Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la despiden de su trabajo por ‘racista’

Ricardo Fosado, veterano estadounidense de ascendencia mexicana enfrentó comentarios xenófobos de una aficionada durante el juego entre Dodgers y Cerveceros. El incidente escaló cuando Kobylarczyk intentó agredir físicamente a Fosado y luego lanzó una amenaza: “Sabes qué, llamemos a ICE”, en alusión al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Fosado respondió con sarcasmo: “ICE no me va a hacer nada. ¡Mucha suerte!”, además de aclarar que es estadounidense, veterano militar y que ha servido en dos guerras.

ElBeaver #1 ElBeaver
si los brewers son cerveceros, los dodgers son gandules o evasores, y los mariners serían marineros navegando en aguas inciertas. ¿Y los Giants? Tal vez gigantes que vigilan desde las montañas.

Dodger
gandul
/ ˈdɒdʒə /
sustantivo
sustantivo plural : dodgers
1 .
informal
una persona que recurre a trucos astutos o prácticas deshonestas para evadir una deuda u obligación.
"evasores de impuestos"
2 .
Náutico
una pantalla de lona en un barco que ofrece protección contra las salpicaduras
0 K 6

