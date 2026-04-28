Apagón: se desconectaron centrales de generación que no debieron desconectarse

El Gobierno ha publicado hoy una escueta nota en la que plasma su valoración, a un año vista, del apagón. Los análisis técnicos -explican desde Moncloa- han dejado claro que la crisis eléctrica "no se debió a la penetración de renovables, ni a la realización de un experimento, ni a la elección de un mix suicida, ni a un problema de inercia y sincronismo, ni a la falta de generación nuclear", relatos todos que el Ejecutivo califica directamente de "bulos". El Gobierno sitúa el origen del apagón en "un problema de sobretensión con origen..."