Noa, representante de Israel en 2009, apela a una retirada "voluntaria" de Israel en Eurovisión en solidaridad con Palestina

Tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026 han llegado las reacciones de varios artistas usando sus redes sociales para criticar la decisión. Un caso particular es el de Noa, artista israelí que participó en Eurovisión 2009 en Moscú junto a Mira Awad, de ascendencia palestina y la primera árabe en representar al país en el evento con su tema Must Be Another Way.
| etiquetas: noa , israel , palestina , eurovisión
Pero vamos, que es gente que seguramente tiene limitaciones más graves incluso que esa.
Si ahora me presentas una película en la que los israelíes sean muy graciosos pues ojalá sea así pero luego veo las noticias y me recuerdan que ahora mismo poca gracia hacen muchos.
cc#5
Pero vamos que no me dio esa impresión en esa película francesa.
En resumen, un padre de familia de corte clásica ve como 3 de sus 4 hijas se casan con extranjeros en años consecutivos. Al principio todos acaban llevándose mal sobre todo por los deslices racistas del padre. Conforme avanza la película la relación va mejorando hasta que la cuarta hija les reconoce que se… » ver todo el comentario
Se podrá ver desde el punto humorístico y nada más.
Lo que no es normal es apoyar a esa gente. Un pro israelí a día de hoy es de las cosas que no quiero encontrarme. Y menos aún a un israelí. Salgo por patas, vamos.