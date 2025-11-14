·
Acoso antiabortista: “Viendo el retroceso que ha habido con el aborto, este juicio es muy importante”
Un grupo de antiabortistas se enfrentará por primera vez en Europa a los tribunales por concentrarse frente a la clínica Askabide
etiquetas
aborto
elección
acoso
laicismo
#1
Esteban_Rosador
*
Una organización que se dedica a acosar e intimidar a mujeres que ejercer sus derechos debería ser ilegal.
Sí su dios fuera real, sus rezos serían eficaces sin necesidad de acercarse a las clínicas.
0
K
20
#2
Uge1966
Ahora, cuando en "Europa" se sentencie que eso no se puede hacer, ¿veremos a los que en España se dedican a ello dejar de hacerlo?
0
K
11
#3
alcama
Euskadi es el territorio más conservador de España
0
K
8
#4
aupaatu
*
Me imagino que a los católicos antiabortistas no les parecería democrático que los ateos de manifestarán frente a sus iglesias,asociaciones y universidades religiosas con pancartas negando la existencia de los dioses y la tradición interesada de sus mensajes en sus libros sagrados.
Aparte de cuestionar lo que legalmente para la madre sería aplicar sus conceptos de personas cuando están en el vientre de su madre.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
