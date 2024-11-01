·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9480
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8628
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
6404
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
5790
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
4116
clics
La ‘excusatio non petita’ de Juan del Val en ‘El hormiguero’
más votadas
613
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
554
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
450
El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez
358
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
425
Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
66
clics
Xi Jinping asiste a la ceremonia de entrada en servicio y abanderamiento del portaaviones Fujian
QEl presidente chino, Xi Jinping, asistió a la ceremonia de entrada en servicio y abanderamiento del portaaviones de fabricación nacional Fujian, en la provincia meridional china
|
etiquetas
:
xi jinping
,
ceremonia
,
entrega
,
portaviones
,
fujoan
7
1
0
K
103
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
103
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
*
Qué alte, ni en una boda gitana hay tanto duende..Por cierto,.peazo de porta aviones.
1
K
32
#6
Bhuvaya
Qué manera de aplaudir, parece cámara rápida
1
K
19
#2
Supercinexin
Si no lo vas a usar para masacrar al pueblo de tus enemigos y establecer regímenes acordes al tuyo, tener un portaaviones no te sirve para nada.
0
K
16
#4
Guanarteme
#2
Pero a ver, Supercinexinito de mi vida y mi corazón, lo que pasa es que tienes el cerebro absorbido por la retórica imperialista anglo y estás ciego de eurocentrismo occidentaloide.
Esta gloria de los mares no es para hacer la guerra ni colocar tiranías afines a los negocietes de Washington, como estamos acostumbrado a ver.
El Fujian es para liberar a provincias ocupadas como Taiwán y que los esbirros occidentales de la zona, del palo de Filipinas, quiten sus sucias manos de las islas…
» ver todo el comentario
0
K
13
#5
desastrecolosal
27 casualties y 3 amputaciones mínimo
1
K
14
#7
vviccio
Un derroche de recursos de todo tipo que podrían haber ido a luchar contra la amenaza climática. Si al menos sirviera para presionar a quienes no paran de contaminar.
0
K
13
#3
estemenda
*
¿Qué gusto le encontrarán los milicos a esto del paso de la oca? La quintaesencia de estas horteradas es el cambio de guardia en Sintagma, Atenas
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esta gloria de los mares no es para hacer la guerra ni colocar tiranías afines a los negocietes de Washington, como estamos acostumbrado a ver.
El Fujian es para liberar a provincias ocupadas como Taiwán y que los esbirros occidentales de la zona, del palo de Filipinas, quiten sus sucias manos de las islas… » ver todo el comentario