El agente de ICE, autor de la muerte de una mujer en Mineapolis, está casado con una mujer filipina

El agente del ICE, Jonathan Ross, que mató a quemarropa a una mujer norteamericana hace un par de días en Mineapolis, está casado con una mujer originaria de las Filipinas. Asimismo, el padre del agente afirmó a la prensa que "no fue culpa suya" disparar a la mujer que murió.
| etiquetas: ironias de la vida , ice , jonathan ross , mineapolis , casado con filipin
Muchos votaron a Trump por sus políticas de migración y acabaron con familiares directos (mujeres, maridos, veteranos de guerra…) deportados y alguno tuvo los cojones de salir a decir públicamente que no pensaba que le afectaría
Ya....cierro al salir.
Este vídeo aclara ciertas cosas
"it is quite clear that the officer did not walk up to the front of the car. When Good backs up the car, it places him in the front and would give him very good reason to believe she was aiming at him as the car guns forward."
Primero, porque no está tan claro que el agente no se se colocará delante del vehículo, de hecho sí actuó así como se ve en el vídeo. Y segundo, cuando el vehículo retrocede,… » ver todo el comentario