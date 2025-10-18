Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la despiden de su trabajo por ‘racista’

Ricardo Fosado, veterano estadounidense de ascendencia mexicana enfrentó comentarios xenófobos de una aficionada durante el juego entre Dodgers y Cerveceros. El incidente escaló cuando Kobylarczyk intentó agredir físicamente a Fosado y luego lanzó una amenaza: “Sabes qué, llamemos a ICE”, en alusión al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Fosado respondió con sarcasmo: “ICE no me va a hacer nada. ¡Mucha suerte!”, además de aclarar que es estadounidense, veterano militar y que ha servido en dos guerras.