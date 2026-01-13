edición general
Cambios pequeños y factibles que aumenten la actividad física son suficientes para reducir la mortalidad

El mensaje cada vez queda más claro: cualquier movimiento, por pequeño que sea, suma. Un nuevo estudio publicado en The Lancet encontró que, si la mayoría de personas incrementasen cinco minutos diarios la actividad física de intensidad moderada a vigorosa —desde caminar a paso ligero, a actividades más intensas—, se podrían prevenir hasta un 10 % de las muertes en el conjunto de la población adulta. Para calcularlo, los investigadores de la Norwegian School of Sports Sciences analizaron datos de más de 135.000 adultos, procedentes de siete.

cocolisto #1 cocolisto
Un estudio para demostrar que tenemos brazos,piernas, sistema óseo y musculatura y no ejercitarlos no puede ser bueno.
#2 kondnado
Qué pesados con la mortalidad. Dejanos extinguirnos en paz
#3 j-light
#2 Pase usted primero, por favor
wachington #4 wachington
Sí previenen un 10% de muertes, quiere decir que un 10% de la población será inmortal?
