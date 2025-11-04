Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

“Es una broma de mal gusto. Pregunté que por qué no me derivan a un hospital con menos lista de espera, pero me dijeron que no era posible, Estamos hablando de 19 meses de espera” se lamenta Marie. Actualmente en toda la Comunidad de Madrid hay 185.753 personas en listas de espera para que les hagan una prueba diagnóstica. Son datos de septiembre de 2025. La demora es de 72 días. En septiembre de 2019, cuando Ayuso acababa de llegar al poder, esa lista era de 140.342. Estamos hablando de un crecimiento de 32%.
| etiquetas: ecografía , mama , madrid , salud , privada
El PP lo que quiere es que o te pliegas a sus prácticas mafiosas, o te arriesgas a morirte o tener un problema serio de salud.
La revolución de los ángeles
En una España no muy lejana triunfa una revolución liderada por personas que ya no tienen nada que perder. Enfermos terminales que no podrán ser castigados penalmente porque les queda demasiado poco tiempo de vida. Individuos que se rebelan contra el sistema para dar un sentido a su muerte natural.
Una mujer ejemplar, Sofía del Valle, es la primera que enciende la mecha asesinando al ministro de Sanidad desde la… » ver todo el comentario
La sanidad pública en pie de guerra contra la privatización y el colapso
La organización denuncia que miles de personas sufren a diario las consecuencias de una sanidad debilitada: listas de espera interminables, centros de salud colapsados, hospitales subutilizados y una Atención Primaria que "ya no logra atender ni lo urgente".Detrás de este colapso, explican, se esconde una… » ver todo el comentario
Como la población no se levante y reaccione, los corruptos nos roban nuestra sanidad
www.eldebate.com/espana/madrid/20250826/esto-cobraran-diputados-asambl Los diputados de la Asamblea de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año
LAs comunidades con mayores recortes en sanidad, sus politicuchos se suben el sueldo
Ahhhhh y una limitación legal para derivar un % máximo a la privada.
Estos casos son muy sonados. Pero lo leve me parece más sangrante: la consecuencia de tener en 2 semanas el médico de familia o pediatra, es, que no vas,... A no ser que te pase algo muy grave ... Que te van a dar más de un año para un chekeo, pues ni lo pides, o lo dejas.
¿Voy a tener algo en la cabeza año y medio para que me digan que no es nada? ... Va, ni me complico.... Eso lo veo a diario.
Con lo cual, demorar la… » ver todo el comentario