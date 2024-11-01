Dos autobuses, tres horas y 21 kilómetros: así es cómo los estadounidenses que viven en zonas con poco transporte público hacen la compra sin coche [ENG]

El trabajo de Yari Winters en East Memphis, Tennessee , debería estar a 20 minutos de su casa. Sin embargo, calcula 3 horas para llegar. "El autobús siempre, siempre llega tarde", dijo, si es que llega. El único supermercado con servicio completo en la zona de Chelsea-Hollywood, donde vive, cerró en 2025. Para comprar comida en persona, podría tomar dos autobuses para un viaje de 20 km (13 millas) hasta Walmart. Pero se arriesga a esperar horas en las paradas de autobús con productos perecederos, o a pagar unos 24 dólares por un Uber.

GeneWilder #4 GeneWilder
El tercer mundo con 11 portaaviones.
Aokromes #5 Aokromes
#4 y la gente que se queja de vivir en jaulas en españa y quieren ese modelo de vivienda.
Supercinexin #10 Supercinexin
#5 En España vives en jaulas. Yo vivo en Reino Unido en una casa de 120m2 habitables sin contar jardín y garaje y puedo ir andando al supermercado y al hipermercado. Y al cine, y al gimnasio... Lo de España con sus ciudades de pisitos de 60m2 para toda una familia y cientos de miles de Pepitos apilados unos encima de otros es una mierda como un castillo.
Kleshk #11 Kleshk
#10 ¿En que ciudad de Reino unido?
sotillo #7 sotillo
#4 Lo primero que pensé, te sales del escaparate y caes en el estercolero
Spirito #8 Spirito
#4 EEUU es un país de enfermos crónicos. No cabe otra.
themarquesito #6 themarquesito
En EE.UU, con la excepción de las grandes ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, y LA, consideran el transporte público como una cosa para pobres y/o negros; es decir, no lo entienden como un servicio público sino como una especie de obra de caridad.
senfet #3 senfet
#2 Una encuesta realizada a 100 residentes de Duluth reveló problemas similares relacionados con el transporte. La reducción de rutas de autobús debido a la COVID-19 , los largos tiempos de espera, la falta de espacio para los carritos de compra y el mal tiempo fueron las principales barreras que los residentes identificaron para comprar alimentos saludables y asequibles. La ciudad creó recientemente una comisión de transporte para intentar mejorar la situación. Sin embargo, los cambios

senfet #1 senfet *
Traducción automática (dividida en tres comentarios por su extensión) :

Dos autobuses, tres horas y 21 kilómetros: así es cómo los estadounidenses que viven en zonas con poco transporte público hacen la compra sin coche.

A medida que se agotan los fondos destinados a la era del Covid y se recortan los servicios de autobús, se está gestando una crisis de inseguridad alimentaria desde Tennessee hasta Rhode Island.


El trabajo de Yari Winters, en una tienda de mascotas en East

senfet #2 senfet
#1 En Memphis, los intentos de Mata por mejorar su servicio de autobuses tras la pandemia, mejorando su número de pasajeros y sus finanzas, provocaron una reducción del servicio en muchas rutas, y las reparaciones de su anticuada flota de autobuses quedaron estancadas en medio de un escándalo de gastos por parte de la dirección . Kelsey Huse, activista local y estudiante de planificación urbana que ha ayudado a dar a conocer la difícil situación de Winters , afirmó que la opinión

Top_Banana #9 Top_Banana
El sueño americano.
vviccio #12 vviccio *
¡¡¡Ssstt!!!, que no se entere nadie no vaya a ser que la gente quiera venir a vivir a Europa y ya bastante cara está la vivienda en lugares como Madrid que ni ponen límites a la compra por parte del capital extranjero y ni ofertan vivienda pública de alquiler.
bronco1890 #13 bronco1890
Según Google Maps mi trabajo en un polígono está a 32 minutos en coche o dos horas y cuarto en transporte público.
