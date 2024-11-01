Qué se sabe de Renee Nicole Good, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación contra la migración irregular en Mineápolis

Good, madre de tres hijos, murió durante un operativo de ICE contra la migración irregular. La mujer era ciudadana estadounidense, según le dijeron dos fuentes federales a la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos. De momento se desconoce la identidad del agente que la mató. El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.