edición general
7 meneos
10 clics
Condena a una mujer por sustracción parental, con retirada de la patria potestad y orden de alejamiento temporales

Condena a una mujer por sustracción parental, con retirada de la patria potestad y orden de alejamiento temporales

Se ha sentenciado a una mujer por no devolver un menor a su padre, se le retira la patria potestad temporealmente y se dicta orden de alejamiento

| etiquetas: sustracción parental , confesión de culpa , abuso de derecho
6 1 0 K 68 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 68 actualidad
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Acepta un año y 10 meses de prisión tras admitir que se equivocó al seguir los consejos del letrado mahonés que fue, asegura, quien los llevó a Perpiñán

El precedente de juana la loca no ayuda...
1 K 25
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Madre protectora no?
1 K 25
Khadgar #3 Khadgar
#1 Indúltese.
0 K 14
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Me salta "muro de pago" pero se puede leer el articulo en modo privado.
0 K 13

menéame