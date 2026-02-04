En el bando de David Uclés

Adoro a David Uclés. 'La península de las casas vacías' es uno de esos libros imán sobre los que no dejas de pensar semanas después de haberlos acabado. Un monumento, una disfrutada. Ahí hay pico y pala, además de talento y entusiasmo, aunque claro, yo no soy crítica literaria y encima vengo la mitad de Jaén, como el joven autor. Pensaba que no le podía reverenciar más, pero sí. La que ha liado el pollito contra el sanedrín de la cultura patria. Avalado por la venta de 300.000 libros y después de ganar el Nadal, se lo rifan en los saraos.