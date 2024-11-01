Dimite el secretario general de NNGG del PP y llama a votar a Vox

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular atraviesan una crisis interna tras la dimisión de su secretario general, Carlo Giacomo Angrisano Girauta, que ha abandonado todos sus cargos y también su militancia en el partido tras más de una década vinculado a la organización juvenil. El dirigente, de 29 años, ha justificado su salida por profundas discrepancias con la dirección nacional del PP y ha llegado a pedir abiertamente el voto para Vox.
Un nombre normal de una persona normal, de clase obrera, de la que entiende a los españoles y está ahí por méritos tras currárselo toda la vida.
[...]ha justificado su salida por profundas discrepancias con la dirección nacional del PP
Vamos que no le han prometido puesto en alguna diputación ni casa VPO.
"Fuentes de Génova consultadas por LA RAZÓN apuntan que el sobrino del ahora eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta fue cesado en verano de sus responsabilidades como asesor del PP en el Parlamento Europeo."
Que Dios nos pille confesados (por quién doblan las campanas) y con el carnet del sindicato a buen recaudo.
Nos vemos en la clandestinidad.