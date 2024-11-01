edición general
20 meneos
27 clics
El Consejo de DDHH de la ONU exige rendición de cuentas por los "crímenes internacionales" cometidos en Venezuela

El Consejo de DDHH de la ONU exige rendición de cuentas por los "crímenes internacionales" cometidos en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado este sábado su "profunda preocupación" tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha exigido que se rindan cuentas por "las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes internacionales" cometidos.

| etiquetas: maduro , venezuela , onu , ddhh
17 3 0 K 207 actualidad
22 comentarios
17 3 0 K 207 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 NoMeVeas *
Deeply concerned se esta convirtiendo en el meme del año.

Que paren ya estos inutiles y se ponga alguien con intención de hacer su trabajo y no solo de cobrar la paguita premium plus mensual.
4 K 41
alfre2 #6 alfre2
Anda, pero protestar no era cosa de 4 rojos podemitas? A ver si ahora va a resultar que la peste fascista realmente es tan nauseabunda como parece.
2 K 35
sotillo #3 sotillo
Cuarenta ciudadanos venezolanos han sido asesinados a bombazos para detener a un presunto delincuente y no podía ser otro que los Estados Unidos y la derecha española aplaudiendo con las orejas, cuanto odio tiene esta gente y que peligroso es que vivan con el resto
1 K 25
Findeton #8 Findeton *
#3 No, 39 militares han sido asesinados, por cierto muchos de ellos cubanos (fuente 1 y además lo dijo ayer Trump). 1 civil inocente murió (según fuentes chavistas). ¿Estás a favor de la intervención cubana y en contra de la americana?

1: x.com/A24COM/status/2007568086228955485
1 K 7
sotillo #12 sotillo
#8 Entonces si son cubanos está bien asesinados, que cosas, tu mismo pero aquí empezaron por los que servían en el gobierno republicano y terminaron por que a todos los que violaban, torturaban y fusilaban tenían que ser comunistas
0 K 10
Findeton #13 Findeton
#12 No has respondido. ¿Estás a favor de la intervención cubana y en contra de la americana?
1 K 0
sotillo #14 sotillo
#13 No veo la intervención de que hablas, además de que no me creo nada de lo que cuentas
0 K 10
Findeton #15 Findeton
#14 Tropas cubanas que estaban en suelo venezolano.
0 K 8
Bhuvaya #17 Bhuvaya
#8 mientes en cada palabra, propagandista.
0 K 6
elmakina #16 elmakina
#3 te sorprendería la cantidad de venezolanos que están felices con esto.
0 K 9
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Cuando acaben con los rusos e israelís xD
0 K 20
Dene #4 Dene
Crímenes...cometidos por USA
0 K 12
alfre2 #19 alfre2
#11 No te voy a preguntar si has entendido el artículo. Lo has leído?
0 K 12
alfre2 #10 alfre2
#9 Sabes qué es una ley? Sabes qué cambia estar a favor o en contra de la misma?
No, verdad? Si supieras la respuesta no estarías preguntando sandeces.
0 K 12
Findeton #11 Findeton
#10 ¿A qué ley te refieres? ¿A la que violó Maburro cuando hizo un golpe de estado?
0 K 8
Fartón_Valenciano #21 Fartón_Valenciano *
Voy a poner esta parte del articulo que a mi entender es muy interesante:

"Dada la intervención militar de Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de 'narcoterrorismo contra EEUU y sus ciudadanos', la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana", ha expresado la

…   » ver todo el comentario
0 K 10
ixo #18 ixo
Que los expulsen de la ONU, total ya van por libre.
0 K 9
#22 AlexGuevara
Ya hace tiempo que la ONU debería tener sede fuera de los USA
0 K 7
Findeton #5 Findeton
Dado que Maduro ha matado a 10mil personas por motivos políticos, quien ha violado los ddhh es Maduro.
6 K 0
alfre2 #7 alfre2
#5 Excusas. Blanqueando el fascismo? (Nunca falta el entregado)
2 K 23
Findeton #9 Findeton
#7 Que explique Maduro por qué tuvieron que eliminar a una docena de militares cubanos para llegar a él. ¿Estás en contra de la intervención americana y a favor de la intervención cubana?
0 K 8
Battlestar #20 Battlestar
#5 Capturar a un culpable no compensa la muerte de inocentes.
Si para detener a un sujeto tienes que liarte a tiros en mitad de la calle, merece la pena que se escape y ya lo cogerás otro día que liarte a tiros y pilles a alguien por en medio.
0 K 10

menéame