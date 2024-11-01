El Consejo de DDHH de la ONU exige rendición de cuentas por los "crímenes internacionales" cometidos en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado este sábado su "profunda preocupación" tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha exigido que se rindan cuentas por "las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes internacionales" cometidos.
Que paren ya estos inutiles y se ponga alguien con intención de hacer su trabajo y no solo de cobrar la paguita premium plus mensual.
No, verdad? Si supieras la respuesta no estarías preguntando sandeces.
"Dada la intervención militar de Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de 'narcoterrorismo contra EEUU y sus ciudadanos', la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana", ha expresado la
Si para detener a un sujeto tienes que liarte a tiros en mitad de la calle, merece la pena que se escape y ya lo cogerás otro día que liarte a tiros y pilles a alguien por en medio.