La bestia morirá matando
Cada día que pasa con Irán resistiendo y respondiendo acerca un poco más la derrota imperial
etiquetas
irán
trump
israel
guerra
netanyahu
actualidad
#3
guillersk
! Hasta el último iraní!!!
#2
carakola
#0
Te pongo el nombre del autor en etiquetas para poder buscarlo.
#1
YSiguesLeyendo
Los árabes de la región siempre han estado sometidos, primero bajo los otomanos, luego por británicos y franceses y ahora por americanos e israelíes. Cuando fracasen con Irán, todo el edificio de ese dominio se caerá y con él se acaba el petrodólar, uno de los pilares del dominio mundial de Estados Unidos.
