edición general
14 meneos
40 clics
26 años del caso Wanninkhof: la lección que España aún no ha aprendido

26 años del caso Wanninkhof: la lección que España aún no ha aprendido

Hay fechas que no se olvidan (y no se deben olvidar) porque marcan un antes y un después en la conciencia colectiva de un país. El 9 de octubre de 1999, el nombre de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años de Mijas, quedó grabado para siempre en la historia negra de España. Aquel crimen no solo segó una vida, sino que abrió una herida que aún supura: la del error judicial, la del juicio mediático, y la de una sociedad que aprendió —a un precio demasiado alto— lo que significa la pena de telediario. Una desaparición que marcó a la Costa del Sol

| etiquetas: caso wanninkhof , periodismo , españa , pena de telediario , mijas
14 0 0 K 187 actualidad
4 comentarios
14 0 0 K 187 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro
Una de las mayores vergüenzas de nuestra historia reciente; una mujer condenada por el mero hecho de ser lesbiana.
2 K 43
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano *
"Mientras tanto, Dolores Vázquez, que había pasado 17 meses entre rejas, salía en libertad con la dignidad intacta pero con la vida destrozada. Nunca fue indemnizada. Nunca recibió una disculpa pública proporcional al daño sufrido"

Lo que la sociedad hizo a Dolores Vázquez fue una auténtica canallada y al día de hoy todavía no se la ha hecho justicia a Dolores Vázquez...
2 K 38
#2 Hynkel
Si no recuerdo mal, uno de los miembros del jurado comentó de estrangis que vio todo el proceso como una caza de brujas.

Uno de los recuerdos que tengo más vivos es el de la madre de Rocío con los ojos inyectados en sangre cuando se descubrió la famosa colilla. Nunca aceptó que a su hija se la había cargado un violador del tres al cuarto.
0 K 7
#4 rekus
#2 Es un poco impopular decirlo pero en casos de este tipo a los últimos que hay que preguntar es a los implicados emocionalmente.

(Espero que se me entienda)
0 K 19

menéame