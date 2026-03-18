China forja un material 10 veces más fuerte que el acero: "Un hilo de 2 mm puede mover un autobús con 54 personas a bordo"

China ha dado un salto tecnológico en el desarrollo de materiales avanzados al anunciar la producción en masa de una fibra de carbono T1200, un compuesto que promete ser 10 veces más resistente que el acero y capaz de transformar industrias clave como el transporte o la energía. El país asegura que es capaz de producir hasta 100 toneladas anuales. Por ejemplo, podría impulsar vehículos eléctricos más eficientes y mejorar el almacenamiento de hidrógeno.