El Consejo de DDHH de la ONU exige rendición de cuentas por los "crímenes internacionales" cometidos en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado este sábado su "profunda preocupación" tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha exigido que se rindan cuentas por "las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes internacionales" cometidos.