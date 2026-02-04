·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9125
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7018
clics
Llego la censura "buena" a MNM
5689
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
5991
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
8226
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
más votadas
560
El Ayuntamiento de Madrid define como “derecho fundamental” que el duque de Alba expulse a los vecinos para construir pisos turísticos
383
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
622
¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
368
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
552
Congresista Ted Lieu: "Trump aparece miles de veces en los archivos de Epstein en acusaciones de violar niñas y amenazar con matarlas" [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
19
clics
Coches de alta gama para tres directivos de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid: "Es incomprensible cuando faltan recursos para el trabajo diario"
La plantilla denuncia que se han comprado tres BMW para uso exclusivo del director general y de otros dos mandos que ya cuentan con vehículos oficiales y conductores 24 horas.
|
etiquetas
:
bomberos
,
mandos
,
coches
,
vehículos oficiales
7
2
0
K
96
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
pepel
Deben ser para derretir la nieve de Navacerrada. Los bomberos de verdad no llegan a todo.
0
K
20
#1
Pitchford
Seguro que los coches oficiales con conductor no son SUVs BMW de alta gama, como requiere un bombero en sus ratos libres..
0
K
16
#3
pitercio
No van a ir al bar con el coche oficial con la sirena, que espantan al resto de la clientela.
0
K
15
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente