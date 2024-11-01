Dell se baja del carro de la IA: los consumidores han dejado claro que no priorizan la IA al comprar un PC

Dell ha reconocido públicamente lo que ya se sabía, y es que el gancho de la inteligencia artificial (IA) no está sirviendo para vender más ordenadores al consumidor promedio. Fue en el CES de Las Vegas donde Kevin Terwilliger, Jefe de Producto en Dell, reconoció que la gente no está comprando ordenadores de sobremesa o portátiles "por la IA". Es más, indica que la palabra "IA" tiende más a confundir al consumidor que aclarar qué beneficios reales obtiene el usuario con un equipo que integra una NPU dedicada para procesar esta tecnología.