En ‘Avatar: Fuego y cenizas’ James Cameron nos está diciendo a la cara que hemos fracasado como especie y como civilización

Pandora es un reflejo del planeta Tierra y la forma que tenemos de relacionarnos con él. No hay más. La fauna, la flora, los habitantes de este nuevo planeta que Cameron y su equipo han desarrollado y levantado ante nuestros ojos durante veinticinco años son una metáfora directa de lo que tenemos en el planeta Tierra. Así, los Na’vi que viven en los bosques son un reflejo de los indígenas de zonas como Brasil o Australia, los que viven en el arrecife de la segunda parte son un reflejo de los pueblos indígenas polinesios...