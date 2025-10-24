edición general
25 meneos
624 clics
Algunos apuntes sobre el Benday

Algunos apuntes sobre el Benday

Cómo sabéis nuestro querido (sin ironía) fundador está muy enfadado con el administrador de su empresa (yo mismo) y los tres moderadores. Con ánimo de recuperar su confianza voy a intentar aclarar los sucesos y el por qué de mis decisiones.

| etiquetas: benjami , livingstone , me cago en el notame
16 9 0 K 418 ocio
56 comentarios
16 9 0 K 418 ocio
Comentarios destacados:          
carademalo #15 carademalo
#0 He pensado seriamente en desactivar el nótame. No trae ingresos, no tiene apenas tráfico y la mayoría de las veces genera crispación. Sigo pensando en ello.

En el Nótame "residen" muchos de los hard users de Menéame que sí que generan ingresos y tráfico por la ingente cantidad de clicks, porque muchos de ellos crean contenido, y otros tantos pertenecen al Consejo Consultivo. Y es una vía rápida para solucionar problemas: solicitudes de ediciones de meneos, dudas con…   » ver todo el comentario
8 K 125
mis_cojones_en_bata #18 mis_cojones_en_bata
#0 #15 para muchos usuarios (me incluyo) el nótame es lo único que nos mantiene con usuario registrado.

Si te lo vas a cargar, adelante. Es vuestro saco.

Pero cargarse un nicho que muchos apreciamos solo porque hay usuarios (entre ellos el dueño desquiciado al que referencias) que debían haber sido baneados hace mucho lo usan para sus mierdas, hay un trecho bastante largo.

Si la administración hubiera hecho su trabajo y no hubiera escondido la cabeza cual avestruz, no habría que usar la opción fácil para los cobardes, que es eliminar el notame.
3 K 48
Lutin #41 Lutin
#15 Hay que sacaros de la cámara de eco
0 K 8
dogday #14 dogday
"He pensado seriamente en desactivar el nótame. No trae ingresos, no tiene apenas tráfico y la mayoría de las veces genera crispación. Sigo pensando en ello."

¿Esto no se somete al consejo consultivo?
6 K 83
ChatGPT #23 ChatGPT
#14 si se somete será algo así como:

Quieres que desactivemos nótame?
A) sí, inmediatamente
B) Sí, pasado mañana
0 K 10
benjami #31 benjami
#14 Cuando volví a mnm, hace un año, le dije que habría que cerrar el ntm porque era una ciénaga. Dijo que mejor no, y lo acepté. Hoy es al revés. Pienso que hace falta un lugar donde poder hablar claro sin alterar las discusiones en las noticias. Motivo: sigue siendo una ciénaga. Pero a veces hacen falta las ciénagas. Y las cloacas, siempre.
6 K 112
imparsifal #53 imparsifal
#14 Sí, mi duda es si tengo que plantearlo
0 K 16
elTieso #2 elTieso
Por delante agregador, por detrás culebrón. :->
4 K 81
benjami #35 benjami
#28 Precisamente irá a la deriva si se es demasiado permisivo con personajes tóxicos capaces de cancelar el derecho de cita. Hay cosas que no se tocan.
2 K 50
Ripio #17 Ripio
#0 Yo disiento en un punto: esos pantallazos eran absolutamente legales y nadie que denuncie tiene nada que rascar.
Se ha explicado una docena de veces en notas.

En todo caso, quien se debería pensar mucho la cosa es quien dijo esa serie de amenazas veladas y calificativos.
2 K 50
keizal #19 keizal
#0 Siguiendo el hilo de #17, aprovecho el envío para pedir que se le devuelva el god, no me parece de recibo la medida que se ha tomado teniendo en cuenta que no ha hecho nada contra las normas.
3 K 61
frg #24 frg
#19 Publicar datos personales sin consentimiento no sólo va contra las normas sino que viola la legalidad. Esa misma acción realizada por otro usuario implicaria su expulsión y la posibilidad hasta de acciones legales en tu contra.
3 K 48
Ripio #37 Ripio
#24 ¿Que datos personales salen en el audio de marras?
Señalamelos, por favor.
1 K 40
frg #38 frg
#37 El audio de marras, que no he escuchado, es un dato personal o conversación privada.
1 K 28
Ripio #43 Ripio
#38 No me hagas reír.

Es un audio público en un chat abierto donde ademas el susodicho hizo spam para que fuesemos.

Y eso sin contar con el derecho de cita.

Sigue intentándolo.
1 K 40
frg #46 frg *
#43 Tan público no sería si no lo he oído. Le puedes preguntar al susodicho si es "derecho a cita", pero intuyo que no.
1 K 28
Ripio #56 Ripio
#46 Venga, hasta luego.
0 K 20
Ripio #40 Ripio
#30 Bagaje es con B.

Al rincón:  media
2 K 50
Torrezzno #42 Torrezzno
#40 con b de burro
1 K 40
Torrezzno #5 Torrezzno
Como le digo a mis hijos. Un abrazo y todos amigos
2 K 46
Lutin #44 Lutin
#0 Ojalá cierres el Notame para siempre, lo mejor que podría pasar a esta página desde que se fundó.

Hay que limpiar y evitar que algunos usuarios por profesionales que sean utilicen el Notame para coordinar votos y opiniones.

Yo estoy de acuerdo total contigo en eso.
2 K 39
imparsifal #6 imparsifal
#4 Entra un usuario nuevo y quiere publicar, nos lo pide y se lo facilitamos. Lo hacemos con todo el que lo pida, favoritismo es cuando solo se hace de forma discrecional. Eso no es favoritismo.
2 K 38
ChatGPT #9 ChatGPT
#6 es completamente discreccional, no está en las normas y se lo dais a quien queréis. es más, solo lo pide el que sabe que puede suceder... quién sabría eso si no está en el ajo?
1 K 21
benjami #26 benjami
#9 Hay que cambiar de arriba abajo el landing en mnm. Mientras tanto, de tripas corazón.
0 K 10
capitan__nemo #32 capitan__nemo *
#9 xD

No seais cuadriculados. Las normas no estan escritas en piedra, son solo unas directrices, como el codigo pirata en "piratas del caribe".

Hay un gag de los simpsons muy adecuado
m.youtube.com/watch?v=A-OUqvimzRs  media
1 K 23
ChatGPT #36 ChatGPT
#32 cierto, leyes solo están las de la física, lo demás son meras recomendaciones
0 K 10
benjami #22 benjami *
#6 No lo es, como no lo fue con @chatjpt. Alguien que no para de aportar diversión, que no juega a nada tóxico, y que empieza a recibir negativos de usuarios tóxicos sin sentido del humor. Me pasé con el 20, vale. Simplemente quería olvidarme del tema por unos cuantos meses, sabiendo que machacarían a una buena persona que claramente (y basta mirar su historial) no hace nada para abusar del sistema. En realidad, algunos abusan de él. Es una excepción y, además, no me escondo.
2 K 50
manbobi #29 manbobi
#22 vamos, que hiciste lo que te salió, como luego quitarte el strike, como si no hubiera sido la única vez, y te han pillado con el carrito de los helados. Al menos das espectáculo. Eso es innegable.
1 K 27
manbobi #12 manbobi
Esta película ya me la he visto antes. Se crea drama de forma voluntaria o involuntaria actuando como un demente. Se generan reacciones algunas honestas otras no tanto. Algunas se responden de manera desproporcionada y provocativa con aviesas intenciones como alejar enemigos. En otras hay no sé si falso y lacrimógenocimo victimismo para obtener aliados. Se genera ruido y drama, el típico circo. Mientras se intenta colar alguna chapucilla en el funcionamiento de la página. Los cambios pueden o no producirse. Hay un reencuentro igualmente loco y forzado y finalmente aquí paz y después gloria.
Las chorradas de siempre.

O sea, que era lo del notame... :tinfoil:

www.meneame.net/notame/3699500
2 K 33
ChatGPT #1 ChatGPT *
" está la de ayudar a los usuarios (por ejemplo, si alguien pide karma tras registrarse para poder publicar se le puede subir)" WHaaaaaaaaaaT?

vamos, dejando por escrito que aquí se mangonea el karma para que algunos suban noticias aunque no toque según las normas del sitio.
3 K 33
imparsifal #3 imparsifal *
#1 Se sube a 6, sí, a los usuarios nuevos que no saben como empezar y preguntan. Eso es lo que hay.
2 K 38
ChatGPT #4 ChatGPT *
#3 pero eso está en las normas? si no lo está... por qué no se da 6 directamente en el alta? cual es el criterio para que a algunos sí y a otros no? es más, como sabe un usuario nuevo que puede pedir eso?

huele a favoritismo que tira pa'trás. Es lo que hay
2 K 32
benjami #21 benjami
#3 En realidad no debería haber ningún problema para publicar desde el minuto cero. Si luego te pasas, ya se verá. Pero eso de ponerse la tirita antes de tener la herida, porque unos cuantos usuarios abusaron del sistema, es un error grande de fondo: pensar que todo el mundo es malo. Prefiero pensar que todo el mundo es bueno.
3 K 61
benjami #34 benjami
#30 Precisamente, por esa experiencia, sé cuándo merece la pena discutir. El concepto "bajar al barro" está en el ABC de eso que, diría, te parece 'meh': emprender. Mnm es muy veterano, pero un emprendimiento a la vez, porque el entorno digital está cambiando a toda hostia.
1 K 30
frg #20 frg
#0 ¡Quita el nótame! Nunca le he visto utilidad.

Respecto a tu jefe, dices que tiene "buenas ideas" ... En público sólo he visto un comportamiento altamente prepotente y tóxico, aprovechándose de su situación de dueño y señor.

Me gustaría ver la reacción contra cualquier usuario que se atreva a publicar datos personales (entiendo que un audio de un tercero se puede considerar así). Dudo que apareciera una entrada en el blog disculpándose por gritarle.
1 K 28
CathyVipi #48 CathyVipi
Menudo patio de colegio, los implicados en la historia parece que tengan 12 años.
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #33 NPCMeneaMePersigue
Ahora sí se retiran los enlaces, cuando lo pido yo no :roll:
0 K 20
ChatGPT #7 ChatGPT
"Benjamí es un consejero estupendo y a la vez un usuario que da muchos dolores de cabeza. Creo que se equivoca al criticar a los moderadores en público y en cualquier caso yo no lo voy a permitir mientras sea el gerente"

falta el : "pero yo sí veo bueno criticarle desde el blog oficial del sitio" :troll:
1 K 20
imparsifal #8 imparsifal
#7 Él tiene el mismo acceso al Blog que yo y puede responderme libremente allí.
0 K 15
ChatGPT #11 ChatGPT
#8 le echas (públicamente) en cara que se queje en público y tu haces exactamente lo mismo... que pueda responder no cambia el que te quejes de algo que tú también haces, eso tiene un nombre
0 K 10
Torrezzno #10 Torrezzno *
#7 Para ser un serial entrepreneur que peina canas se calienta de una manera ridícula con los troleos de Livingstone. Que estará leyendo esto y partiéndose el ojete de la que ha liado.

Por otro lado, pocas veces se ve a ningun meneante pidiendo disculpas públicamente por un comportamiento aireado como ha hecho Imparsifal.
1 K 39
benjami #27 benjami
#10 Otro que se mete con mi edad. Espero que llegues a ella. Consejo para conseguirlo: no te muerdas la lengua.
1 K 30
Torrezzno #30 Torrezzno
#27 no me meto con la edad, me referia a que ya debes tener un vagaje vital suficiente para saber cuando no merce la pena discutir
0 K 20
benjami #25 benjami
#7 Nunca tuve un perfil bajo en ningún lugar donde estuve. A veces se confunde la asertividad con ser problemático. Solo los peces muertos nadan siempre a favor de la corriente.
1 K 30
ChatGPT #28 ChatGPT *
#25 no entro en ese tema, la verdad es que las peleíllas internas me la pelan, pero me jode bastante la hipocresía montando un post en el blog oficial echándote en cara precisamente que le reprocharas algo en público. es un síntoma clarísimo de que hay doble vara de medir, lo que hace uno está bien, y si lo hace otro está mal.

los detalles ni los sé ni me interesan, pero me preocupa que el timón de está sitio se lleve de esta manera. Por que aún con sus gravísimos defectos, este sitio para mí sigue siendo entretenido y no me gusta que se vaya cada vez más a la deriva
0 K 10
ContinuumST #39 ContinuumST
#25 "Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas polares: la pasividad, que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros, o que pasen por alto nuestros derechos; y por otro lado tenemos la agresividad, que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás. "
0 K 16
benjami #45 benjami
#39 Así es. El resultado es una persona problemática porque defiendes derechos, sin tregua, y te confrontas a los agresivos. El caso de fondo es alguien que quiere destruir menéame a base de mentir, manipular, difamar y calumniar. Un caso difícil, pero no imposible.
2 K 10
ContinuumST #47 ContinuumST
#45 No estoy al tanto de tantos detalles así que doy por buenos tus comentarios. No conozco el mundo "entre bambalinas" que rodea a MNM. Por otro lado no creo que sea tan fácil destruir MNM excepto por el lado económico. Y sería una lástima, desde mi punto de vista.
0 K 16
benjami #49 benjami
#47 Pues a eso va el personaje ultramegatóxico: amenazando con denuncias (sin ningún recorrido, pero asusta porque es abogado) para que nos quedemos sin dinero y pueda comprar el lugar por cuatro duros. Tal cual: www.meneame.net/notame/3699681
0 K 10
Imag0 #52 Imag0
Me acabo de enterar que hay gente que vive en el nótame
0 K 12
Oktarr #55 Oktarr
Me da Error 400 :-(
0 K 8
CharlesBrowson #51 CharlesBrowson
me recuerda a la escena del lobo de wallstreet, cuando va en el coche drogado...creyendo que conduce de puta madre, mientras el resto vemos con bastante verguenza ajena lo que pasa en verdad, pero bueno si al menos tuvieran gracia, fueran inquisitivos pues para unas palomitas darian, pero es que ni eso, lo mas parecido es a un grupo de oligofrenicos intentandose follar el pomo de una puerta (creo que eso se dice en otra pelicula, no me acuerdo cual)
0 K 7
GerardoSinMana #13 GerardoSinMana
Viendo lo que ha pasado solo se me ocurre esto:


Tener poder y hacer mal uso de ello deberia acarrear la expulsion.  media
0 K 7
Professor #50 Professor
Una vez entré en la página web llamada Notame , y solo había unas charos hablando de lo que habían cocinado, y en general vi gente falta de cariño y muy sola, como uno que contaba a quien quisiera leerle que había leido no sé que libro muy snob, todo muy de cincuentones, parece el foro de mi abuela o del grupo de terapia psicológica o un grupo de alcohólicos anónimos.

De hecho pensé en comentar algo diciendo me llamo Mariano y soy alcohólico
0 K 6

menéame