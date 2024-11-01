·
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado. Porque una imagen vale más que mil palabras.
ocio
8 comentarios
#1
Spirito
*
Me quedo con el de la izquierda, que tiene parabólica y gas natural.
6
K
76
#4
kreepie
#1
yo igual, porque además el de la derecha seguramente se calienta con leña en una hoguera y de noche se entretiene fornicando con alguna prima.
1
K
19
#5
Spirito
#4
Bueno, los de la derecha son más de floretear todo lo que se menea, del quinto para abajo.
0
K
9
#8
Spirito
#4
Como se nota que el de la izquierda es tu vecino.
Cuenta, cuenta...
0
K
9
#2
Almirantecaraculo
Mientras el de la izquierda pone una bandera que representa el amor, ya sea hacia los demás, hacia los iguales y hacia sí mismo para mostrarse con orgullo,
El de la derecha es tan cobarde y tan lleno de odio que necesita esconderse poniendo la cruz de borgoña con el águila bicéfala a ver si algún despistado no se da cuenta de que es un FACHA (ni tan siquiera le da para ser un fascista), y lo confunde con un nostálgico del Capitán Alatriste.
5
K
60
#3
CharlesBrowson
Sólo puede quedar uno
como próxima junta de vecinos
2
K
31
#6
pepel
Ahora se le llama tabique al Ayusbascal.
0
K
19
#7
J.P.S.
El de la derecha no me desagrada como valenciano porque es foralista. La Casa de Austria era una corona que sumaba muchos reinos, con sus fueros propios y lenguas propias. Visca Lo Regne de Valéncia! Viva la Corona de Aragón! Gora Nafarroako Erresuma!
0
K
7
