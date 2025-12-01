En ‘Avatar: Fuego y cenizas’ James Cameron nos está diciendo a la cara que hemos fracasado como especie y como civilización

Pandora es un reflejo del planeta Tierra y la forma que tenemos de relacionarnos con él. No hay más. La fauna, la flora, los habitantes de este nuevo planeta que Cameron y su equipo han desarrollado y levantado ante nuestros ojos durante veinticinco años son una metáfora directa de lo que tenemos en el planeta Tierra. Así, los Na’vi que viven en los bosques son un reflejo de los indígenas de zonas como Brasil o Australia, los que viven en el arrecife de la segunda parte son un reflejo de los pueblos indígenas polinesios...
| etiquetas: cine , civilización , humanidad , fracaso , crítica , parábola
El artículo es una crítica exhaustiva y a fondo, no sólo de esta tercera parte sino de la totalidad de esta creación que es el mundo de Avatar
James Cameron no es un tipo que caiga bien. En absoluto. No es normal ganar tanto dinero, haberse hecho con once Oscar con tu obra magna –por si alguien se lo pregunta, se trata de Titanic, de 1997– y encima pretender hacer buenas, excelentes películas. De eso nada. Cuando salió a recoger su tercer y definitivo Oscar y dijo eso de “¡Soy el rey del mundo!”, selló su destino. El grueso de espectadores no iba a perdonárselo y se lo iba a hacer pagar. ¿Dejando de ver sus películas? En absoluto, más bien al contrario: yendo a verlas en masa pero para poder destrozarlas después.
Ah, aquellas películas truño que tenían intermedio para que salieras un poco al bar a estirar las piernas...
Pero ahora lo que triunfa son los minivídeos de Tik Tok
Entre las más largas con pases comerciales (no instalaciones de museo):
- Amra Ekta Cinema Banabo (Ashraf Shishir, 2019): unas 21 horas y 5 minutos, citada como la película más larga estrenada en salas.
- La flor (Mariano Llinás, 2018/2019): alrededor de 13 horas y media.
- Out 1: Noli me tangere (Jacques Rivette, 1971): casi 13 horas, suele proyectarse en varias partes.
La primera película sorprendía y te sumergía en esa fantasía. La segunda ya tenía cierta repetición y la tercera aunque este la magnífica Chaplin se cae con todo el equipo de lo forzado de todo.