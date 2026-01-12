13 años después de la muerte de Aaron Swartz

Hace trece años murió Aaron Swartz, y no fue una muerte cualquiera: fue el punto de inflexión que dejó al descubierto una verdad incómoda sobre internet, el poder y el castigo ejemplar. No murió por un error técnico ni por un mal cálculo legal; murió aplastado por un sistema que decidió convertirlo en escarmiento.

¿Quién fue Aaron Swartz?

Swartz fue un prodigio precoz y, al mismo tiempo, un idealista radical. A los 14 años participó en el desarrollo de RSS, cofundó Reddit, impulsó Creative Commons, y dedicó buena parte de su corta vida a una idea muy simple y muy peligrosa:

El conocimiento financiado con dinero público debería ser accesible a todo el mundo.

No era un hacker de clichés ni un pirata en busca de lucro. Descargó millones de artículos académicos de JSTOR —acceso cerrado, carísimo— con la intención de liberarlos. El resultado: una persecución judicial desproporcionada, cargos federales que podían sumarle décadas de cárcel y una presión psicológica constante. En enero de 2013, con 26 años, se suicidó.

No fue un accidente. Fue una derrota colectiva.

¿Qué ha cambiado en estos 13 años?

1. Internet ya no es el espacio ingenuo que Aaron imaginó

En 2013 todavía era creíble la idea de una red abierta, horizontal, casi libertaria. Trece años después, internet está dominado por plataformas gigantes, algoritmos opacos y monopolios de atención. La web abierta perdió terreno frente a jardines vallados.

Aaron luchaba contra el control del conocimiento; hoy el control va mucho más allá: datos personales, comportamiento, emociones, discurso político.

2. El acceso al conocimiento sigue siendo un privilegio

Pese a su muerte, la academia sigue secuestrada por grandes editoriales científicas. Sí, existe más “open access”, pero a menudo pagado por los propios autores o universidades. El negocio no desapareció: se refinó.

La idea central de Swartz —que el saber no debería depender de tu cuenta bancaria— sigue sin cumplirse.

3. El castigo al disidente digital se normalizó

Lo que en su caso parecía una exageración hoy es rutina. Activistas, filtradores y denunciantes digitales han aprendido la lección:

el sistema no te corrige, te destruye.

Swartz fue uno de los primeros en mostrar que el poder no distingue entre violencia real y desobediencia informacional: ambas se castigan con la misma saña.

4. Su figura se volvió símbolo… pero también coartada

Se le cita, se le homenajea, se le pone de ejemplo en charlas y documentales. Pero su radicalidad se ha domesticado. Se recuerda al genio, no al problema que denunció. Se honra al mártir mientras se mantiene intacto el sistema que lo empujó al abismo.

Eso es cómodo. Y profundamente hipócrita.

Lo que no ha cambiado

La pregunta que Aaron Swartz dejó abierta sigue sin respuesta:

¿Quién controla el conocimiento y con qué legitimidad?

Trece años después, la tecnología es más potente, la vigilancia más fina y el discurso más amable. Pero el fondo es el mismo:

el saber sigue siendo poder, y el poder no se regala.

Aaron Swartz no murió para que lo recordáramos.

Murió porque dijo algo que todavía hoy incomoda.