Qué se sabe de Renee Nicole Good, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación contra la migración irregular en Mineápolis

Good, madre de tres hijos, murió durante un operativo de ICE contra la migración irregular. La mujer era ciudadana estadounidense, según le dijeron dos fuentes federales a la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos. De momento se desconoce la identidad del agente que la mató. El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.
| etiquetas: ice , renee nicole good , mineápolis
Después vinieron a por los inmigrantes ilegales y no dije nada, porque no soy inmigrante ilegal
Luego vinieron a por los que no eran blanquitos, aunque hubieran nacido aquí y no dije nada porque soy blanquito
Ahora van a por los blanquitos y ya no queda nadie que pueda hablar por mi.
substack.com/home/post/p-183843033
O hay que esperar otro puto año para La Vuelta a España????
Lo normal en la democracia más avanzada del mundo.
COULD THE OFFICER BE PROSECUTED?
Federal agents are generally immune from state prosecution for actions taken as part of their official duties. Immunity only applies when an officer's actions were authorized under federal law and were necessary and proper.
If Minnesota charged the agent, he could seek to move the case to federal court and argue he is immune from prosecution.
To prevail, the state would have to show the actions were outside his
… » ver todo el comentario
¿Por que escribes aclarando que no te lo ha dicho tu mujes, si segun dices "todo lo que van antes de un pero no cuenta"?
Claro que cuenta, es una tonteria negarlo.
Huye y entonces saca la pipa y la mata
las SSICE le pega un primer tiro a través del parabrisas a Renee, y luego tres por la ventanilla abierta del lado de la conductora.
Por si fuera poco, los monstruos de las camisas pardas impidieron el acceso de personal médico luego.
Claro que sí. De un vehículo sin identificar se te bajan dos garrulos encapuchados, sin uniforme ni identificación, armados y lo tuyo es quedarte esperando a ver si te vienen a preguntar una dirección. Bastante hizo que giró las ruedas para no llevarselo por delante .. le tenía que haber pasado por encima al pistolero.
Muy lógico lo tuyo.
Trump: la mujer que conducía estaba alterada, obstruyendo, resistiendo, cuando de forma violenta, premeditada y viciosa atropelló al agente de ICE, que parece haber disparado en defensa propia. Viendo el video, es difícil creer que esté vivo, pero está recuperándose en el hospital.
en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_killings_by_law_enforcement_officers_in
Pero las dictaduras siempre son otros. Ellos no.
La mujer seguramente reacciona con miedo. El pánico se apodera de ella instantáneamente escapando como cualquiera de nosotros en una situación repentina de miedo y mucho estrés. A lo mejor tú eres como un héroe de peli de acción con sangre fría que sabe calcular en toda situación pero una persona normal puede simplemente asustarse y escapar. Seguramente fue un reflejo irracional. Tal vez pasados unos segundos, si no tiene nada que esconder, habría parado si la… » ver todo el comentario