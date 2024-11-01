La clínica dental que trató a la niña de seis años fallecida en Valencia no tenía autorización para anestesiar

La clínica dental privada de Alzira (Valencia) que atendió a una niña de seis años que falleció tras ser sometida a un tratamiento dental no tiene autorización sanitaria de la Conselleria de Sanidad para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor. Relacionada: www.meneame.net/story/muerte-ninas-clinica-dental-alzira-fallece-menor
Y #9 aún así, cuenta como anestesia (lo hacen los anestesiólogos), por lo que se sigue necesitando licencia.
Me tengo que meter 10 de diazepam solo para poder respirar
El problema del propofol es que despiertas con un calentón tremendo
Hacer las cosas sin licencia, es muuuuy frecuente. Pasa que demasiado poco pasa, pero cuando pasa canta más que un canario y nos echamos las manos a la cabeza.
Lo extraño es que dos menores hayan acabado así el mismo día. Si siempre ha habido el mismo proceder, algún lote ha debido de estar en mal estado. Digo esto más allá de lo legal o no del asunto.
Y más adelante:
Así lo ha confirmado este sábado la Conselleria, desde la que se ha especificado que la autorización de esta clínica dental privada es “como clínica dental con actividad de odontología-estomatología” y que lo que sí puede es “administrar sin más autorización anestésicos locales”.
Al final lo tendrá que aclarar un juez, pero eso es lo que dice la noticia. No pinta bien.
¡A una niña de 6 años!
Además lo que declara la clínica ya da que sospechar: "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada”, y se fue de la clínica “perfectamente” y se empezó a encontrar mal después". La sedación es el acto de disminuir el nivel de consciencia (véase, dormir) a alguien mediante fármacos. La anestesia es tratar o prevenir el dolor (véase, lidocaína). La sedación no se aplica sin anestesia.
No sé, que investiguen bien qué ha ocurrido, porque esto... huele muy pero que muy mal.
Por su parte, la propietaria de la clínica Mireia Vila...>>
Es curioso que se acoja a que no fue una operación, que no la anestesió y que solo le puso sedación cuando, según la noticia, no tiene permiso para sedación por vía intravenosa.