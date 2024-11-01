edición general
La DGT aplaza el registro obligatorio de los patinetes eléctricos y VMP hasta nueva normativa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado cómo y cuándo se aplicará la nueva obligación de registro y aseguramiento de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos o los segways, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de 24 de julio. Aunque la norma establece que estos vehículos deberán estar asegurados y registrados a partir del 2 de enero de 2026, la DGT confirma que este requisito no será exigible hasta que exista un marco jurídico plenamente operativo.

plutanasio #4 plutanasio
Pues a ver si se dan prisa y les meten mano a los putos patinetes de los cojones.
5 K 72
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
La DGT va dando palos de ciego. Se ve que estan preocupados comprando radares y se quedan sin recursos para dedicar a normativas, balizas y demas...
5 K 59
Gry #5 Gry
#2 Están esperando a que algún ex-guardia civil termine de desarrollar un sistema para cobrar 40€ por registrar cada patinete. :-P
0 K 15
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
les ha pillado el toro por zanganos, estaban mas pendientes de como meternosla doblada con la v16
4 K 46
#3 endy
#1 solo falta que exijan una baliza de esas que no se ve para los patinetes.
Próxima campaña de la DGT: Nadie sin su comisión
0 K 6
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
#3 shhh tate callao, que a este paso nos obligan a comprarlo a los que vamos en moto xD
0 K 10
Cehona #11 Cehona
#1 Yo le quito las pilas, así es más ligero.
0 K 13
#6 user31
Esta mierda de anunciar algo y al final nada cabrea bastante, se debería llevar cuidad el gobierno porque después hay gente que no te vota por estas mierdas y con razón.
Entre el verifactu y esto, menos mal que no les hago ni puto caso... 400 € que me podría haber gastado para nada. Así da gusto.

Y en un par de días la misma noticia pero las balizas.
1 K 17
wildseven23 #7 wildseven23
#6 Si el Verifactu no se terminará implementando en los plazos previstos es, justamente, porque mucha gente aún no estaba preparada y no pueden hacer pagar justos por pecadores.

Si no dan una prórroga, mal. Si la dan, también.
0 K 13
ctrlaltsupr1 #9 ctrlaltsupr1
#6 Ay, aquél cambio de la velocidad máxima a 110. Todavía me cabreo cuando lo recuerdo. >:-(
0 K 7
ChatGPT #10 ChatGPT
#6 se llama globo sonda, si ven que les resta votos, lo retiran y listo, total, les sale gratis
0 K 11
#12 Tecar
Lo que tienen que hace es endurecer el examen de gilipollismo para vender BMW's que últimamente se los venden a cualquier aficionado.
:troll:
0 K 7
#14 Cocopayo
Los repartidores de Glovo y Uber, indocumentados y cobrando en negro, te lo agradecen infinitamente
0 K 6

