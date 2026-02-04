edición general
Coches de alta gama para tres directivos de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid: "Es incomprensible cuando faltan recursos para el trabajo diario"

La plantilla denuncia que se han comprado tres BMW para uso exclusivo del director general y de otros dos mandos que ya cuentan con vehículos oficiales y conductores 24 horas.

| etiquetas: bomberos , mandos , coches , vehículos oficiales
pepel #2 pepel
Deben ser para derretir la nieve de Navacerrada. Los bomberos de verdad no llegan a todo.
#1 Pitchford
Seguro que los coches oficiales con conductor no son SUVs BMW de alta gama, como requiere un bombero en sus ratos libres..
pitercio #3 pitercio
No van a ir al bar con el coche oficial con la sirena, que espantan al resto de la clientela.
