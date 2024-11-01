La DGT aplaza el registro obligatorio de los patinetes eléctricos y VMP hasta nueva normativa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado cómo y cuándo se aplicará la nueva obligación de registro y aseguramiento de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos o los segways, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de 24 de julio. Aunque la norma establece que estos vehículos deberán estar asegurados y registrados a partir del 2 de enero de 2026, la DGT confirma que este requisito no será exigible hasta que exista un marco jurídico plenamente operativo.