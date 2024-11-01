edición general
Dimite el secretario general de NNGG del PP y llama a votar a Vox

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular atraviesan una crisis interna tras la dimisión de su secretario general, Carlo Giacomo Angrisano Girauta, que ha abandonado todos sus cargos y también su militancia en el partido tras más de una década vinculado a la organización juvenil. El dirigente, de 29 años, ha justificado su salida por profundas discrepancias con la dirección nacional del PP y ha llegado a pedir abiertamente el voto para Vox.

Andreham #3 Andreham
Carlo Giacomo Angrisano Girauta

Un nombre normal de una persona normal, de clase obrera, de la que entiende a los españoles y está ahí por méritos tras currárselo toda la vida.

[...]ha justificado su salida por profundas discrepancias con la dirección nacional del PP

Vamos que no le han prometido puesto en alguna diputación ni casa VPO.
13 K 163
Aokromes #5 Aokromes
#3 es curioso que muchos de la marca blanca del pp sean inmigrantes o hijos de inmigrantes xD
3 K 41
jm22381 #8 jm22381
#3 Uy uy suena a inmigrante italiano. Qué le deporten! :troll:
0 K 20
Tx4 #9 Tx4
#3 Me preguntaba yo, a quién me recuerda ese apellido? Efectivamente:

"Fuentes de Génova consultadas por LA RAZÓN apuntan que el sobrino del ahora eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta fue cesado en verano de sus responsabilidades como asesor del PP en el Parlamento Europeo."
9 K 92
josde #10 josde *
#3 Un nombre y apellido muy españoles sobre todo, luego como siempre hay panfletos mierderos que dan la noticia de otra forma como la Sinrazon que ponen: Dimite el sobrino de Girauta de NNGG al que se cesó hace meses, cual es verdad y cual un montaje
1 K 23
oceanon3d #15 oceanon3d
#3 Jefe de los peperos juveniles con 29 años ... xD xD
0 K 8
#4 banksy
29 años y en las juventudes de su partido. Este tío se quiere marcar un Abascal.
6 K 80
Mesto #14 Mesto
#4 Los cargos en las juventudes del PP no son remunerados.
0 K 7
#7 Marisadoro
NNGG necesitan un conductor como Angel Carromero.
5 K 78
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano *
Girauta? Normal que empiece ya a cambiar de partido para cumplir con los requerimientos del apellido. xD xD xD
5 K 62
xyria #12 xyria
Vaya, le crecen los enanos al PP. Me alegro.
2 K 35
vicus. #1 vicus. *
Lo que faltaba para el duro, se pudrió todo. Está gente no puede gobernar un país. Ya es que no se pongan de acuerdo con los independentistas de derecha es que ni tan siquiera se ponen de acuerdo con su escisión política. No me creo las encuestas o no me las puedo creer ..Por increíble que me resulta todo este cierco a tres pistas, espectáculo de esperpento, infumable y tóxico donde los haya.
1 K 32
ixo #2 ixo
La cabra tira al monte. xD
1 K 21
Cehona #13 Cehona
Da igual donde marche, gobernaran los trumpistas como en Madrid.
Que Dios nos pille confesados (por quién doblan las campanas) y con el carnet del sindicato a buen recaudo.
Nos vemos en la clandestinidad.
0 K 13
DDJ #11 DDJ
En el PP no son honestos por eso se va VOX xD
0 K 10

