Noa, representante de Israel en 2009, apela a una retirada "voluntaria" de Israel en Eurovisión en solidaridad con Palestina

Tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026 han llegado las reacciones de varios artistas usando sus redes sociales para criticar la decisión. Un caso particular es el de Noa, artista israelí que participó en Eurovisión 2009 en Moscú junto a Mira Awad, de ascendencia palestina y la primera árabe en representar al país en el evento con su tema Must Be Another Way.

Lyovin81 #6 Lyovin81
Creo que en este hilo hay gente que confunde el natural rechazo a los genocidas con la xenofobia.
Pero vamos, que es gente que seguramente tiene limitaciones más graves incluso que esa.
#8 Leclercia_adecarboxylata
#3 #4 A ver, sé diferenciar entre ficción y realidad. La película no te dice nada sobre el actor (que a todo esto es francés) ni sobre los guionistas... Pero pasa que está representando a un israelí y yo lo veo con los ojos de la actualidad, donde el tema de Israel es muy candente. Quiero pensar que no son sionistas pero por desgracia hay un porcentaje significativamente alto de israelíes que no consideran que los palestinos sean personas, hasta el punto de que se está permitiendo su genocidio y eso es difícil de ignorar.

Si ahora me presentas una película en la que los israelíes sean muy graciosos pues ojalá sea así pero luego veo las noticias y me recuerdan que ahora mismo poca gracia hacen muchos.

cc#5
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#3 #4 supongo que #8 va en la dirección de como la película de Brad Pitt de Guerra Mundial Z y el momento de Israel y que por culpa de los rezos árabes los infectados entraban
english.ahram.org.eg/NewsContent/5/32/76989/Arts--Culture/Film/World-W

www.aljazeera.com/opinions/2013/7/17/where-the-z-stands-for-zionism

gulfnews.com/entertainment/is-world-war-z-pro-israel-movie-goers-in-re

www.timesofisrael.com/arab-moviegoers-bash-zombie-film-for-positive-po

Pero vamos que no me dio esa impresión en esa película francesa.
#1 Leclercia_adecarboxylata *
El otro día echaron una película francesa en Antena 3 por la tarde titulada "Dios mío, pero qué hemos hecho" o algo así. No era desternillante ni mucho menos pero era entretenida.

En resumen, un padre de familia de corte clásica ve como 3 de sus 4 hijas se casan con extranjeros en años consecutivos. Al principio todos acaban llevándose mal sobre todo por los deslices racistas del padre. Conforme avanza la película la relación va mejorando hasta que la cuarta hija les reconoce que se…   » ver todo el comentario
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 pues a mí esa película me hizo gracia, hay una segunda parte
alcama #3 alcama
#1 Bueno,pues ya sabes que eres un xenófobo
Malinke #4 Malinke
#1 home, si también vas a pensar que el árabe y el africano son del Isis y el chino de las triadas, o yo qué sé...
Se podrá ver desde el punto humorístico y nada más.
Lyovin81 #5 Lyovin81
#1 Tener la sensibilidad suficiente como para sentir asco de la sociedad israelí, que es una sociedad profundamente enferma y peligrosa que ha asesinado a un número indeterminado de inocentes, es un síntoma de salud mental.

Lo que no es normal es apoyar a esa gente. Un pro israelí a día de hoy es de las cosas que no quiero encontrarme. Y menos aún a un israelí. Salgo por patas, vamos.
jonolulu #10 jonolulu
El Mundo Trollai
loborojo #7 loborojo
Sí por retirada se refiere a devolver los territorios ocupados y volver a Europa estoy deacuerdo
#11 sliana
Si es por solidaridad deberían doblar su propia servilleta.
