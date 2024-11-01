edición general
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado

Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado. Porque una imagen vale más que mil palabras.

8 comentarios
Spirito #1 Spirito *
Me quedo con el de la izquierda, que tiene parabólica y gas natural.
kreepie #4 kreepie
#1 yo igual, porque además el de la derecha seguramente se calienta con leña en una hoguera y de noche se entretiene fornicando con alguna prima.
Spirito #5 Spirito
#4 Bueno, los de la derecha son más de floretear todo lo que se menea, del quinto para abajo. xD
Spirito #8 Spirito
#4 Como se nota que el de la izquierda es tu vecino.

Cuenta, cuenta... xD
#2 Almirantecaraculo
Mientras el de la izquierda pone una bandera que representa el amor, ya sea hacia los demás, hacia los iguales y hacia sí mismo para mostrarse con orgullo,
El de la derecha es tan cobarde y tan lleno de odio que necesita esconderse poniendo la cruz de borgoña con el águila bicéfala a ver si algún despistado no se da cuenta de que es un FACHA (ni tan siquiera le da para ser un fascista), y lo confunde con un nostálgico del Capitán Alatriste.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Sólo puede quedar uno :popcorn: como próxima junta de vecinos :popcorn:
pepel #6 pepel
Ahora se le llama tabique al Ayusbascal.
J.P.S. #7 J.P.S.
El de la derecha no me desagrada como valenciano porque es foralista. La Casa de Austria era una corona que sumaba muchos reinos, con sus fueros propios y lenguas propias. Visca Lo Regne de Valéncia! Viva la Corona de Aragón! Gora Nafarroako Erresuma!
