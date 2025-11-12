edición general
Ya hay profesores sin formación obligatoria en las aulas madrileñas. Sólo es el último caso de una tendencia creciente en todas las regiones

En apariencia, se trata de una solución temporal para un problema coyuntural: la falta de docentes cualificados. Pero bajo esta medida muchos ven una crisis estructural que afecta a todo el sistema educativo: precariedad, falta de planificación, condiciones laborales poco atractivas y una formación del profesorado que muchos califican de insuficiente o mal diseñada.

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
asi nos irá, algo que tiene que ser casi la base, una profesion que deberia estar priorizada en todos los aspectos, y tambien con muchas exigencias, al final la estaran haciendo los mataos, y vendran los lloros
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Sí, lo conozco de primera mano. Y si tienes carrera que te convalide "competencias" pues te puedes meter en la bolsa a dar clases.

A ver, es una solución mierder...pero es que no hay gente que quiera suplir esos puestos.
ipanies #3 ipanies
Quién pueda pagárselo tendrá educación y sanidad de calidad, los demás os jodeis por pobres!!!
#5 poxemita
"...matemáticos recién llegados de la empresa privada que se enfrentan a grupos de adolescentes sin haber recibido instrucción pedagógica, aunque sabiendo 'de lo suyo'."

Mejor, no están contaminados por las tendencias pedagógicas del momento.

Y más preocupante es la educación primaria que está llena de "maestros" de primaria.
#8 Regreso *
Y bien me parece. Para dar clase a chavales no hace falta tanta chorrada. Antes era un cursillo y a marchar, ahora hay que hacer un máster sacaperras habilitante que en la pública si trabajas es imposible hacerlo porque no hay apenas plazas online o si te vas a la privada te toca pagar varios miles de euros por trabajar. Vale ya de tanta titulitis. Alguien que se ha sacado matemáticas (por decir algo) puede dar clases perfectamente con un cursillo de un par de semanas, que es lo que debería ser el máster. Lo mismo para psicología, que en el máster no aporta nada nuevo y te cobran una barbaridad. España tiene un problema de hiperformación para todo. Dejad trabajar ya a la gente.
#9 tpm1
"El Ministerio de Educación y los decanos de las facultades del ramo estudian ampliarlo a dos años, introducir pruebas de acceso y reforzar las prácticas, para evitar lo que muchos consideran un 'trámite burocrático' con poca utilidad real."

:wall: :wall:
#4 Tronchador.
Es lo que tiene hacer que la enseñanza sea un aparca niños y sean los profesores los que eduquen en vez de los padres que no ejercen ningún rol de educador.
En el sistema actual un profesor no tiene ningún tipo de autoridad, desde inspección se dan instrucciones para que todos los niños aprueben y pasen de curso. Quieren el aprobado general, cualquier persona que tenga un mínimo interés docente y empiece a conocer como funciona todo se va a desanimar.
aupaatu #7 aupaatu *
La banda criminal necesita crear analfabetos funcionales y mano de obra barata para su servicio y esto pasa por ofrecer una educación precaria para desalentar a los estudiantes.
ElBeaver #6 ElBeaver
El nivel ya era una mierda hace décadas y nunca cambio
