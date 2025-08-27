edición general
18 meneos
18 clics
Condenan a 2 años y medio de prisión a la feminista marroquí acusada de blasfemia (por la frase "Alá es lesbiana")

Condenan a 2 años y medio de prisión a la feminista marroquí acusada de blasfemia (por la frase "Alá es lesbiana")

El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó hoy a 2 años y medio de cárcel a la activista marroquí Ibtissam Lachgar, «Betty», cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), por «atentar contra la religión islámica», y a pagar una multa de 50.000 dirhams (4.700 €). Betty publicó en su cuenta en Twitter una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la frase «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina».

| etiquetas: marruecos , rabat , ibtissam lachgar , blasfemia , cárcel , alá es lesbiana , mali
16 2 0 K 190 actualidad
14 comentarios
16 2 0 K 190 actualidad
#9 Leon_Bocanegra
Cagón ros, me conmueve ver a la derecha patria tan preocupada por esta señora.
Se me desbordan las lágrimas.
3 K 55
#11 Hollywoodlandia *
#9 como acudes a señalar que son hipócritas cuando los otros también lo son, que se sepa que ellos también ;)
Prueba de que podemos, sumar y toda esta gente son la hipocresía hecha partido.
0 K 6
#14 Leon_Bocanegra
#11 Lo siento, no mantengo conversaciones con propagandistas de derechas.
0 K 11
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#7 Entonces el problema lo tiene con los medios de información, no con las feministas, a ver si se aclara, que al final va a parecer que le importa una mierda la víctima de Marruecos y aquí solo ha venido a esparcir mierda, no vaya a ser.
2 K 44
#10 Hollywoodlandia
#8 yo he venido a esparcir mierda?
Llevsn 10 pitos años criminalizando a tíos por decir guapa a uns mjjerupor la calle y soy yo el que esparciendo mierda al señalar la hipocresía de toda esta, llamemosla gente.

Lo que no puede ser es que a niñas españolas las obliguen a casarse con primos en Pakistán y al no acceder las maten, y un mes antes hay manifestaciones en todas las ciudades por un calvo de mierda que ha dado un pico.
Ahora están metiendo a una tipa en la cárcel por hacer lo que no se puede, hostia de realidad, donde pensabas que estabas en España?
Pero ahora es esparcir mierda contra esta gentuza.
0 K 6
ingenierodepalillos #13 ingenierodepalillos
#10 ¿Sabe lo que es un falso dilema? Una cosa no quita la otra y sí, ha venido ha vender su libro, de ahí que apenas haya hablado de Ibtissam Lachgar, habiendo soltado semejante parrafada sobre un enemigo único que solo existe en su cabeza.
0 K 12
Lorips_ #1 Lorips_
A ver, a ver, que hay un genocidio....no molestéis...
1 K 12
El_Dani_Carvajal #3 El_Dani_Carvajal
Marruecos es un país maravilloso que solo manda mujeres y niños para trabajar y pagarnos las pensiones. Racistas. Viva alá e Irene Montero.
1 K 12
#6 Hollywoodlandia
#3 no para de venir gente de izquierdas para poblar el país.

No hay nadie más feminista que Abdullah que tiene nada menos que dos esposas empoderadas con su burka
0 K 6
#12 pedromoralesnn_62a8fccf7
El Islam es incompatible con la democracia occidental, los valores que mal que bien se han conquistado para las mujeres , los homosexuales y la libertad en general . Para el Islam sólo existe la ley de Alá. Esto acabará muy mal para nosotros, Europa ha muerto
0 K 6
erfollonero #2 erfollonero
Donde están las feministas de sobaco morado para apoyar a esta compañera? O esta no lo es?
2 K -8
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos *
#2 Peleando por ella en lugar de perder el tiempo por internet en enfrentamientos con trolls:

www.algecirasalminuto.es/cultura/algeciras-acto-betty-lachgar/

www.elindependiente.com/espana/2025/08/27/feministas-consulados-marrue

forumpoliticafeminista.org/comunicados-2/comunicado-de-apoyo-a-betty-l

¿Están diciendo con sus propios argumentos que ustedes no acudieron a estas movilizaciones porque apoyan a Marruecos? No termino de entenderles.
CC #4
2 K 44
#7 Hollywoodlandia *
#5 me has pasado alguna noticia, pero ni punto de comparación a las 10 o 20 portadas diarias de rubiales.

Ni las marchas, ni manifestaciones, ni comparecencia en el congreso, ni meeting de Irene montero.
No se, me parece muy, muy, muy poco por una violaciones de derechos humanas y violencias machistas como esta, muy muy poco.
0 K 6
#4 Hollywoodlandia
Esta es la miserable mierda que defienden partidos como podemos.

Feminismo salvaje, protestas y furia para un pico de rubiales.

Callar la boca, por que estamos intentado atraer votos de musulmanes, cuando se trata de auténticas burradas, aquí es respeto a la cultura Islamica, cultura que además intentan meter por la fuerza en nuestra sociedad.
1 K -14

menéame