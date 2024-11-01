Amazon plantea un despido colectivo de 1.200 empleados en España en su área corporativa a las puertas de Navidad

Amazon ha iniciado un proceso de despido colectivo que podría afectar hasta a 1.200 empleados de sus oficinas corporativas en España, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la situación. El ERE afectará así a alrededor del 4,3% de su plantilla española y se centra en su área de administración.
| etiquetas: amazon , despidos
Pero es lo que hay. Para eso se crea la IA y se construyen robots. Así que no serán los únicos despidos ni por asomo.
Me parece que Jeff debe hacer como Gary Oldman en el Quinto Elemento cuando despide taxistas a decenas de miles
¡Felíz navidad les desea Amazon a sus trabajadores!
Hoy he pasado por la tienda de electrodomésticos de al lado de casa. Otra tienda que cerraba. Seguro que Amazon también les desea Feliz Navidad.
Ninguna empresa busca llevar empleos a ningún sitio, el empleo es siempre el mayor mal necesario de cualquier empresa.
Intenta recordar cuántas tiendas que conocías y ya no están, y tras un ejercicio pensando donde compra la gente los productos que vendían, ¿cuántos de éstos han cerrado por la presión de Amazon?
Pero vamos, que yo soy un rojo asqueroso y tampoco es que me tengas que tomar demasiado en serio, a la mayoría del planeta, Amazon les encanta.