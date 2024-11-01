·
18
meneos
18
clics
Aznar, sobre EEUU y guerra de Irán: "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos"
Ve "más que justificado" el ataque a Irán y recuerda que cuando España sufrió el 11M, pidió ayuda y EEUU la proporcionó.
|
etiquetas:
:
aznar
,
eeuu
,
irán
,
enemigos
,
11m
18
0
0
K
206
politica
35 comentarios
18
0
0
K
206
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ratoncolorao
Hay que tener los cojones como Jupiter para ser Aznar y venir con esas el mismo 11 de Marzo.
16
K
150
#14
devilinside
#1
Todo el mundo sabe que
Irak
Irán tiene armas de destrucción masiva, Él sólo se equivocó en una letra. Cómo sois los zurdos, no perdonáis una
2
K
24
#6
Alakrán_
Que le gusta una guerra al hijo de puta este. ¿Donde están las armas de destrucción masiva cabrón?
3
K
38
#2
MrMax
*
Lo que no tengo claro es quien son los enemigos, bueno, si.
4
K
36
#5
SMaSeR
Asesino pederasta, a callar.
2
K
36
#4
Gry
*
Los EEUU nunca han sido nuestros aliados.
Nos pueden hacer un favor de vez en cuando si no les cuesta nada pero siempre miran primero por sus intereses.
2
K
35
#29
Casiopeo
#4
Aliados, los que tengo aquí colgados...
0
K
13
#16
Dene
Para el subnormal de Aznar
- Iran no es enemigo de España, que se sepa.
- España no está peleando por Irán. Como mucho se limita a defender de boquilla los derechos humanos
2
K
34
#3
Atusateelpelo
Si el no hubiese estado en las Azores nunca hubiese habido un 11M.
1
K
23
#7
josde
*
El pinocho español, defraudador,protector de nazis y asesino de españoles habló.
1
K
23
#33
capitan__nemo
Falso dilema.
0
K
20
#11
angelitoMagno
Exacto, y por eso hemos mandado una fragata a Chipre
0
K
16
#28
PerritaPiloto
Un aliado no te espía.
Un aliado te informa antes de emprender acciones que pueden ser perjudiciales para ti.
Un aliado respeta tu soberanía.
Un aliado no se burla de ti en público.
El único aliado es Estados Unidos es Israelz aunque más que aliado parece que los primeros son clientes de los segundo.
1
K
16
#9
veratus_62d669b4227f8
Y tú,tu mujer y tu hijo deberiais estar en la carcel.
1
K
15
#13
mente_en_desarrollo
¿Nuestros enemigos?
¿Qué nos ha hecho Irán a nosotros?
Por supuesto, como teocracia que es, me repugna su sistema y muchas cosas que obligan a su población, pero eso no los convierte en mis enemigos.
0
K
14
#23
mam23
EE.UU no tiene aliados, tiene clientes.
1
K
14
#34
Suleiman
Es un pedazo de HP. Nos metió en una guerra ilegal con las consecuencias que trajo (atentado entre otros) y ahora quiere que nos metamos en otra guerra. La pasta que está recibiendo del lobby sionista es brutal.
0
K
13
#20
JackNorte
Los genocidas siempre saben de que lado estan.
0
K
13
#15
Mltfrtk
Pueden estar seguros todas las personas que nos ven de que les estoy diciendo la verdad.
0
K
13
#12
XtrMnIO
Aznar, el enemigo eres tú.
0
K
12
#8
MenéameApesta
Los aliados de Ansar son los criminales más mentirosos de la historia, así que no sorprende.
En una cárcel iraquí es donde tendría que estar este hijo de la gran puta.
0
K
12
#18
sarri
#8
En Abu Ghraib hay un trato excelente a los prisioneros, vamos ni Noruega
0
K
13
#22
Otrebla8002
Es que estos siempre se inventan argumentos como si fueran rosquillas.
No apoyar la guerra no significa apoyar a Hamas o Al-Qaeda.
Però claro para alguien que después de miles de muertos dijo que no se podía saber si había armas de destrucción masiva en Irak.... Que podemos esperar.
0
K
11
#17
ur_quan_master
El que nos prometía seguridad.
0
K
11
#25
marcotolo
siempre hay que apoyar a los amigos de epstein, que son compañeros!!!!
que son compañeros!!!!
0
K
11
#10
txepel
Lo gracioso es que desde su partido le han pedido que mantenga un perfil bajo, que no ganan nada alineándose con Trump, pero el goblin acomplejado este es incapaz de estar callado porque todo este tema le está dando flashbacks
0
K
11
#21
Furiano.46
*
Mira, dedícate a dejar bigote que así la cara culo que tienes no se disimula tanto. En la cárcel deberías estar!
0
K
10
#32
trasparente
#21
El bigote se lo dejó para tapar la cicatriz que le quedó cuando le rompieron la cara en el puticlub de Oyon, cuando se dedicaba a escribir soflanas en el diario La Rioja contra la naciente constitución.
0
K
8
#31
Metabarón
Vete al infierno.
0
K
9
#19
MateriaNegra
*
Madre mía qué desmejorado está el Vigoreximico en la foto del artículo!
0
K
8
#30
hazardum
*
EE.UU no nos tiene por aliados, simplemente nos quiere como vasallos, sin mas, a ver si te crees Aznarin que tu pintaste algo en las azores, fuiste solo un tonto útil, sin mas, se hubiera hecho lo mismo sin ti, lo único que hiciste fue exponer a España (y sacar réditos económicos tu y tu jodida familia) a una guerra absurda que luego se demostró que era en base a una mentira, y como siempre se hizo por intereses económicos, como la de ahora de Irán igual, por muy malo que sea el regimen teocrático de allí, pero como lo son otros cientos de regímenes en el mundo y todos miran hacia otro lado, porque no interesan.
0
K
8
#26
Mesto
*
Y tiene toda la razón pero la intención de una parte de la izquierda pareciera que intenta ser el alinearse del lado del Islam, China y Rusia.
0
K
7
#27
dark_soul
Parece que no se cansa de demostrar que ha sido el peor presidente que ha tenido este país y cipayo mayor del reino de Espala
0
K
7
#35
NoPracticante
Qué vaya él a la puta guerra y de paso que se lleve a su familia de ladrones.
0
K
7
#24
AntonioWarrior
Elige el aniversario del 11M, eso es que ya ni le pitan los oídos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
