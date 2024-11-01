edición general
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso

La falta de seguridad cuando se detienen a hacer sus paradas se ha vuelto un problema para los camioneros en España: cada vez sufren más robos de mercancías

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues a ver si no se come un marron interesante el camionero
