Qué se sabe de Renee Nicole Good, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación contra la migración irregular en Mineápolis

Good, madre de tres hijos, murió durante un operativo de ICE contra la migración irregular. La mujer era ciudadana estadounidense, según le dijeron dos fuentes federales a la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos. De momento se desconoce la identidad del agente que la mató. El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.

ACEC #13 ACEC
Primero vinieron a por los inmigrantes delincuentes y no dije nada, porque no soy inmigrante ni delincuente
Después vinieron a por los inmigrantes ilegales y no dije nada, porque no soy inmigrante ilegal
Luego vinieron a por los que no eran blanquitos, aunque hubieran nacido aquí y no dije nada porque soy blanquito
Ahora van a por los blanquitos y ya no queda nadie que pueda hablar por mi.
oceanon3d #20 oceanon3d
#13 Técnicamente ya son una fuerza paramilitar: a lo que mande Trump.
javibaz #1 javibaz
Que ha muerto.
#6 elyari
#1 y se conoce perfectamente quien es el agente del ICE que la mató

substack.com/home/post/p-183843033
Nylo #34 Nylo
#6 no veo que se diga su nombre en tu enlace.
#7 A_S
#1 Que la han asesinado
Imag0 #14 Imag0
Por cierto gente, cuándo ostias nos vamos a poner ya manos a la obra con el boicot comercial hacia EEUU????
O hay que esperar otro puto año para La Vuelta a España????
Graffin #15 Graffin
#14 El mundial está a la vuelta de la esquina. Seguro que aquí todas las cadenas de tv y medios de comunicación protestan por la deriva nazi de EEUU.
Imag0 #16 Imag0 *
#15 Toca dar la turra en las redes sociales hasta aburrir al personal porque lo de EEUU está siendo insoportable... y acaba de empezar
elsnons #17 elsnons *
#14 cancela tu viaje a Disney Orlando, pásalo. Después viene lo del casoplon y la hembra alfa en el parlamento europeo , pásalo también.
ACEC #26 ACEC
#14 En mi casa no entra el ketchup Heinz desde hace ya un tiempo.
#39 Dravos
#26 En la mía tampoco; el problema es que te pones a mirar y, por ejemplo, el tomate Orlando de toda la vida también es Heinz, y así con todo lo que sea procesado; el boicot a los USA va a ser muy complicado.
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Que era una peligrosa narcoterrorista.
ur_quan_master #24 ur_quan_master
"De momento se desconoce la identidad del agente que la mató"
Lo normal en la democracia más avanzada del mundo.
ayatolah #33 ayatolah
#24 Lo tienen localizado, porque según declaración del propio Trump, "se está recuperando en el hospital". Debió sufrir un esguince en el dedo de tanto apretar el gatillo.
#42 Poligrafo
#24 jajaj se ve perfectamente el careto, se ve perfectamente toooda la escena pero lo "van a investigar" jjajaja
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Que se ha reunido con Chanquete
pitercio #32 pitercio
Norteamericana y blanca. En menos de una semana vamos a ir viendo cómo los argumentos de los que están buscando excusas se dan la vuelta y se ponen los primeros en la fila para destacar las excepcionales maldades de su asesino, cómo se infiltró y les tenía a todos engañados pero que es un caso aislado y tal.
MLeon #35 MLeon
Ademas gozan de inmunidad casi absoluta:

COULD THE OFFICER BE PROSECUTED?
Federal agents are generally immune from state prosecution for actions taken as part of their official duties. Immunity only applies when an officer's actions were authorized under federal law and were necessary and proper.
If Minnesota charged the agent, he could seek to move the case to federal court and argue he is immune from prosecution.
To prevail, the state would have to show the actions were outside his

…   » ver todo el comentario
A.more #5 A.more
Blanqueando a los asesinos?
elGude #27 elGude
#21 no, nunca me lo dicho
#29 crissis
#27 Obvio, iba antes del pero.
#30 albper
#27 ¿No decias que no contaba?
¿Por que escribes aclarando que no te lo ha dicho tu mujes, si segun dices "todo lo que van antes de un pero no cuenta"?

Claro que cuenta, es una tonteria negarlo.
troymclure #2 troymclure
(kill)American First
#37 Ricochet
Que no es buena idea intentar atropellar a un agente del ICE.
#40 famufa
#37 Quizás por eso no lo intentó, ¿no?
troymclure #41 troymclure
#37 Cuando ha ocurrido eso????
#36 no_soy_un_bot
Yo tb hubiese acelerado, los ineptos de los agentes no inmovilizaron el coche pero si dispararon.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
No voy a defender al asesino que descerrajó los disparos a la pobre mujer. Pero intentar huir en EE.UU con un coche cuando te están apuntando con una pipa, nunca es una buena idea. Ni tan siquiera levantar las manos del volante.
MLeon #4 MLeon *
#3 En parte de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que hay personas que no pueden pensar tan rápida ni fríamente. Cualquier tipo de enfermedad o personalidad te puede hacer reaccionar de manera diferente. Huyendo, por ejemplo.
troymclure #10 troymclure
#3 No huye cuando le estan apuntando,
Huye y entonces saca la pipa y la mata
themarquesito #19 themarquesito
#10 Recordemos, el agente de las SS ICE le pega un primer tiro a través del parabrisas a Renee, y luego tres por la ventanilla abierta del lado de la conductora.
Por si fuera poco, los monstruos de las camisas pardas impidieron el acceso de personal médico luego.
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#3

Claro que sí. De un vehículo sin identificar se te bajan dos garrulos encapuchados, sin uniforme ni identificación, armados y lo tuyo es quedarte esperando a ver si te vienen a preguntar una dirección. Bastante hizo que giró las ruedas para no llevarselo por delante .. le tenía que haber pasado por encima al pistolero.

Muy lógico lo tuyo.  media
ayatolah #25 ayatolah *
#11 Es que además, al que la mató, ni le dio con el coche. Le dio tiempo a apartarse incluso pendiente de sacar el arma, apuntar y ejecutarla (si, una ejecución sumaria).

Trump: la mujer que conducía estaba alterada, obstruyendo, resistiendo, cuando de forma violenta, premeditada y viciosa atropelló al agente de ICE, que parece haber disparado en defensa propia. Viendo el video, es difícil creer que esté vivo, pero está recuperándose en el hospital.
elGude #12 elGude
#3 Todo lo que va antes de un pero no cuenta.
#21 crissis
#12 Eso te lo ha dicho tu mujer pero es mentira.
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#3 tenían identificación, iban sin pasamontañas?
Joice #22 Joice *
#3 Esos gorilas amaestrados tienen el dedo muy flojo. Uno debería poder asustarse y salir pitando sin que le volasen la cabeza. Es un país de mierda.
Supercinexin #23 Supercinexin
#3 En EEUU hace ya mucho tiempo que ni siquiera ir a comprar al badulaque es una buena idea.

en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_killings_by_law_enforcement_officers_in

Pero las dictaduras siempre son otros. Ellos no.
Niessuh #28 Niessuh *
#3 Estás acostumbrado a tratar con policia profesional que te trata con protocolos y procedimientos claros, en Estados Unidos no hay nada de eso, especialmente en unidades paramilitares como ICE: reclutan a cualquiera, con tal de no tener antecedentes, tener licencia de armas y carnet de conducir y pasar un psicotécnico y un examen físico. No hay profesionalidad alguna y tienen licencia para matar, la gente sale por patas como puede porque sabe que las posibilidades de que te jodan son muy altas seas quien seas.
kreepie #38 kreepie
#3 pues lo estás defendiendo.
La mujer seguramente reacciona con miedo. El pánico se apodera de ella instantáneamente escapando como cualquiera de nosotros en una situación repentina de miedo y mucho estrés. A lo mejor tú eres como un héroe de peli de acción con sangre fría que sabe calcular en toda situación pero una persona normal puede simplemente asustarse y escapar. Seguramente fue un reflejo irracional. Tal vez pasados unos segundos, si no tiene nada que esconder, habría parado si la…   » ver todo el comentario
