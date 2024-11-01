·
9
meneos
120
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
La falta de seguridad cuando se detienen a hacer sus paradas se ha vuelto un problema para los camioneros en España: cada vez sufren más robos de mercancías
|
etiquetas
:
robo
,
camiones
,
ap7
,
área
actualidad
#1
CharlesBrowson
pues a ver si no se come un marron interesante el camionero
1
K
17
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
