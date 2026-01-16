Abascal cancela su visita a Jerusalén por la presión neonazi interna

La decisión se produce en un contexto de crecientes críticas desde dentro de su propio electorado y sus bases militantes más fascistizadas, especialmente entre los sectores más jóvenes, donde afloran perfiles abiertamente neonazis. Estos sectores han llegado a acusar públicamente a Abascal de "traidor", "cipayo" y "perro de Israel" por su alineamiento con el Gobierno israelí. La presión interna se ha hecho especialmente visible tras el ataque de tanques israelíes a soldados españoles en el Líbano el pasado martes.