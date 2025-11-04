edición general
24 meneos
20 clics
Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

“Es una broma de mal gusto. Pregunté que por qué no me derivan a un hospital con menos lista de espera, pero me dijeron que no era posible, Estamos hablando de 19 meses de espera” se lamenta Marie. Actualmente en toda la Comunidad de Madrid hay 185.753 personas en listas de espera para que les hagan una prueba diagnóstica. Son datos de septiembre de 2025. La demora es de 72 días. En septiembre de 2019, cuando Ayuso acababa de llegar al poder, esa lista era de 140.342. Estamos hablando de un crecimiento de 32%.

| etiquetas: ecografía , mama , madrid , salud , privada
20 4 0 K 224 actualidad
12 comentarios
20 4 0 K 224 actualidad
Comentarios destacados:    
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Así es. están forzando a que si te quieres hacer alguna prueba te vayas a la privada. Yo llevo 6 meses esperando para una revisión con el especialista, con los análisis hechos desde entonces, sin saber si puedo tener algo o no.

El PP lo que quiere es que o te pliegas a sus prácticas mafiosas, o te arriesgas a morirte o tener un problema serio de salud.
4 K 63
#5 Albarkas
#1 Pues se arriesgan a que algún desahuciado médico les haga un Luiggi. Ellos verán...
0 K 19
karakol #8 karakol
#5 Hay un libro sobre eso, antes de Luigi.

La revolución de los ángeles

En una España no muy lejana triunfa una revolución liderada por personas que ya no tienen nada que perder. Enfermos terminales que no podrán ser castigados penalmente porque les queda demasiado poco tiempo de vida. Individuos que se rebelan contra el sistema para dar un sentido a su muerte natural.

Una mujer ejemplar, Sofía del Valle, es la primera que enciende la mecha asesinando al ministro de Sanidad desde la…   » ver todo el comentario
1 K 33
#6 Zerjillo *
#1 Y que cuando llegues a la revisión con el especialista no te digan que ese análisis ya no tiene sentido porque es demasiado antiguo. Ánimo. Están desmantelando el estado del bienestar. Pasito a pasito, pero incansablemente. Cumpliendo fielmente lo que les interesa. Pero la gente les vota.
2 K 34
#12 Seat127
#1 Pues la privada empieza a dar sustos a los que tenemos seguro (y eso que es de empresa). Citas de más de 4 meses para revisión de traumatología. Ahora que tienen todo lleno empezarán a dejar de dar citas a seguros para aque pases directamente por caja con ellos. Es el mercado amigo.
1 K 21
#7 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/sanidad-publica-pie-guerra-contra-privati
La sanidad pública en pie de guerra contra la privatización y el colapso
La organización denuncia que miles de personas sufren a diario las consecuencias de una sanidad debilitada: listas de espera interminables, centros de salud colapsados, hospitales subutilizados y una Atención Primaria que "ya no logra atender ni lo urgente".Detrás de este colapso, explican, se esconde una…   » ver todo el comentario
1 K 27
#9 tierramar *
Y en ANdalucia por un lado dicen que van a poner más medios debido a la tragedia de los cribados pero de hecho: www.meneame.net/story/junta-impone-recortes-personal-91-millones-grand La Junta impone recortes en personal de 91 millones a los grandes hospitales públicos de Andalucía
Como la población no se levante y reaccione, los corruptos nos roban nuestra sanidad
1 K 27
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Espero que no estemos ante un caso de linces comecaras
0 K 20
#10 tierramar *
Y para colmo ctacadiz.blogspot.com/2025/10/recortes-dijo-los-parlamentarios.html ¿Recortes, dijo? Los parlamentarios andaluces se suben el sueldo un 10%
www.eldebate.com/espana/madrid/20250826/esto-cobraran-diputados-asambl Los diputados de la Asamblea de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año
LAs comunidades con mayores recortes en sanidad, sus politicuchos se suben el sueldo
0 K 19
ipanies #3 ipanies *
Estos plazos son criminales y se echan de menos más intervenciones del Defensor del Pueblo. Se debe crear un catálogo de servicios con unos plazos máximos razonables y si se incumplen se debe sancionar a los responsables.
Ahhhhh y una limitación legal para derivar un % máximo a la privada.
0 K 12
camvalf #11 camvalf
Y luego están los que hacen huelga y le explican que que pinchar te vas a pinchar para analítica pero que no te la van a hacer porque están en huelga que una de las opciones es que te la hagas tú por tu cuenta en la calle. Y esto no me lo han contado.
0 K 12
Wachoski #4 Wachoski
Y el tema gordo son las consecuencias indirectas de estas esperas ...

Estos casos son muy sonados. Pero lo leve me parece más sangrante: la consecuencia de tener en 2 semanas el médico de familia o pediatra, es, que no vas,... A no ser que te pase algo muy grave ... Que te van a dar más de un año para un chekeo, pues ni lo pides, o lo dejas.

¿Voy a tener algo en la cabeza año y medio para que me digan que no es nada? ... Va, ni me complico.... Eso lo veo a diario.

Con lo cual, demorar la…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame