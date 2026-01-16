edición general
6 meneos
8 clics
Abascal cancela su visita a Jerusalén por la presión neonazi interna

Abascal cancela su visita a Jerusalén por la presión neonazi interna

La decisión se produce en un contexto de crecientes críticas desde dentro de su propio electorado y sus bases militantes más fascistizadas, especialmente entre los sectores más jóvenes, donde afloran perfiles abiertamente neonazis. Estos sectores han llegado a acusar públicamente a Abascal de "traidor", "cipayo" y "perro de Israel" por su alineamiento con el Gobierno israelí. La presión interna se ha hecho especialmente visible tras el ataque de tanques israelíes a soldados españoles en el Líbano el pasado martes.

| etiquetas: abascal , israel , netanyahu , vox , neonazi
5 1 0 K 65 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Hay una errata en el artículo. Donde dice "vicepresidente de Castilla y León", debe decir exvicepresidente.
1 K 28
Bhuvaya #2 Bhuvaya
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
1 K 16
#3 BurraPeideira_
Por eso o por la cara de Aladino que maneja.
0 K 11
Lyovin81 #5 Lyovin81
#3 Más bien tiene cara del malo de Aladino, el Jafar ese o como coño se llame. La misma mirada extraña y maníaca.
0 K 7
nemeame #4 nemeame
Ser votante de VOX debe ser un cortocircuito tras otro con tantas traiciones y apoyos a EE.UU. e Israel que perjudican abiertamente nuestros intereses...
0 K 10

menéame