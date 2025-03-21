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Los bulos sobre Noelia Castillo: de la violación de ‘menas’ a la “eutanasia por depresión”

Los bulos sobre Noelia Castillo: de la violación de ‘menas’ a la “eutanasia por depresión”

La aparición de Noelia Castillo en televisión pocas horas antes de recibir la eutanasia ha desatado una oleada en redes sociales para expresar la oposición a la muerte de la joven parapléjica de Barcelona.

| etiquetas: noelia , eutanasia , bulos , ultraderecha , violación , depresión
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13 comentarios
38 8 4 K 452 actualidad
Comentarios destacados:      
efectogamonal #1 efectogamonal *
Los putos nazis de mierda, siempre aprovechando cualquier ocasión para hacer sangre, crear crispación y esparcir odio y su mierda por doquier a través del bulo, a lo que, paradojicamente llaman patriotismo.

Son, junto a Israel y USA, lo peor que ha parido madre {0x1f525}
15 K 163
EldelaPepi #3 EldelaPepi
Son unos enfermos mentales.
Se podrían ir a la mierda.
3 K 32
Doisneau #4 Doisneau *
#3 Me ha resultado muy curioso ver a tantos supuestos liberales hiperventilar tanto por una eutanasia.

Tambien sorprende mucho lo poco que hemos avanzado como sociedad y lo basto que es el debate publico en cuanto se toca un tema minimamente complejo o incomodo.
0 K 12
BM75 #11 BM75
#3 No son enfermos mentales. Eso es estigmatizar la salud mental.
Son malas personas. Son hijos de puta.

Y alguien puede ser perfectamente mala persona sin ser un enfermo mental.
4 K 43
#5 surco *
De verdad, que cabrones somos en este país a ratos cuando se trata de manipular con nuestras putas mierdas.
No ha tenido ya está gente bastante drama? Que si la han violado los menas, que si está zumbada, que si el padre es un hijo de puta, que si la madre es o deja de ser....ya vale!
La chica ha dicho que siente el daño ocasionado a su familia, pero que es su deseo morir. Ni habla de menas, ni de que su familia es una hija de puta, ni de psicólogos.......
Así que si no somos unos mierdas, al resto nos toca tener empatia, CALLARNOS y dar tabaco
3 K 31
#7 CuiProdestHocBellum
Hay una campaña muy intensa en redes con el asunto de la violación grupal. Se han implicado personalmente los grandes difusores de bulos y mentiras de sus redes de desinformación.
Ayer me decia un madero que conozco que la habían violado mas de trece menas... Y que lo saben el Perro y el Marlaska, y lo tapan... Cuando empezó a decir que es "un plan" de los rojos, el permitir violaciones en manada de los menas y luego "asesinar" a niñas blancas españolas.... Tuve que decir basta.

De verdad, estan enfermos de odio y no diferencian entre realidad y ficción.
3 K 30
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
"Diós te ama"

No se nota mucho no.
2 K 25
ChemicalX #12 ChemicalX
Los mismos que piden la mínima intervención posible del gobierno en los mercados, los que quieren fumar hasta en las guarderías, los de "quién te ha dicho a ti que conduzcas por mí", en fin, los de "libertad!! No me digas lo que tengo que hacer!!" son los mismos siempre quieren meter las narices en nuestras vidas privadas. Hoy es la eutanasia, ayer el aborto y antesdeayer el divorcio. Siempre igual. Asco de gente joderr.
1 K 21
#9 Leon_Bocanegra
La miseria moral de la derecha no tiene límites.
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Keldon82 #10 Keldon82
Asco de VOX y sus voceros.
0 K 8
FunFrock #13 FunFrock
Tenemos un problema MUY gordo con los centros tutelados en España.
Algo q no se va a tocar pq no interesa por alguna razón, haya más de 1100 denuncias por violaciones en centros tutelados ¿es el estado el mejor garante de la seguridad de los hijos que custodia?

elpais.com/espana/2025-03-21/mas-de-1100-menores-tutelados-por-las-aut

Es absolutamente escandaloso
0 K 7
Mauricio_Colmenero #6 Mauricio_Colmenero
Muro de pago.
1 K -3
efectogamonal #8 efectogamonal
#6 El que tengo aki colgado :hug: {0x1f525}
1 K 32

menéame