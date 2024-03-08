Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio

La profesora y directora de escuela Caroline Grandjean, que era víctima de insultos y amenazas homofóbicas desde 2023, se suicidó este 1 de septiembre, día del inicio del curso escolar en el departamento francés del Cantal.
| etiquetas: suicidio , profesora , francesa , acoso , homosexualidad , vuelta , colegio
Panda de desgraciados.
Veamos si de una puta vez se les mete a todos los degenerados, reprimidos, y mete en todos los asuntos ajenos, que el amor y la sexualidad, es una elección libre entre dos personas, que no nos incumbe a nadie más que solamente a esas 2 personas.
Heteros, homos, binarios, no binarios, trans, o lo que se quiera.
¿Es tan difícil vivir y dejar vivir?
Espero que si es cierto a sus acosadores les sometan al mismo tratamiento.
El sistema educativo francés, en peligro: el islam radical, los insultos y amenazas se imponen en las escuelas. El Senado francés ha hecho público un informe en el que advierte del aumento generalizado del «cuestionamiento de sus valores» y propone 38 recomendaciones para «promover la laicidad a la francesa»
www.eldebate.com/internacional/20240308/sistema-educativo-frances-peli