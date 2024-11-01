edición general
21 meneos
139 clics
4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida

4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida

Textiles, utensilios de cocina, cosméticos, botellas… Te contamos 4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida a la espera de que líderes de medio mundo se pongan de acuerdo para firmar un tratado para detener la invasión del plástico.

| etiquetas: plastico , tóxico , naturaleza , contaminación , greenpeace
16 5 0 K 411 ciencia
10 comentarios
16 5 0 K 411 ciencia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
No quiero más microplásticos en mi vida
Solo comedias entretenidas...
0 K 14
Aergon #2 Aergon *
Había leido otra mas pero no la pongo por-no quedar mal.
0 K 12
Gry #3 Gry *
No puedes a no ser que tengas suficiente dinero como para cultivar tus propios alimentos en un entorno de laboratorio y filtrar el aire que respiras y el agua que bebes.

No se va a detener la "invasión del plástico" por la misma razón que la UE no consiguió prohibir los PFAS, no tenemos alternativas que no impliquen volver a vivir como en el siglo pasado. (Más a principios que a finales).
2 K 41
Moixa #9 Moixa
#3 usamos toneladas de plásticos que no necesitamos para vivir cómodamente.
0 K 12
#4 hokkien *
Lo de dinamitar industrias de inyección de plástico, entre otras, ya tal... :troll:
0 K 10
Adunaphel #5 Adunaphel
Lo de la ropa es realmente complicado, yo llevo algunos años buscando usar fibras naturales y no es nada fácil.
0 K 8
#6 EISev *
#5 pues la ropa precisamente es más fácil que la comida

En Uniqlo por ejemplo tienes todo tipo de prendas en algodón, lino o lana 100% a precios comedidos. Es leer las etiquetas y no comprar lo que tenga poliéster, eso sí prepárate a que los calcetines duren poco sin agujeros
0 K 11
Hipoglucido #8 Hipoglucido
#6 Calzoncillos y calcetines de Smartwool. Son caros pero resistentes. Si te salen muchos agujeros en los calcetines, córtate las uñas dos veces al mes.
En Celio por ejemplo que son franceses, puedes ver en el listing de cada producto en su web si al lavarlo liberará x cantidad de microplásticos.
1 K 18
#10 EISev
#8 yo estoy con los de hilo de escocia pero los agujeros me salen en la planta y el talón, no delante
0 K 11
#7 capitan.meneito
#5 en el trabajo ya me han llamado varias veces la atención por ir a trabajar con el taparrabos de tarzán.
0 K 10

menéame