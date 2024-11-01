edición general
169 meneos
547 clics
La clínica dental que trató a la niña de seis años fallecida en Valencia no tenía autorización para anestesiar

La clínica dental que trató a la niña de seis años fallecida en Valencia no tenía autorización para anestesiar

La clínica dental privada de Alzira (Valencia) que atendió a una niña de seis años que falleció tras ser sometida a un tratamiento dental no tiene autorización sanitaria de la Conselleria de Sanidad para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor. Relacionada: www.meneame.net/story/muerte-ninas-clinica-dental-alzira-fallece-menor

| etiquetas: valencia , alzira , algemesi , dental , niña , anestesia
80 89 1 K 361 actualidad
40 comentarios
80 89 1 K 361 actualidad
Comentarios destacados:            
ChatGPT #3 ChatGPT
hostiás, un dentista sedando por intravenoso? alucino mucho.
20 K 201
#8 Celsar
#3 a niñas!
1 K 22
#16 juanitoborromea
#8 si son niños?
1 K 4
carademalo #11 carademalo
#3 #10 Es relativamente moderno pero no es raro. Se llama "sedación intravenosa consciente", se le pone a pacientes con mucha ansiedad o miedo para procedimientos muy desagradables, como extraer dientes (sobre todo cuando tienen que partirlos para poder sacarlos), por lo que se utiliza más en niños que en adultos. No duermen, pero quedan "grogui".

Y #9 aún así, cuenta como anestesia (lo hacen los anestesiólogos), por lo que se sigue necesitando licencia.
10 K 98
TripleXXX #24 TripleXXX
#11 Si me enterase de algún dentista que me metiera propofol, iría de cabeza.
Me tengo que meter 10 de diazepam solo para poder respirar :-(
0 K 9
carademalo #28 carademalo
#24 Pues precisamente lo que se usa es propofol, a veces mezclado con midazolam (que es parecido al diazepam). La próxima vez pregunta en varias clínicas, no te cortes al llamar por teléfono.
1 K 20
TripleXXX #30 TripleXXX *
#28 Pues investigaré porque aun con la lidocaina, el estrés me resulta insoportable.
El problema del propofol es que despiertas con un calentón tremendo xD
0 K 9
#36 Hemin
#30 eso para un meneante promedio es un problema serio
1 K 15
TripleXXX #39 TripleXXX
#36 No sé si será mi caso pero tras la última colonospia que me hicieron le dije a mi pareja de echar un polvo en la camilla, un descontrol tremendo.
1 K 12
sotillo #32 sotillo
#11 Lo raro del asunto es que esperaran cuatro horas a Dr la alerta
0 K 10
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Lo mismo que el PP de Valencia: no tienen autorización para anestesiar, pero lo hacen.
6 K 69
rogerius #6 rogerius
#1 Ni autorización para anestesiar ni licencia para matar. 7219 y 229. No digo más.
14 K 110
#14 La_fruta_de_ayuso
#1 no están anestesiados, son imbeciles volviendo a votar a una red criminal y no matando a palos al responsable de no autorizar la alerta mientras la gente se ahogaba en lodo, en fin, imbeciles es la única forma de entender esto
3 K 25
rogerius #5 rogerius *
A mí me choca lo que extraer dientes de leche. :-P Lo de actuar sin licencia ni lo comento.
6 K 69
#10 geme
#5 Y que fuese anestesia/sedación intravenosa no lo había oído nunca, y a mi me operaron de las muelas del juicio, poco más o menos que como una extracción normal.
1 K 29
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#5 desde el desconocimiento me parece una operación inútil de esas que te endilgan al hacer una revisión..
2 K 33
Luis_F #15 Luis_F
#5 a mí me quitaron los incisivos de leche porque no dejaban salir a los definitivos. Lo de sedar es para gente aprensiva que no aguantaría algo así plenamente consciente
0 K 9
#17 joseac
#5 Toda la vida se caín solos y venia el ratoncito Pérez... {0x1f603} ...
1 K 23
#19 Hynkel
#5 A ver, no es tan raro. A mí me extrajeron varios, y de eso hace más de 30 años. No es raro si están mal colocados y están taponando los definitivos. Yo mismo tuve que darle la turra a mi madre para que me sacaran uno, y el colmillo que estaba saliendo ya se quedó torcido hasta que pasé por la dichosa ortodoncia.

Hacer las cosas sin licencia, es muuuuy frecuente. Pasa que demasiado poco pasa, pero cuando pasa canta más que un canario y nos echamos las manos a la cabeza.
1 K 14
TripleXXX #26 TripleXXX
#5 A mi me los sacaban con una guita amarrá al picaporte de una puerta xD
1 K 17
Uda #7 Uda
Estarán muy dañados o crecerán mal quiza
1 K 30
Luis_F #13 Luis_F
y por esto, niños y niñas, existe la burocracia, esa cosa que 4anto molesta a los emprendedores de que todo son trabas para su libertaz
3 K 30
#18 diarmait
#13 pero el mercado se regula solo, los dentistas que matasen muchos pacientes acabarian perdiendo la confianza de los clientes y los que menos matasen prosperarían.
4 K 35
kolme #20 kolme
#18 Pues que se mueran tus hijos para regular el mercado, guapi.
0 K 9
the_fuck_right #34 the_fuck_right
#13 con obligar a poner un cartel de "sin licencia" bastaría
0 K 10
#29 osids
#22 Para mi lo más flipante es que la gente deje en una clínica dentista que anestsien a sus hijos por vía intravenosa, yo en mi vida me han puesto más allá de un pinchazo en las encías
2 K 29
makinavaja #2 makinavaja
Posiblemente como la gran mayoría de clínicas dentales...
1 K 24
#21 Enfin...
#2 No conocía ningún caso de anestesia intravenosa en un dentista hasta ahora
4 K 43
AlbertoPiO #27 AlbertoPiO
#21 venía a comentar esto, pero que cojones... Encima a niños, que a penas tienen peso y calcularlo tiene que ser jodido.
0 K 7
Manuel.G #38 Manuel.G
#21 Yo tampoco he conocido ninguno. Además sedación intravenosa a un niño... si no eres especialista en el tema, no creo que ningún profesional con dos dedos de frente lo hiciera.
0 K 10
Maelstrom #22 Maelstrom
#2 Eso es lo que venía a decir yo. No es cosa infrecuente ese proceder y hasta ahora (¿que se sepa?) no había ocurrido algo así. Además, ¿va un anestesiólogo a toda ellas?

Lo extraño es que dos menores hayan acabado así el mismo día. Si siempre ha habido el mismo proceder, algún lote ha debido de estar en mal estado. Digo esto más allá de lo legal o no del asunto.
0 K 9
cocolisto #25 cocolisto
Es difícil quedarte en casa cuando hay tanta gente sin.
0 K 20
#35 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#25 Que estás en la del dentista no en la del Hikikomori con ínfulas!!! xD
0 K 15
#9 colorincolorado
A ver, anestesiar no es lo mismo que sedar, sin tener todos los datos parece que todo se debe a una sedación, que puede hacerse sin tener licencia para anestesia.
1 K 19
ahotsa #33 ahotsa *
#9 Justo justo debajo del titular dice (las negritas son mías):

La clínica privada carece del permiso sanitario para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor.

Y más adelante:

Así lo ha confirmado este sábado la Conselleria, desde la que se ha especificado que la autorización de esta clínica dental privada es “como clínica dental con actividad de odontología-estomatología” y que lo que sí puede es “administrar sin más autorización anestésicos locales”.

Al final lo tendrá que aclarar un juez, pero eso es lo que dice la noticia. No pinta bien.
0 K 14
io1976 #23 io1976
Si no tenían licencia para hacer esas sedaciones cómo podían conseguir los medicamentos para llevarlas a cabo, acaso se venden como chuches?
1 K 19
arcangel2p #40 arcangel2p
#23 esto posiblemente traerá cola.
0 K 6
Manuel.G #37 Manuel.G
¡Santo Dios! No la anestesió, ¡la sedó!
¡A una niña de 6 años!

Además lo que declara la clínica ya da que sospechar: "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada”, y se fue de la clínica “perfectamente” y se empezó a encontrar mal después". La sedación es el acto de disminuir el nivel de consciencia (véase, dormir) a alguien mediante fármacos. La anestesia es tratar o prevenir el dolor (véase, lidocaína). La sedación no se aplica sin anestesia.

No sé, que investiguen bien qué ha ocurrido, porque esto... huele muy pero que muy mal.
0 K 10
#31 roking
"lo privado se gestona siempre mejor" dicen los ignorantes....y mira
0 K 9
#4 Tiranoc
<<El propietario de la cínica: “No fue ninguna operación”

Por su parte, la propietaria de la clínica Mireia Vila...>>

De aquí se puede deducir que la propiedad pertenece a un hombre o a una mujer.

Es curioso que se acoja a que no fue una operación, que no la anestesió y que solo le puso sedación cuando, según la noticia, no tiene permiso para sedación por vía intravenosa.
0 K 7

menéame