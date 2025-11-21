·
7505
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3713
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5898
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3107
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4175
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
Muerte de niñas en una Clínica Dental Alzira: Fallece una menor de 6 años de Algemesí tras un tratamiento dental
Sanidad abre una investigación tras atender en el hospital de Alzira a otra menor de 4 años procedente de la misma clínica, que se encuentra ingresada en la UCI pediátrica del Clínico
etiquetas
valencia
algemesi
dental
actualidad
#4
A_S
Los dientes de leche suelen caerse a partir de los seis años de edad. En muchas clínicas te llegaban a dar el tratamiento para quitarlos sin coste alguno si era de fácil extracción, ahora ya empiezan a cobrar hasta 40€ por cada retirada.
#3
Pues si le hicieron algún tipo de cirugía le pudieron provocar algún corte o a lo mejor una reacción alérgica a la anestesia o esta estaba en mal estado. Es muy complicado ponerse a conjeturar sin tener todos los datos.
Lo siento mucho por su familia.
9
K
88
#1
strike5000
Con esa edad todavía tienen los dientes de leche. ¿Qué clase de tratamiento puede provocar esas reacciones?
6
K
77
#3
Caresth
#1
¿Algún producto en mal estado? ¿O mal dosificado?
2
K
25
#11
Paltus
#3
Dos niñas el mismo día, la primera con somnolencia y nauseas. ¿Quizás la anestesia?
8
K
76
#12
SeñorPresunciones
#11
Tiene pinta de ser eso.
0
K
12
#14
strike5000
#3
Sí, pero no entiendo que les hicieron. Los dientes de leche no se empastan. No sé si se les aplica alguna ortodoncia, pero si es así, ¿hasta que punto necesitan tratamiento farmacéutico?
0
K
11
#16
rbrn
#14
Sí se empastan, sí.
6
K
45
#18
Antipalancas21
#16
Empastar dientes de leche, si se caen solos.
0
K
20
#20
rbrn
#18
Las caries causan muchos problemas, empezando porque pueden derivan en infecciones graves y terminando porque las caries en dientes de leche pueden llegar a poner en peligro los dientes definitivos.
2
K
32
#21
devilinside
#18
Confirmo a
#20
. En los casos de caries graves sí se empastan
0
K
12
#22
Antipalancas21
#20
Con 6 años están a punto de caerse ya
0
K
20
#29
rbrn
#22
Depende cuales, con 6 años a los colmillos y premolares aún les queda mucho por delante.
1
K
20
#23
Feliberto
*
#18
A mi me empastaron dos por caries de niño, pero sin anestesia. Luego se cayeron y adiós, pero si los empastan.
0
K
10
#26
Antipalancas21
#23
Si tienes caries te tienen que meter el torno para limpiar y empastar, si lo hacen sin anestesia es una bestialidad
1
K
30
#44
diophantus
#18
Dime que no eres dentista sin decir que no eres dentista.
0
K
9
#45
Ingjen
#18
las caries las provocan bacterias , si atacan dientes de leche pueden afectar a los definitivos. Por tanto si, se empastan, más bien se sellan para que no salgan caries
1
K
17
#48
carademalo
#14
#15
#18
Por complementar a
#16
y
#17
, no es común que se empasten dientes de leche, pero tampoco es raro. Los dentistas tienen en cuenta varios factores:
- La edad del niño y el percentil de desarrollo. Hay niños que empiezan a cambiar los dientes con 5 años y otros a los 8. Dependiendo del tiempo que le quede hasta que pierda el diente, puede empastar o no (incluso extraerlo). Se les puede hacer radiografías para ver si ya se están formando los dientes definitivos debajo de los de…
» ver todo el comentario
2
K
36
#17
elmileniarismovaallegar
#1
Los dientes de leche se empastan si tienen caries profundas...
2
K
19
#30
Nouveau
*
#1
a esa edad los niños ya tienen dientes definitivos y caries.
Mi hijo mayor tiene 6 años y ya tiene los incisivos definitivos y los caninos superiores. Es una excepción en la clase hay compañeros que justo empiezan a cambiar los incisivos superiores centrales.
En su clase hay muchos problemas de niños con 6 años y caries. Hay 2 casos que han llegado al nervio. Por suerte en los dientes de leche.
Los dentistas se van a forrar con esta nueva generación que sube. Superprocesados y azúcar en vena.
3
K
35
#32
yokitolakaka
#30
no creo que el azúcar sea el problema...
Es hacer que el niño adquiera hábitos de cepillado.
Yo con 35 años no llevo ningún empaste
0
K
6
#38
Nouveau
*
#32
yo con 37 llevo muchos y no es por falta de higiene bucal. Ahora ya estoy con la seda, cepillo duro y enjuagues.
Capa persona tiene un pH bucal distinto y una microbiota distinta.
Recuerdo en la facultad antes que yo empezara con las caries una chica lavándose los dientes después de cada comida. Como 5 o 6 veces se laba los dientes. La pobre chica tenía los dientes hechos polvo.
Por otro lado tengo un amigo con 46 que solo se laba los dientes por la mañana y no ha tenido una caries en su vida.
La alimentación también hace mucho para el equilibrio del pH.
2
K
29
#46
diophantus
#32
Enhorabuena, yo tengo 38 y ningún empaste y en cada revisión de pequeño me decían que no me cepillaba. Los hábitos son importantes, pero la genética también.
0
K
9
#33
BRPBNRS
#30
¿Esta nueva generación azúcar en vena? No conozco una generación de padres que cuide tanto de la alimentación de sus hijos como la que tenemos ahora. Algunas veces hasta extremos ridiculos, todo sea dicho.
0
K
10
#47
Nouveau
#33
no te sabría decir. Hay círculos muy antiazúcar pero entre mis conocidos es muy muy reducido.
En casa de pequeño no comíamos casi procesados y la Cocacola era muy excepcional los fines de semana.
Tal vez sea una visión mía errónea, pero yo no recuerdo mis compañeros con procesados en el desayuno del patio o a la salida de la escuela. Como mucho, el pan, vino/moscatel y azucar de la abuela.
Ya te digo, puede ser un percepción mia erronea.
0
K
10
#39
IanCutris
*
#30
efectivamente la incidencia de caries infantil estaba en mínimos históricos, pero, de una década para acá, esta subiendo en los países desarrollados por primera vez en la historia, sobre todo, merced a un empoeramiento de la dieta en fases tempranas.
De cualquier forma, nada tiene que ver que tenga los temporales o los definitivos, hay tratamientos dentales también para dientes temporales.Tened en cuenta que la segunda función de los dientes temporales es, después de masticar, claro, la de…
» ver todo el comentario
2
K
34
#40
IanCutris
#37
disculpa , pensaba que era una pregunta retórica, sobre todo por lo que dices después.
Existen múltipels tratamientos, las razones en
#39
.
Mil perdones.
1
K
25
#31
IanCutris
*
#1
se pueden aplciar anestesias para hacer pulpotomias o extracciones un poco complejas. Tal vez pudo ser un acto quirúrgico por un quiste o similar. En odontopediatria se usa la anestesia cada día.
0
K
10
#10
alcama
#7
La mala praxis la determinará la investigación. De momento es una tragedia
9
K
68
#41
Manuel.G
#10
Muy buena respuesta
0
K
10
#6
Rogue
Ahora es cuando descubren que no tienen licencia, o los facultativos carecen de titulación o utilizan material y /o productos no legalizados.
4
K
60
#2
alcama
Horrible, una tragedia
6
K
60
#7
Uda
#2
tragedia o mala praxis?
No le quites responsabilidad a nadie por ahora.
0
K
10
#25
colorincolorado
#7
no son excluyentes.
1
K
15
#28
camvalf
#7
igualmente, una cosa no excluye la otra.
0
K
11
#34
IanCutris
#7
yo he pensado en alergia a la anestesia, pero son dos casos en la misma clínica y en pocos días. Huele mal.
0
K
10
#9
eqas
¿Dos niñas? No debió ser una alergia, sino mala praxis o producto en mal estado
2
K
31
#8
makinavaja
Cualquiera que hayan podido venderle, aunque no fuera necesario... Estas clínicas están llenas de comerciales, no de dentistas...
2
K
27
#35
IanCutris
#8
esas clínicas estan llenas de dentistas infrapagados, que es diferente. Pero ojo, a ver si va a ser una clínica privada de alto copete y ha sido un medicamento en mal estado o un problema en la cadena de esterilización. Cosas más raras hemos visto.
0
K
10
#24
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#19
Muchos o pocos es algo subjetivo. A alquien le pueden parecer muchos 10, y a otro irrelevante que el 1 por 1000 de las intervenciones de un dentista sea con pacientes de esas edades. Pero repito ¿que tratamientos que haga un dentista son comunes a esas edades? No tengo ni idea, ¿ahora se va al dentista con cada diente de leche que empieza a moverse, para que se los quiten?
0
K
15
#15
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Que tratamientos dentales hay con 4 y 6 años? A no ser que sean casos especiales, pero lo dudo, porque son casi a la vez.
0
K
15
#19
Lugon
#15
seguro que por desgracia muchos, de lo estético a lo complicado o muy complicado. Ahora bien, lo estético lo pagas tú, pero en menores salvo error mio si cubre la seguridad social el dentista y varias operaciones además de la simple extracción, no parece que sea por tanto un caso de algo grave
0
K
6
#36
IanCutris
#15
hay muchostratamientos dentales con 4 y 6 años. Incluso quirúrgicos. Dejad de sacar conclusiones basadas en opiniones.
0
K
10
#37
Tunguska08Chelyabinsk13
#36
¿Que conlcuisones? En un foro de opinión, ¿no se puede preguntar nada?
0
K
15
#13
Uda
Cierto también.
0
K
10
#43
Manuel.G
Es muy pronto para saber qué ha ocurrido, habrá que ver qué dice la investigación.
No descartemos, por improbable que parezca, que podría deberse de eventos fortuitos sin que se trate de una mala praxis. Es muy fácil, emocionalmente, buscar culpables. Lo difícil es investigar con calma y sangre fría, determinar qué ha ocurrido, y cómo puede evitarse en el futuro.
0
K
10
#5
Expat_Guinea_Ecuatorial
y no abrieron investigacion con el primer caso?
0
K
10
#27
Borgiano
#5
No te has leído la noticia, ¿verdad?
0
K
8
#42
Manuel.G
#5
Léete la noticia, anda
0
K
10
