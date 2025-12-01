edición general
En ‘Avatar: Fuego y cenizas’ James Cameron nos está diciendo a la cara que hemos fracasado como especie y como civilización

Pandora es un reflejo del planeta Tierra y la forma que tenemos de relacionarnos con él. No hay más. La fauna, la flora, los habitantes de este nuevo planeta que Cameron y su equipo han desarrollado y levantado ante nuestros ojos durante veinticinco años son una metáfora directa de lo que tenemos en el planeta Tierra. Así, los Na’vi que viven en los bosques son un reflejo de los indígenas de zonas como Brasil o Australia, los que viven en el arrecife de la segunda parte son un reflejo de los pueblos indígenas polinesios...

#3 Pozitronico
El narrador no ha creado un mundo nuevo, sino que ha creado uno que se parece demasiado al nuestro, y que con sus propias reglas internas y visuales, guarda una coherencia pasmosa y poética a lo largo de las tres películas de 2009, 2022 y 2025. Con ellas, además, el cineasta efectúa una transposición histórica de la que se sirve para dejar al ser humano, en su totalidad, como una criatura detestable, invasora y destructora de toda vida

El artículo es una crítica exhaustiva y a fondo, no sólo de esta tercera parte sino de la totalidad de esta creación que es el mundo de Avatar
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 resumen: la uno está bien. Después mie para cobrar por lo mismo.
#8 Pozitronico
#4 Pues de la tercera no diré nada porque aún no la he visto, pero a mí la segunda me gustó más que la primera
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#8 demasiado larga. Son como dos pelis seguidas.
Bhuvaya #1 Bhuvaya
Y lo dice un millonario cómo si no tuviera na que ver xD xD xD xD
#5 Pozitronico
#1 El articulista también ha tenido eso en cuenta:

James Cameron no es un tipo que caiga bien. En absoluto. No es normal ganar tanto dinero, haberse hecho con once Oscar con tu obra magna –por si alguien se lo pregunta, se trata de Titanic, de 1997– y encima pretender hacer buenas, excelentes películas. De eso nada. Cuando salió a recoger su tercer y definitivo Oscar y dijo eso de “¡Soy el rey del mundo!”, selló su destino. El grueso de espectadores no iba a perdonárselo y se lo iba a hacer pagar. ¿Dejando de ver sus películas? En absoluto, más bien al contrario: yendo a verlas en masa pero para poder destrozarlas después.
Bhuvaya #10 Bhuvaya
#5 no, si yo no he visto ninguna de las de Avatar. Eso sí, toda su filmografía me la sé casi de memoria. Pero que no me de lecciones.
Malinke #6 Malinke
Si no lo llega a decir ese hombre, no nos hubieramos dado cuenta. Creo que va muya tarde.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Un trun̈ot3 de más de 3 horas.
#7 Pozitronico
#2 Buen comentario sobre un artículo que se tarda al menos 5 minutos en leer, a los 5 segundos de haberlo puesto en Meneame. ¿Sabes lo que duraban películas como "Lo que el viento se llevó" o "Los diez mandamientos" o "2001 Una odisea del espacio" o "La conquista del Oeste?

Ah, aquellas películas truño que tenían intermedio para que salieras un poco al bar a estirar las piernas...

Pero ahora lo que triunfa son los minivídeos de Tik Tok
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#7 sobre el articulo... sobre la peli.
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#7 No te olvides de Gandhi, dura 188 minutos.
#17 Pozitronico
#14 Pregunté a Perplexity por las pelis más largas y me contestó:

Entre las más largas con pases comerciales (no instalaciones de museo):

- Amra Ekta Cinema Banabo (Ashraf Shishir, 2019): unas 21 horas y 5 minutos, citada como la película más larga estrenada en salas.
- La flor (Mariano Llinás, 2018/2019): alrededor de 13 horas y media.
- Out 1: Noli me tangere (Jacques Rivette, 1971): casi 13 horas, suele proyectarse en varias partes.
#15 To_lo_loco
El mensaje es directo y es lo que es: el desarrollo desmedido en la búsqueda de lo material y la riqueza a costa de destruir la verdadera riqueza que es el planeta y sus habitantes es un ejemplo de lo que aquí se vende como el mejor de los sistemas posibles de vida.

La primera película sorprendía y te sumergía en esa fantasía. La segunda ya tenía cierta repetición y la tercera aunque este la magnífica Chaplin se cae con todo el equipo de lo forzado de todo.
#9 minoch4
Una vez hecho Terminator q quedaría por hacer pues cagarla obra magna Titanic dice
wildseven23 #11 wildseven23
#9 No entiendo tu idioma, en serio.
#16 Pozitronico
#11 Lenguaje SMS, abreviar las palabras y evitar los signos de puntuación, que cuesta ponerlos desde el teléfono
