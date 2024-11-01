Noa, representante de Israel en 2009, apela a una retirada "voluntaria" de Israel en Eurovisión en solidaridad con Palestina

Tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026 han llegado las reacciones de varios artistas usando sus redes sociales para criticar la decisión. Un caso particular es el de Noa, artista israelí que participó en Eurovisión 2009 en Moscú junto a Mira Awad, de ascendencia palestina y la primera árabe en representar al país en el evento con su tema Must Be Another Way.