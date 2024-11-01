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La Bóveda del Oro en la que EE.UU. guarda toneladas de lingotes de otros países (y por qué en Europa se plantean recuperarlo)

La Bóveda del Oro en la que EE.UU. guarda toneladas de lingotes de otros países (y por qué en Europa se plantean recuperarlo)

Es la Bóveda del Oro de la Fed, el mayor depósito de oro conocido del mundo, y alberga unas 6.300 toneladas en pilas de lingotes cuyo valor al precio actual supera el billón de dólares, aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. La Bóveda juega un papel crítico para la estabilidad del sistema financiero mundial, ya que muchos países guardan aquí sus reservas de oro, el activo refugio por excelencia con el que respaldar sus monedas y hacer frente a otras contingencias en escenarios de crisis.

| etiquetas: oro , eeuu , lingotes , europa , recuperación
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11 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
RoterHahn #5 RoterHahn
xD xD xD
Recuperar dicen.
xD xD xD xD
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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JoseRvValjean #2 JoseRvValjean
Que dice de oro señora!!
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#1 Pitchford *
"Alemania y otros países europeos cuyas economías se estaban recuperando y cada vez exportaban más a Estados Unidos y recibían los pagos en una combinación de oro y dólares". "Cuesta dinero poner el oro en un barco o en un avión y contratar seguros para proteger el envío, así que les pareció buena idea almacenarlo en la bóveda de la Reserva Federal, que además no cobra por la custodia", indicó Eichengreen.

Para qué van a cobrar por la custodia, si no piensan devolverlo llegado el caso...
1 K 29
javibaz #8 javibaz
#1 Alemania solicitó revisar sus reservas de USA y directamente les dijeron que no.
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Sinyu #9 Sinyu
#8 Para enseñar polvo no vale la pena dejar entrar a gente en tu piso
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#10 Pitchford
#8 A algunos otros parece que les han devuelto algo cuando se lo han pedido. Siempre ocurre en todas las inversiones-estafa.. Se atiende a los que piden pequeñas cantidades, para mantener el engaño el mayor tiempo posible, hasta que pide devolución un inversor gordo y ya es mejor decirle que nanai..
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Como en el chiste, "ve tú primero que a mí me da la risa".
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
Denlo por perdido
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#7 Queiron
Recuperar el qué?
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#11 mcfgdbbn3
#7: El billete de un billón de dóla... Ohhh. :-(
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#6 Troll_hunter *
Alemanía tiene un buen ejemplo en cómo hacerlo en Die Hard 3
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menéame