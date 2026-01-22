“Es casi inevitable algún tipo de crisis”: la deuda nacional de 38 billones de dólares pronto crecerá más rápido que la propia economía estadounidense, advierte el organismo de control [EN]

"Estados Unidos está profundamente endeudado y sus finanzas siguen una trayectoria insostenible a largo plazo, algún tipo de crisis es casi inevitable". "Si la deuda nacional continúa creciendo a un ritmo mayor que la economía, el país podría experimentar una crisis financiera, una crisis inflacionaria, una crisis de austeridad, una crisis monetaria, una crisis de impagos, una crisis gradual o una combinación de ellas. Cualquiera de estas crisis causaría una perturbación masiva y reduciría sustancialmente el nivel de vida de los estadounidenses y de la población mundial".