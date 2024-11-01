edición general
Dell se baja del carro de la IA: los consumidores han dejado claro que no priorizan la IA al comprar un PC

Dell ha reconocido públicamente lo que ya se sabía, y es que el gancho de la inteligencia artificial (IA) no está sirviendo para vender más ordenadores al consumidor promedio. Fue en el CES de Las Vegas donde Kevin Terwilliger, Jefe de Producto en Dell, reconoció que la gente no está comprando ordenadores de sobremesa o portátiles "por la IA". Es más, indica que la palabra "IA" tiende más a confundir al consumidor que aclarar qué beneficios reales obtiene el usuario con un equipo que integra una NPU dedicada para procesar esta tecnología.

Comentarios destacados:    
pip
No va a ser el año de la IA en el escritorio... eso es un super bluff que no usa básicamente nadie.
4
cederrón
#1 a no ser que se cree alguna IA descentralizada basada en PCs de escritorio, las IA de las grandes tecnológicas serán siempre mejores que las locales
1
pip
#2 claro por mucha NPU que tengas... solo sirve para pequeños modelos de inferencia con poco interés. O sea está genial que los filtros de Google Meet se ejecuten en la NPU en vez de GPU y tal, pero la verdad es que a nadie le importa, por GPU ya van bien. Es la típica solución en busca de un problema.
1
Veelicus
#2 Si, pero existe un nicho de mercado, no el de los PCs tradicionales de la gente pero si en pequeñas y medianas empresas que puedan tener si centro de IA donde alimenten el core de su negocio con datos reales y que una IA local les pueda ayudar a maximizar/minimizar ciertas variables. ¿porque en local y no en la red? porque si tienes un poco de sentido comun no querras subir a la nube el know how de tu negocio... nunca hay que olvidar que la nube no es mas que un servidor de otra empresa.
1
pip
#7 pero es que las NPU de portátil están en tierra de nadie en prestaciones. Está muy bien tener tu IA local, pero hoy por hoy el escenario realista es tener la IA en un servidor local, no en un portátil. Esas NPU de portátil son mejores que una GPU de portatil para inferencia, pero no llegan siquiera a una GPU workstation, o sea, está bien para ahorrar batería cuando usas filtros de Photoshop por ejemplo, pero poco más.
0
Veelicus
#9 Si claro, yo hablo de un servidor local con un par de buenas GPUs, por 5000 euros se puede tener una IA decente para una empresa pequeña o incluso mediana dependiendo de su modelo de negocio
0
hrundil
#7 yo uso LLMs en local con ollama y estoy muy contento. Modelos de 4 a 16 millones de parámetros me funcionan muy bien.

Yo valoro mucho más la privacidad y poder preguntarle cosas que están censuradas en los LLMs en línea que si el modelo ha sacado un poco más de puntos en nosecual benchmark.
0
ContracomunistaCaudillo
Pueden ser los primeros síntomas de que la burbuja se está pinchando. Lo dije en otro post, nadie paga por usar IA. Es muy fácil conseguir IA gratis. Es muy difícil convencer a la gente de que paguen por usar IA cuando ya pueden usarla de forma gratuita. En lo que se refiere a provedores de IA, el modelo freemium no es rentable. O se sacan algo debajo de la galera o esto no se sustenta por ningún lado.
3
emachan
#3 La alternativa a la IA gratis es no usar la IA, que tampoco es que aporte mucho.
0
Catacroc
Cuando lo 1º que busca la gente cuando se compra un dispositivo nuevo es "como desactivar la IA de los cojones", ya es un indicativo de lo que lo valoran.
1
Cehona
Pero Copilot tiene que entrar si o si. Recall si o si.
Dan igual los script, la única manera es como con Office, parar las actualizaciones.
0
Kantinero
Huye de la IA, huye de guguel
0
rendri
IA significa dame tus datos, tus fotos y tu conocimiento para yo mejorar y hacerte tonto a ti
0
sliana
El departamento de marketing de todos empresa da vergüenza ajena a los técnicos
0

