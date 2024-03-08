edición general
33 meneos
78 clics

Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio

La profesora y directora de escuela Caroline Grandjean, que era víctima de insultos y amenazas homofóbicas desde 2023, se suicidó este 1 de septiembre, día del inicio del curso escolar en el departamento francés del Cantal.

| etiquetas: suicidio , profesora , francesa , acoso , homosexualidad , vuelta , colegio
28 5 0 K 511 actualidad
8 comentarios
28 5 0 K 511 actualidad
Milmariposas #2 Milmariposas
Sí, lo escuché ayer en las noticias. Extremadamente lamentable y miserables aquellos que no saben diferenciar el trabajo de una maestra de su vida privada. Decían que tener una maestra lesbiana en su pueblo le daba mala fama. Toma mala fama ahora que el nombre del pueblo y de la escuela siempre estará asociado a ese lamentable hecho.
6 K 103
RoterHahn #1 RoterHahn
Estará/n contento/s el/los que la han puteado.
Panda de desgraciados.

Veamos si de una puta vez se les mete a todos los degenerados, reprimidos, y mete en todos los asuntos ajenos, que el amor y la sexualidad, es una elección libre entre dos personas, que no nos incumbe a nadie más que solamente a esas 2 personas.
Heteros, homos, binarios, no binarios, trans, o lo que se quiera.

¿Es tan difícil vivir y dejar vivir?
5 K 90
Sacronte #4 Sacronte
#1 Si son capaces de acosarla por eso seguramente se alegren también de su muerte, ni lo dudes.
0 K 10
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao *
Qué noticia tan horrible, por favor...No os imaginais el efecto de esa noticia en la cabeza de un marica, una bollo o alguien trans. Porque el mensaje es que ganan ellos (los acosadores) y que no hay posibilidad de escape.
0 K 20
Nobby #3 Nobby
Caray, si una directora de escuela no pudo hacer nada contra ese acoso da repelús lo que le pueda pasar a un alumno cualquiera...

Espero que si es cierto a sus acosadores les sometan al mismo tratamiento.
0 K 11
#5 Feliberto
Si tienes claro que vas a hacer eso, llévate a los culpables por delante, total...
0 K 10
#7 Einwanderer
Del Cantal... Perpetuando estereotipos sobre sí mismos...
0 K 7
erfollonero #8 erfollonero
Puede que esto tenga algo que ver:

El sistema educativo francés, en peligro: el islam radical, los insultos y amenazas se imponen en las escuelas. El Senado francés ha hecho público un informe en el que advierte del aumento generalizado del «cuestionamiento de sus valores» y propone 38 recomendaciones para «promover la laicidad a la francesa»

www.eldebate.com/internacional/20240308/sistema-educativo-frances-peli
0 K 6

menéame