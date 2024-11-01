Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: el aviso llega a todos los móviles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado al nivel máximo el aviso por fuertes lluvias en la Costa del Sol Occidental, donde se incluye lal capital, y el Valle del Guadalhorce, donde el temporal descarga con intensidad desde primera hora de la tarde. El aviso se mantendrá en rojo hasta las 04:00 horas de la madrugada. Nada más elevarse la alerta meteorológica, sobre las 21:15 horas, el aviso de ES-Alert con la alerta de Protección Civil ha comenzado a sonar en todos los móviles de las comarcas afectadas.