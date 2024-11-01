Dimite el secretario general de NNGG del PP y llama a votar a Vox

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular atraviesan una crisis interna tras la dimisión de su secretario general, Carlo Giacomo Angrisano Girauta, que ha abandonado todos sus cargos y también su militancia en el partido tras más de una década vinculado a la organización juvenil. El dirigente, de 29 años, ha justificado su salida por profundas discrepancias con la dirección nacional del PP y ha llegado a pedir abiertamente el voto para Vox.