La DGT aplaza el registro obligatorio de los patinetes eléctricos y VMP hasta nueva normativa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado cómo y cuándo se aplicará la nueva obligación de registro y aseguramiento de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos o los segways, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de 24 de julio. Aunque la norma establece que estos vehículos deberán estar asegurados y registrados a partir del 2 de enero de 2026, la DGT confirma que este requisito no será exigible hasta que exista un marco jurídico plenamente operativo.
| etiquetas: patinete , electrico , registro , dgt
Próxima campaña de la DGT: Nadie sin su comisión
Entre el verifactu y esto, menos mal que no les hago ni puto caso... 400 € que me podría haber gastado para nada. Así da gusto.
Y en un par de días la misma noticia pero las balizas.
Si no dan una prórroga, mal. Si la dan, también.
noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/20735-nueva-prorroga:-verif