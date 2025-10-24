Lo que aprendí del gerente de una guardería

Cuando tienes una guardería, y es tu negocio además de un servicio a la comunidad, tienes que tener claras las prioridades. Que la guardería funcione, que la gente lo pase lo mejor posible, que el servicio sea bueno, y que el negocio sea rentable.

Cuando un niño pega a los demás, se le echa.

Cuando un niño rompe cosas, se le echa.

Cuando un niño estropea los juegos en común, creando frustración en los demás, se le echa.

Cuando unos padres son problemáticos y vienen con reclamaciones, amenazas de inspección, o tocadurías diversas de huevos, se echa a su hijo y que vayan a joder a otro lado.

Cundo un niño, o sus padres, hablan mal de la guardería o le hace publicidad negativa, se le echa.

Cuando un niño da pérdidas, porque consume más recursos de los que aporta, se le echa.

Y no se hace un refréndum, ni se consulta a nadie. Y no hace falta que sea justo. Es la responsabilidd d eun buen gerente.

Quien quiera entender, que entienda.