edición general
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: el aviso llega a todos los móviles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado al nivel máximo el aviso por fuertes lluvias en la Costa del Sol Occidental, donde se incluye lal capital, y el Valle del Guadalhorce, donde el temporal descarga con intensidad desde primera hora de la tarde. El aviso se mantendrá en rojo hasta las 04:00 horas de la madrugada. Nada más elevarse la alerta meteorológica, sobre las 21:15 horas, el aviso de ES-Alert con la alerta de Protección Civil ha comenzado a sonar en todos los móviles de las comarcas afectadas.

Sacronte
#4 No se en que zona vives pero en la redhidrosur hay estaciones que han recogido casi 100 litros en 12 horas cuando se esperaba mucho menos. Quizá la hayan tirado para puntos concretos pero tienen que avisar a nivel comarcal.

www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/resumen/precipitacion
2 K 32
tdgwho
#8 Pues mas le vale haber puesto citas, jeje
1 K 27
Tarod
Ahora cada semana una alerta roja.
No aprenden…
3 K 18
#3 mancebador
#1 Yo creo que, por desgracia, si que han aprendido algo. Digo por desgracia porque ha costado que se diera el trágico episodio de Valencia para que se empleen los recursos de advertencia que ya existían.
A mi me parece perfecto que se advierta a la población de los avisos rojos por todos los medios posibles.
4 K 54
Doisneau
#1 De no avisar cuando es necesario a sobreavisar "por si acaso". Ahora mismo dan 7mm de lluvia y fuertes vientos y me encuentro con el movil pitando como loco :palm: ya van dos veces desde verano, al final haran que la gente no se lo tome en serio, pero es triste ver como toda la tecnologia y ciencia detras de estos temas depende del politicucho de turno en ultima estancia.
0 K 13
Feindesland
#1 Sí que aprenden. Los que no aprendemos somos los demás...

:palm:
2 K 40
#11 Pixmac
#1 Las alertas tienen que ver con la cantidad de lluvia en un determinado periodo de tiempo. Puede que en muchos lugares no pase nada pero es posible que en una zona se junte más agua de la debida y pase algo para lo que venga bien el aviso. Dependerá de cuanta agua caiga y el lugar en el que caiga.

Si hay que lanzar la alerta, hay que hacerlo.
2 K 49
NPCMeneaMePersigue
#1 Veis como quieren asesinar mas gente como en Valencia para que la gente consuma, que es un genocidio
0 K 20
Feindesland
Seis como esta, y la séptima no servirá de nada.

Hay un estudio por ahí al respecto, peor hace tiempo que lo busco y no lo encuentro.
0 K 17
tdgwho
#6 no hace falta estudio.
La fábula de pedro y el lobo se llama xD

www.guiainfantil.com/1358/cuento-infantil-pedro-y-el-lobo.html

No es engañar, pero los tiros van por ahí.
2 K 34
Feindesland
#7 Tal cual, pero alguien le dio un barniz de paper académico.
1 K 27
#14 Tronchador.
#6 Ahora mismo veo dos problemas a parte de la repetición.
1° Los dirigentes no quieren jugarsela. Han bajado los criterios de lo que es una alerta roja para evitar posibles "inconvenientes" para con ellos mismos. "Que no se diga que no avise".
2° La mendeuguez que tenemos todos.
- Pues aquí ni una gota ha caído.
- Pero el pueblo de al lado está inundado.
- Pues que avisen allí.
No entender que las predicciones no son exactas, como evoluciona la climatología, que no hace falta que llueva en un sitio para que a ti te llegue el torrente de agua...

Al final, más pronto que tarde la gente dejará de hacer caso como bien indicas.
CC a #8
0 K 7
Veelicus
#6 No servira para los de siempre, a mi si me llega una alerta en el movil lo tengo en cuenta.
Lo que mucha gente no entiende es que esas alertas es por precaucion, porque existe un riesgo estadistico y como tal no una certeza.
Si alguien deja de confiar en los sistemas solo porque no pasa nada a veces... pues es su problema, pero la obligacion del estado es avisar
1 K 20
nilien
Parece que la alerta se centra en la zona oeste, de momento, aunque la tormenta se irá desplazando hacia el este. Mucha precaución, y a seguir de cerca la información y avisos que se vayan difundiendo desde la AEMET...
0 K 9
#12 Tronchador.
¿Que es ese pitido Orwelliano?
0 K 7

