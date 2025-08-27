Condenan a 2 años y medio de prisión a la feminista marroquí acusada de blasfemia (por la frase "Alá es lesbiana")

El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó hoy a 2 años y medio de cárcel a la activista marroquí Ibtissam Lachgar, «Betty», cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), por «atentar contra la religión islámica», y a pagar una multa de 50.000 dirhams (4.700 €). Betty publicó en su cuenta en Twitter una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la frase «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina».
| etiquetas: marruecos , rabat , ibtissam lachgar , blasfemia , cárcel , alá es lesbiana , mali
Se me desbordan las lágrimas.
Prueba de que podemos, sumar y toda esta gente son la hipocresía hecha partido.
Llevsn 10 pitos años criminalizando a tíos por decir guapa a uns mjjerupor la calle y soy yo el que esparciendo mierda al señalar la hipocresía de toda esta, llamemosla gente.
Lo que no puede ser es que a niñas españolas las obliguen a casarse con primos en Pakistán y al no acceder las maten, y un mes antes hay manifestaciones en todas las ciudades por un calvo de mierda que ha dado un pico.
Ahora están metiendo a una tipa en la cárcel por hacer lo que no se puede, hostia de realidad, donde pensabas que estabas en España?
Pero ahora es esparcir mierda contra esta gentuza.
No hay nadie más feminista que Abdullah que tiene nada menos que dos esposas empoderadas con su burka
¿Están diciendo con sus propios argumentos que ustedes no acudieron a estas movilizaciones porque apoyan a Marruecos? No termino de entenderles.
CC #4
Ni las marchas, ni manifestaciones, ni comparecencia en el congreso, ni meeting de Irene montero.
No se, me parece muy, muy, muy poco por una violaciones de derechos humanas y violencias machistas como esta, muy muy poco.
Feminismo salvaje, protestas y furia para un pico de rubiales.
Callar la boca, por que estamos intentado atraer votos de musulmanes, cuando se trata de auténticas burradas, aquí es respeto a la cultura Islamica, cultura que además intentan meter por la fuerza en nuestra sociedad.