate muy en serio a quién deberías tenerle mas miedo.
Druidaferal #32 Druidaferal
#29 los evangelista son un meme total. Seguro que un pastor evangelista con Mercedes quiere que el mundo se acabe para ir al cielo xD xD xD xD
Noeschachi #19 Noeschachi
#3 Y ademas siempre a un par de semanas de la bomba desde 1979
salteado3 #22 salteado3
#3 La propaganda funciona de maravilla.

Aquí la idea es que hay que matarles para que no puedan defenderse cuando vamos a matarlos.

Todo muy cristiano, ético y moral.
Druidaferal #30 Druidaferal
#22 entonces siguiendo tu lógica. Esta dictadura es buena? Como funciona esto por que no os entiendo. Pensaba que uan dictadura que mata gente de izquierdas estaría repudiada por la izquierda, pero ahora ya no se...
MJDeLarra #7 MJDeLarra
NECESITAMOS MENTIRAS NUEVAS

Pongan a sus guionistas a trabajar de verdad y dejense de chatgpt, que lo único que hace es copiar guiones antiguos...
jm22381 #10 jm22381
Lo de las armas de destrucción masiva no va a colar una segunda vez.
Arkhan #18 Arkhan
#10 Sujétame el cubata.
Veelicus #8 Veelicus
jajajajaja,
Una semana!
Si estuvieran a una semana ya tendrian decenas de bombas sucias, y no las tienen, precisamente porque no quieren, y precisamente porque no las tienen es el motivo de que EEUU esta como loco por atacarles, eso y controlar el petroleo Irani e impedir el acceso de China a Africa.
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Hace años que dicen eso.
meroespectador #5 meroespectador
Pero, ¿de que año?, ¿y que tiempo hará esa semana? o es ¿una semana cualquiera de estas?.
Aguarrás #24 Aguarrás
¿Y no podrían palmarla el Trump y el Ayatolá y dejarnos a todos en paz?. <:(
#11 drstrangelove
A calzón quitado ya, está claro que van a atacar.

Me veo a los iraníes lanzando ataques preventivos antes de que llegue el otro portaaviones...
salteado3 #28 salteado3
#11 Ya han dicho que no, pero que también se temen que los yankis desplieguen un batallón de aviones y empiecen a disparar los iraníes pensando que es el ataque y luego los yankis den media vuelta y digan que irán les ha atacado porque sí y que eso justifica matar a millones de mujeres y niños y quedarse con su petróleo y gas como compensación.
#26 DotorMaster
#23 es que tengo un amigo que quiere ir de vacaciones, tú sabes (como hablabas de comer allí) si allí el menú del día incluye postre y café? Que precios tienen en bares populares los menus? Gracias
#15 DotorMaster
#14 no, porque se te ve que sabes mucho de Irán
ElenaCoures1 #23 ElenaCoures1
#15 Mucho
Más que algunos de los defensores de la dictadura de mierda iraní
Pero ahora que lo dices, es curioso
Si en Menéame se examinase a la gente sobre el tema del que está opinando, los hilos estarían bastante mas limpios :troll:
Druidaferal #20 Druidaferal
Yo veo la foto del ayatola y como gestiona el país y me da paz.....
No se, me siento seguro sabiendo que hay un pavo ahí con un discurso de que ellos son los únicos fieles y el mundo entero arderá menos ellos.
manuelpepito #6 manuelpepito
¿Os acordáis de Colin Powell? Bueno y del mamón de Aznar. Pues esto es igual. (Esperemos que sin otro Aznar)
#2 Barriales
JajajaJajaja
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
Un país que apenas puede dar de comer y beber a su población creando armas nucleares
Es difícil de creer pero, con esta pandilla de iraníes no se sabe
#13 DotorMaster
#12 has estado alguna vez allí?
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#13 ¿Por qué? ¿Buscas gente para el Mossad?
