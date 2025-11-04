Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

“Es una broma de mal gusto. Pregunté que por qué no me derivan a un hospital con menos lista de espera, pero me dijeron que no era posible, Estamos hablando de 19 meses de espera” se lamenta Marie. Actualmente en toda la Comunidad de Madrid hay 185.753 personas en listas de espera para que les hagan una prueba diagnóstica. Son datos de septiembre de 2025. La demora es de 72 días. En septiembre de 2019, cuando Ayuso acababa de llegar al poder, esa lista era de 140.342. Estamos hablando de un crecimiento de 32%.