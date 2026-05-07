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Se busca a 23 pasajeros del barco con hantavirus que desembarcaron en una escala sin pasar ningún tipo de control ni cuarentena

Se busca a 23 pasajeros del barco con hantavirus que desembarcaron en una escala sin pasar ningún tipo de control ni cuarentena

Mientras se coordina todo el dispositivo de desembarco, repatriación y traslado de todas las personas a bordo del barco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está tratando de rastrear el estado de salud de un grupo de pasajeros que se bajó antes en una escala, en la isla de Santa Elena. Según ha contado uno de ellos al diario El País, fueron 23 personas. Desembarcaron sin pasar ningún tipo de control y fueron regresando a sus países. Este miércoles se supo que uno de ellos se encuentra ingresado en un hospital de Suiza con síntomas de han

| etiquetas: salud , hantavirus , epidemia , sanidad , precaucion
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7 comentarios
12 3 0 K 206 actualidad
arariel #3 arariel
Me voy a hacer de "Vacaciones en el Bar", porque en el mar ya como que no.
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Pacman #2 Pacman
Esto del barco se está pareciendo cada vez más a una viñeta de Mortsdelo y Filemon :ffu:
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#7 Joroñas
#2 A mi me flipa esto:

"Los españoles serán trasladados a Madrid hasta el Hospital Militar Gómez Ulla. Este centro cuenta con 8 de las 16 Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel que hay en España. Si continúan asintomáticos, allí es donde está previsto que pasen de manera voluntaria la cuarentena"

¿Cómo que voluntaria?
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#6 Joroñas
A ver, es que no tienen los teléfonos de los pasajeros??? Tan pocos datos hacen falta para sacar el pasaje??
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yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Offtopic : ese barco me tiene unas proporciones muy raras. Es como si le faltara largo.
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Mesopotámico #1 Mesopotámico
Bueno, están en santa Elena, luego cogerán un avión destino Francia y la piara de pijos desembocaran el caos en la viaje Europa, again.
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Bilardezz #5 Bilardezz
Estan hablando los expertos de una cepa que conocen y nos están tranquilizando. Si ha evolucionado natural o artificialmente en un laboratorio... uff esto pinta a otro encierro en breve.
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menéame