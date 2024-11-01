Condenado un tuitero a indemnizar con 4.000 euros a los padres de Kira, la menor que se suicidó por 'bullying', por publicar más de 100 comentarios lesivos

Un juzgado de Barcelona ha condenado a un tuitero a pagar 4.000€ a los padres de Kira López, la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar y en redes. El tribunal dictamina que el acusado vulneró el derecho al honor de los progenitores con más de 100 mensajes injuriosos, agravando su dolor en plena lucha por una ley estatal contra el bullying. Durante meses les dedicó descalificativos como "mentirosos, escoria, tonto, loca o mala gente", entre otros muchos insultos vejatorios.
| etiquetas: justicia , bullying , ciberacoso , kira lópez , redes sociales , sentencia
Debería estar acompañado por una pena a cárcel, no para que entre en si, si no para que si reincide, se le acumule y ya si vaya a la cárcel.
Pero si parece un ser de luz. ¡Por favor!
El volumen de "cuñados" patrios —antes había un tonto por pueblo y ahora con redes se retroalimentan— hace que siempre se busque culpar a las víctimas. Evitemos eso, por favor.
He leído en fuentes como Farmacia Enfurecida (divulgador sanitario) que el condenado es padre de otra alumna y pareja de una profesora. Como no venia en los medios no lo he incluido; queda claro que hay malas personas en todas partes.
Quiero pensar que las buenas son más.
Un clásico del bullying es buscar un motivo en la víctima o en su entorno: no lo hay.