Condenado un tuitero a indemnizar con 4.000 euros a los padres de Kira, la menor que se suicidó por 'bullying', por publicar más de 100 comentarios lesivos

Un juzgado de Barcelona ha condenado a un tuitero a pagar 4.000€ a los padres de Kira López, la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar y en redes. El tribunal dictamina que el acusado vulneró el derecho al honor de los progenitores con más de 100 mensajes injuriosos, agravando su dolor en plena lucha por una ley estatal contra el bullying. Durante meses les dedicó descalificativos como "mentirosos, escoria, tonto, loca o mala gente", entre otros muchos insultos vejatorios.