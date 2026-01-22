edición general
“Es casi inevitable algún tipo de crisis”: la deuda nacional de 38 billones de dólares pronto crecerá más rápido que la propia economía estadounidense, advierte el organismo de control [EN]

"Estados Unidos está profundamente endeudado y sus finanzas siguen una trayectoria insostenible a largo plazo, algún tipo de crisis es casi inevitable". "Si la deuda nacional continúa creciendo a un ritmo mayor que la economía, el país podría experimentar una crisis financiera, una crisis inflacionaria, una crisis de austeridad, una crisis monetaria, una crisis de impagos, una crisis gradual o una combinación de ellas. Cualquiera de estas crisis causaría una perturbación masiva y reduciría sustancialmente el nivel de vida de los estadounidenses y de la población mundial".

emmett_brown #1 emmett_brown *
Sí, en el momento que dejemos de depender tanto del petróleo gracias a las renovables o dejemos de pagarlo en dólares.

USA exporta su deuda, no lo olvidéis.
Sr.No #2 Sr.No
#1 ya, y si encima amenazas y te enemistas con todos los que hacían de acreedores, lo único que vas a conseguir es caer más rápido. Podrían haber elegido jugar su papel mientras se desvanecían tranquilamente pero han preferido la pataleta. Va a ser doloroso.
termopila #3 termopila
Sabiendo lo que se le viene encima en vez de fortalecer alianzas, ha roto bastantes y ha dilapidado su imagen, bonito futuro les espera…
Veelicus #5 Veelicus
Ya estamos la UE para pagarla!
#6 Mandri20
En 5 años EEUU estará lamiendo lodo. Mejor así, todo lo que sube, baja. Han tenido una epoca protagonista, pero pronto se acabará.
DarthMatter #4 DarthMatter *
Parece que cada vez menos pueblos están dispuestos a seguir siendo La P*ta de EE.UU.
Y cuando La P*ta se niega a trabajar, El Proxeneta recurre a dar leña.  media
#7 Tronchador.
#4 "El dinero no es el nervio de la guerra, sino los buenos soldados; pero los buenos soldados no se mantienen sin dinero".
Maquiavelo.
