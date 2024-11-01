edición general
Amazon plantea un despido colectivo de 1.200 empleados en España en su área corporativa a las puertas de Navidad

Amazon plantea un despido colectivo de 1.200 empleados en España en su área corporativa a las puertas de Navidad

Amazon ha iniciado un proceso de despido colectivo que podría afectar hasta a 1.200 empleados de sus oficinas corporativas en España, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la situación. El ERE afectará así a alrededor del 4,3% de su plantilla española y se centra en su área de administración.

Comentarios destacados:    
Connect #1 Connect
Amazon es quizás, la empresa que más busca la automatización de sus procesos. Todo aquello que pueda ser robotizado o sustituido ahora por una IA, no se dudará un momento en hacerlo.

Pero es lo que hay. Para eso se crea la IA y se construyen robots. Así que no serán los únicos despidos ni por asomo.
4 K 58
elsnons #2 elsnons *
#1 Más de 30000 en todos sus centros .
Me parece que Jeff debe hacer como Gary Oldman en el Quinto Elemento cuando despide taxistas a decenas de miles
#3 Setis
#3 Setis
#1 Pero luego se cae AWS y la culpa es de los 4 gatos que quedan ahí.
0 K 8
strike5000 #6 strike5000
#1 El fin de toda empresa es maximizar sus beneficios. Si no puede explotar a sus trabajadores (cómo es normal) los sustituirá por robots. Es de lógica.
0 K 11
Dragstat #12 Dragstat
#6 curiosa la evolución, hace años los despidos masivos estaban muy mal vistos y las empresas tenían que ejercer una fuerte "labor didáctica" frente a la opinión pública, incluso en Estados Unidos. Hoy en día ni se despeinan al pasar a miles de personas por la motosierra, ni se reclama a los gobiernos explicar nada y los medios de comunicación se limitan a contarlo sin crítica o preocupación alguna.
0 K 20
#15 doppel *
#6 Que la expropien y los hagan funcionarios. No entiendo por qué no se hace...el perro está bien
#7 frg
frg #7 frg
#1 Amazon son unos explotadores. Te exprimirán hasta qute quedes seco. La automatización es una gota más en el camino al maltrato.

¡Felíz navidad les desea Amazon a sus trabajadores!

Hoy he pasado por la tienda de electrodomésticos de al lado de casa. Otra tienda que cerraba. Seguro que Amazon también les desea Feliz Navidad.
1 K 16
ChatGPT #8 ChatGPT
#1 pero eso nada tiene que ver con despedir 1200 personas del tirón, si vas automatizando, vas despidiendo, no esperas a juntar 1200
0 K 10
asola33 #9 asola33
Sueño con un mundo en el que todo el trabajo lo hagan la IA y los robots pero no deseo que todo el beneficio y riqueza se lo queden los cuatro más ricos del mundo.
2 K 32
Dragstat #13 Dragstat *
#9 de hecho es posible que cuanto más empleos sea la IA capaz de eliminar, más posibilidad de que se haga algo al respecto. Si arrasa con más del 60% del empleo de las sociedades occidentales, seguramente se va a tener que hacer algo al respecto porque el sistema se volvería tan distópico que las élites no podrían salir de su búnker. Si solo llega al 25% el modelo seguirá hacia adelante dejando tirados a los perdedores.
0 K 20
Supercinexin #4 Supercinexin
Que Amazon venga es un chollo, decían. Traerá miles de empleos, decían.

Ninguna empresa busca llevar empleos a ningún sitio, el empleo es siempre el mayor mal necesario de cualquier empresa.
1 K 27
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Al principio lo era, ahora no es bueno ni para trabajadores ni para los clientes ya.
#11 frg
frg #11 frg
#5 ¿Y los comercios?, ¿nadie se acuerda de los comercios?

Intenta recordar cuántas tiendas que conocías y ya no están, y tras un ejercicio pensando donde compra la gente los productos que vendían, ¿cuántos de éstos han cerrado por la presión de Amazon?
0 K 12
Supercinexin #14 Supercinexin
#5 A mí siempre me pareció una puta mierda depredadora jiñada por el Capitalismo más descarnado y un submarino de Estados Unidos en todas las economías en las que se le permitía desembarcar.

Pero vamos, que yo soy un rojo asqueroso y tampoco es que me tengas que tomar demasiado en serio, a la mayoría del planeta, Amazon les encanta.
0 K 18
#10 angar300
Pues nada, que los robots compren sus productos. Los humanos, a la tienda de la esquina (si queda alguna).
0 K 6

