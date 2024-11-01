Textiles, utensilios de cocina, cosméticos, botellas… Te contamos 4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida a la espera de que líderes de medio mundo se pongan de acuerdo para firmar un tratado para detener la invasión del plástico.
| etiquetas: plastico , tóxico , naturaleza , contaminación , greenpeace
Solo comedias entretenidas...
No se va a detener la "invasión del plástico" por la misma razón que la UE no consiguió prohibir los PFAS, no tenemos alternativas que no impliquen volver a vivir como en el siglo pasado. (Más a principios que a finales).
En Uniqlo por ejemplo tienes todo tipo de prendas en algodón, lino o lana 100% a precios comedidos. Es leer las etiquetas y no comprar lo que tenga poliéster, eso sí prepárate a que los calcetines duren poco sin agujeros
En Celio por ejemplo que son franceses, puedes ver en el listing de cada producto en su web si al lavarlo liberará x cantidad de microplásticos.