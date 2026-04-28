Apagón: se desconectaron centrales de generación que no debieron desconectarse

El Gobierno ha publicado hoy una escueta nota en la que plasma su valoración, a un año vista, del apagón. Los análisis técnicos -explican desde Moncloa- han dejado claro que la crisis eléctrica "no se debió a la penetración de renovables, ni a la realización de un experimento, ni a la elección de un mix suicida, ni a un problema de inercia y sincronismo, ni a la falta de generación nuclear", relatos todos que el Ejecutivo califica directamente de "bulos". El Gobierno sitúa el origen del apagón en "un problema de sobretensión con origen..."
| etiquetas: apagón , desconexión , nota , moncloa , crisis , energía
Es como si la culpa de un incendio la tiene la chispa, o que todo sea hierba seca.
Si hay unas centrales q, por ley, no deben desconectarse y se desconectan... mal.
Si debe regularse el control de tension y, o bien no estaba bien regulado o bien las centrales encargadas de hacerlo no lo hicieron..... mal.
Si cualquiera de las centrales que cobran por estabilizar la red no está disponible (o se apaga por mantenimiento), no pasa nada. Seguramente haya pasado decenas o cientos de veces. Pero si varias no están disponibles al mismo tiempo, pues alguna de ellas podría tener una avería de verdad, otra en mantenimiento programado y algunas cobrando sin estabilizar. Pues habrá que buscar con detalle. Y el juego es que todas van a intentar que parezca que su no presencia estaba justificado.
El verdadero problema es cuando centrales que en principio cobran por disponibilidad para regular la tensión de red, no están realmente operativas para ahorrar dinero, esperando que no ocurra nada y llevárselo muerto.
Confiar en el "sector privado" en cuestiones vitales estratégicas es un suicidio.