edición general
11 meneos
66 clics
La bestia morirá matando

La bestia morirá matando

Cada día que pasa con Irán resistiendo y respondiendo acerca un poco más la derrota imperial

| etiquetas: irán , trump , israel , guerra , netanyahu
9 2 1 K 104 actualidad
3 comentarios
9 2 1 K 104 actualidad
#3 guillersk
! Hasta el último iraní!!!
1 K 21
carakola #2 carakola
#0 Te pongo el nombre del autor en etiquetas para poder buscarlo.
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Los árabes de la región siempre han estado sometidos, primero bajo los otomanos, luego por británicos y franceses y ahora por americanos e israelíes. Cuando fracasen con Irán, todo el edificio de ese dominio se caerá y con él se acaba el petrodólar, uno de los pilares del dominio mundial de Estados Unidos.
0 K 11

menéame