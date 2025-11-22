edición general
30 meneos
52 clics
Ayuso y su novio intocables gracias al Tribunal Supremo

Ayuso y su novio intocables gracias al Tribunal Supremo

Por lo visto el novio de la Ayuso ni se suicida ni se va de España, todo lo contrario, se compra un ático en Madrid.

| etiquetas: tribunal supremo , ayuso , juez marchena , novio ayuso
24 6 1 K 226 ocio
10 comentarios
24 6 1 K 226 ocio
Comentarios destacados:    
Veelicus #4 Veelicus
El amador menudo tipo, dice en el juicio que o se suicida o se va de España, y no solo no le retiran el pasaporte, que es lo que hubieran hecho con cualquiera de nosotros, sino que una semana mas tarde se compra un atico por 1 millon en una zona donde no bajan de 3.
Ojala hubiese periodistas de investigacion de verdad en España y que hacienda investigue tambien a quien ha vendido ese atico, porque huele a dinero negro que tira para atras.
6 K 72
Deviance #8 Deviance
#4 ´Bien atado......
0 K 13
pepel #1 pepel
Pues le ha salido caro el candado y la cadena.
0 K 20
sotillo #7 sotillo
#1 ¿Caro? Pero si se lo ha robado a los madrileños
2 K 28
#3 La_fruta_de_ayuso
País de lelos
1 K 19
Chewbacca #2 Chewbacca
The Huntouchables
1 K 13
mecha #5 mecha
#2 si, son más intocables de Eliot Ness que los de la película que ha puesto. Y si existiera el karma acabarían como los intocables de la India, aunque eso no va a pasar.
0 K 7
#10 gershwin *
"ayuso intocable" "vericueto legal" "el delincuente libre" "han movido la portería" "violencia judicial"
la maquinaria de los partidos no descansa

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-
El instructor del Tribunal Supremo abre juicio oral al fiscal general del Estado por delito…   » ver todo el comentario
0 K 10
elsnons #6 elsnons *
Y a Pedro Sánchez con su inquina y su revanchismo contra una presidenta de la Comunidad de Madrid que le gana todas y cada una de las partidas .
6 K -17
Deviance #9 Deviance
#6 "Podque no te callas!!!"
Juancar I voz off
0 K 13

menéame