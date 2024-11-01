edición general
Condenado un tuitero a indemnizar con 4.000 euros a los padres de Kira, la menor que se suicidó por 'bullying', por publicar más de 100 comentarios lesivos

Condenado un tuitero a indemnizar con 4.000 euros a los padres de Kira, la menor que se suicidó por 'bullying', por publicar más de 100 comentarios lesivos

Un juzgado de Barcelona ha condenado a un tuitero a pagar 4.000€ a los padres de Kira López, la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar y en redes. El tribunal dictamina que el acusado vulneró el derecho al honor de los progenitores con más de 100 mensajes injuriosos, agravando su dolor en plena lucha por una ley estatal contra el bullying. Durante meses les dedicó descalificativos como "mentirosos, escoria, tonto, loca o mala gente", entre otros muchos insultos vejatorios.

#2 capitan.meneito
Poco me parece, mamón.
Alakrán_ #8 Alakrán_
#2 #1 Efectivamente, es muy poco.
Debería estar acompañado por una pena a cárcel, no para que entre en si, si no para que si reincide, se le acumule y ya si vaya a la cárcel.
#12 capitan.meneito
#8 o unos vareazos con la manguera del butano.
Alakrán_ #13 Alakrán_
#12 Bien pegaos.
Bombástico #1 Bombástico
A 40€ por comentario, ha salido barato y todo.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
La foto que tendria que salir en el articulo es la de twittero y no la de la familia atacada.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Una condena como a Alex Jones y se acaban las tonterías
#5 UNX
#4 Es que esta noticia tiene algo de vibra a lo que pasó con el tiroteo de Sandy Hook, aunque hablo sin conocer el fondo del asunto porque la noticia tampoco lo menciona.
Forni #3 Forni *
Aquí hacen falta más leyes, o mayores condenas.
Spirito #9 Spirito *
Joder, ¿la chiquilla esa tan guapísima se suicidó?

Pero si parece un ser de luz. ¡Por favor! :wall:
#11 molybdate
Mi desprecio más absoluto a ese hijo de la gran puta
antesdarle #10 antesdarle
Se puede saber quién es el Twittero? Creo que tenemos que vivir cerca.
Glidingdemon #16 Glidingdemon
#15 me estás diciendo que yo culpo a los padres? Porque no entiendo muy bien si me llamás tonto o me estás explicando el motivo, yo de esta noticia no tenía ni la menor idea, y por eso digo lo de los padres, lo que sí dejo claro es que el condenado es un hdlgp, y más después de tu explicación de quien es. A más razón lo de los machacas
Glidingdemon #6 Glidingdemon
Lo mejor sería que lo inviertan en un par de machacas y le manden un par de meses al hospital, no se merece menos. No se cómo serían los padres ni el motivo por el que este tipo hizo eso, pero solo por aguantar los insultos después del dolor de la muerte de un hijo, no se merece otra cosa.
anonimo115 #14 anonimo115
#6 seguro que el tipo participó en bullying años atras
#15 chatgpton *
#6"No sé cómo serían los padres ni por qué este tipo hizo eso".
El volumen de "cuñados" patrios —antes había un tonto por pueblo y ahora con redes se retroalimentan— hace que siempre se busque culpar a las víctimas. Evitemos eso, por favor.
He leído en fuentes como Farmacia Enfurecida (divulgador sanitario) que el condenado es padre de otra alumna y pareja de una profesora. Como no venia en los medios no lo he incluido; queda claro que hay malas personas en todas partes.
Quiero pensar que las buenas son más.

Un clásico del bullying es buscar un motivo en la víctima o en su entorno: no lo hay.
