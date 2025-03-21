Los bulos sobre Noelia Castillo: de la violación de ‘menas’ a la “eutanasia por depresión”

La aparición de Noelia Castillo en televisión pocas horas antes de recibir la eutanasia ha desatado una oleada en redes sociales para expresar la oposición a la muerte de la joven parapléjica de Barcelona.
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Son, junto a Israel y USA, lo peor que ha parido madre
Se podrían ir a la mierda.
Tambien sorprende mucho lo poco que hemos avanzado como sociedad y lo basto que es el debate publico en cuanto se toca un tema minimamente complejo o incomodo.
Son malas personas. Son hijos de puta.
Y alguien puede ser perfectamente mala persona sin ser un enfermo mental.
No ha tenido ya está gente bastante drama? Que si la han violado los menas, que si está zumbada, que si el padre es un hijo de puta, que si la madre es o deja de ser....ya vale!
La chica ha dicho que siente el daño ocasionado a su familia, pero que es su deseo morir. Ni habla de menas, ni de que su familia es una hija de puta, ni de psicólogos.......
Así que si no somos unos mierdas, al resto nos toca tener empatia, CALLARNOS y dar tabaco
Ayer me decia un madero que conozco que la habían violado mas de trece menas... Y que lo saben el Perro y el Marlaska, y lo tapan... Cuando empezó a decir que es "un plan" de los rojos, el permitir violaciones en manada de los menas y luego "asesinar" a niñas blancas españolas.... Tuve que decir basta.
De verdad, estan enfermos de odio y no diferencian entre realidad y ficción.
No se nota mucho no.
Algo q no se va a tocar pq no interesa por alguna razón, haya más de 1100 denuncias por violaciones en centros tutelados ¿es el estado el mejor garante de la seguridad de los hijos que custodia?
elpais.com/espana/2025-03-21/mas-de-1100-menores-tutelados-por-las-aut
Es absolutamente escandaloso