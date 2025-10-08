·
Condena a una mujer por sustracción parental, con retirada de la patria potestad y orden de alejamiento temporales
Se ha sentenciado a una mujer por no devolver un menor a su padre, se le retira la patria potestad temporealmente y se dicta orden de alejamiento
sustracción parental
confesión de culpa
abuso de derecho
#2
DayOfTheTentacle
Acepta un año y 10 meses de prisión tras admitir que se equivocó al seguir los consejos del letrado mahonés que fue, asegura, quien los llevó a Perpiñán
El precedente de juana la loca no ayuda...
1
K
25
#1
DayOfTheTentacle
Madre protectora no?
1
K
25
#3
Khadgar
#1
Indúltese.
0
K
14
#4
Atusateelpelo
Me salta "muro de pago" pero se puede leer el articulo en modo privado.
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
El precedente de juana la loca no ayuda...