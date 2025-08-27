Condenan a 2 años y medio de prisión a la feminista marroquí acusada de blasfemia (por la frase "Alá es lesbiana")

El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó hoy a 2 años y medio de cárcel a la activista marroquí Ibtissam Lachgar, «Betty», cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), por «atentar contra la religión islámica», y a pagar una multa de 50.000 dirhams (4.700 €). Betty publicó en su cuenta en Twitter una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la frase «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina».