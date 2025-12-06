edición general
Ayuso defiende que no se han priorizado a pacientes en el hospital de Torrejón y reduce lo ocurrido a "rencillas entre directivos"

Ayuso defiende que no se han priorizado a pacientes en el hospital de Torrejón y reduce lo ocurrido a "rencillas entre directivos"

La presidenta ha vuelto a amenazar con una "respuesta contundente" a quienes hagan "negocio" con la Sanidad

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
¡Pero que bien miente la jodía! Que bien ha aprendido de su jefe de gabinete.
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Sólo deseo que sus votantes sufran con creces las políticas del PP, todas, sin paliativos.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Rencillas entre directivos con probable resultado de muerte de pacientes que total se iban a morir igual
Arkhan #4 Arkhan
¿Qué respuesta contundente y sin paliativos se va a aplicar a ella misma?
#5 wictor69
El modelo "público-privado" que defiende Ayuso le está estallando entre las manos, esperemos que los votantes tomen nota
pitercio #8 pitercio
Total sólo le sacan la pasta a gente que se va a morir igual.
SMaSeR #3 SMaSeR *
Ósea, que de eso depende la sanidad que vas regalando, de las rencillas entre directivos y no de las necesidades de los pacientes..., mientras ella se llena los bolsillos.
Sanidad fake la privada.
#6 carlosjpc *
Alguien me puede decir si entre los directivos despedidos por ir en contra de estas políticas hay personal sanitario: médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, técnicos?. Estamos hablando de un hospital PUBLICO de gestión privada, su personal medico tiene la misma consideración que la de cualquier otro sin esa gestión (personal funcionario, estatutario, laboral...). No me quiero creer que esta gente haya tragado con esas politicas sin negarse, ni a alterar las listas de espera, ni ha reutilizar material...
