Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: el aviso llega a todos los móviles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado al nivel máximo el aviso por fuertes lluvias en la Costa del Sol Occidental, donde se incluye lal capital, y el Valle del Guadalhorce, donde el temporal descarga con intensidad desde primera hora de la tarde. El aviso se mantendrá en rojo hasta las 04:00 horas de la madrugada. Nada más elevarse la alerta meteorológica, sobre las 21:15 horas, el aviso de ES-Alert con la alerta de Protección Civil ha comenzado a sonar en todos los móviles de las comarcas afectadas.
| etiquetas: alerta roja , málaga , fuertes lluvias , aemet , aviso , móviles
www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/resumen/precipitacion
No aprenden…
A mi me parece perfecto que se advierta a la población de los avisos rojos por todos los medios posibles.
Si hay que lanzar la alerta, hay que hacerlo.
Hay un estudio por ahí al respecto, peor hace tiempo que lo busco y no lo encuentro.
La fábula de pedro y el lobo se llama
www.guiainfantil.com/1358/cuento-infantil-pedro-y-el-lobo.html
No es engañar, pero los tiros van por ahí.
1° Los dirigentes no quieren jugarsela. Han bajado los criterios de lo que es una alerta roja para evitar posibles "inconvenientes" para con ellos mismos. "Que no se diga que no avise".
2° La mendeuguez que tenemos todos.
- Pues aquí ni una gota ha caído.
- Pero el pueblo de al lado está inundado.
- Pues que avisen allí.
No entender que las predicciones no son exactas, como evoluciona la climatología, que no hace falta que llueva en un sitio para que a ti te llegue el torrente de agua...
Al final, más pronto que tarde la gente dejará de hacer caso como bien indicas.
CC a #8
Lo que mucha gente no entiende es que esas alertas es por precaucion, porque existe un riesgo estadistico y como tal no una certeza.
Si alguien deja de confiar en los sistemas solo porque no pasa nada a veces... pues es su problema, pero la obligacion del estado es avisar