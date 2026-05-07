Se busca a 23 pasajeros del barco con hantavirus que desembarcaron en una escala sin pasar ningún tipo de control ni cuarentena

Mientras se coordina todo el dispositivo de desembarco, repatriación y traslado de todas las personas a bordo del barco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está tratando de rastrear el estado de salud de un grupo de pasajeros que se bajó antes en una escala, en la isla de Santa Elena. Según ha contado uno de ellos al diario El País, fueron 23 personas. Desembarcaron sin pasar ningún tipo de control y fueron regresando a sus países. Este miércoles se supo que uno de ellos se encuentra ingresado en un hospital de Suiza con síntomas de han