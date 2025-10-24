Algunos apuntes sobre el Benday

Cómo sabéis nuestro querido (sin ironía) fundador está muy enfadado con el administrador de su empresa (yo mismo) y los tres moderadores. Con ánimo de recuperar su confianza voy a intentar aclarar los sucesos y el por qué de mis decisiones.
En el Nótame "residen" muchos de los hard users de Menéame que sí que generan ingresos y tráfico por la ingente cantidad de clicks, porque muchos de ellos crean contenido, y otros tantos pertenecen al Consejo Consultivo. Y es una vía rápida para solucionar problemas: solicitudes de ediciones de meneos, dudas con… » ver todo el comentario
Si te lo vas a cargar, adelante. Es vuestro saco.
Pero cargarse un nicho que muchos apreciamos solo porque hay usuarios (entre ellos el dueño desquiciado al que referencias) que debían haber sido baneados hace mucho lo usan para sus mierdas, hay un trecho bastante largo.
Si la administración hubiera hecho su trabajo y no hubiera escondido la cabeza cual avestruz, no habría que usar la opción fácil para los cobardes, que es eliminar el notame.
¿Esto no se somete al consejo consultivo?
Quieres que desactivemos nótame?
A) sí, inmediatamente
B) Sí, pasado mañana
Se ha explicado una docena de veces en notas.
En todo caso, quien se debería pensar mucho la cosa es quien dijo esa serie de amenazas veladas y calificativos.
Señalamelos, por favor.
Es un audio público en un chat abierto donde ademas el susodicho hizo spam para que fuesemos.
Y eso sin contar con el derecho de cita.
Sigue intentándolo.
Al rincón:
Hay que limpiar y evitar que algunos usuarios por profesionales que sean utilicen el Notame para coordinar votos y opiniones.
Yo estoy de acuerdo total contigo en eso.
No seais cuadriculados. Las normas no estan escritas en piedra, son solo unas directrices, como el codigo pirata en "piratas del caribe".
Hay un gag de los simpsons muy adecuado
m.youtube.com/watch?v=A-OUqvimzRs
Las chorradas de siempre.
O sea, que era lo del notame...
www.meneame.net/notame/3699500
vamos, dejando por escrito que aquí se mangonea el karma para que algunos suban noticias aunque no toque según las normas del sitio.
huele a favoritismo que tira pa'trás. Es lo que hay
Respecto a tu jefe, dices que tiene "buenas ideas" ... En público sólo he visto un comportamiento altamente prepotente y tóxico, aprovechándose de su situación de dueño y señor.
Me gustaría ver la reacción contra cualquier usuario que se atreva a publicar datos personales (entiendo que un audio de un tercero se puede considerar así). Dudo que apareciera una entrada en el blog disculpándose por gritarle.
falta el : "pero yo sí veo bueno criticarle desde el blog oficial del sitio"
Por otro lado, pocas veces se ve a ningun meneante pidiendo disculpas públicamente por un comportamiento aireado como ha hecho Imparsifal.
los detalles ni los sé ni me interesan, pero me preocupa que el timón de está sitio se lleve de esta manera. Por que aún con sus gravísimos defectos, este sitio para mí sigue siendo entretenido y no me gusta que se vaya cada vez más a la deriva
www.meneame.net/story/aprendi-gerente-guarderia
Tener poder y hacer mal uso de ello deberia acarrear la expulsion.
De hecho pensé en comentar algo diciendo me llamo Mariano y soy alcohólico