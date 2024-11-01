edición general
Xi Jinping asiste a la ceremonia de entrada en servicio y abanderamiento del portaaviones Fujian

QEl presidente chino, Xi Jinping, asistió a la ceremonia de entrada en servicio y abanderamiento del portaaviones de fabricación nacional Fujian, en la provincia meridional china

vicus. #1 vicus. *
Qué alte, ni en una boda gitana hay tanto duende..Por cierto,.peazo de porta aviones.
Bhuvaya #6 Bhuvaya
Qué manera de aplaudir, parece cámara rápida :-O
Supercinexin #2 Supercinexin
Si no lo vas a usar para masacrar al pueblo de tus enemigos y establecer regímenes acordes al tuyo, tener un portaaviones no te sirve para nada.
Guanarteme #4 Guanarteme
#2 Pero a ver, Supercinexinito de mi vida y mi corazón, lo que pasa es que tienes el cerebro absorbido por la retórica imperialista anglo y estás ciego de eurocentrismo occidentaloide.

Esta gloria de los mares no es para hacer la guerra ni colocar tiranías afines a los negocietes de Washington, como estamos acostumbrado a ver.

El Fujian es para liberar a provincias ocupadas como Taiwán y que los esbirros occidentales de la zona, del palo de Filipinas, quiten sus sucias manos de las islas…   » ver todo el comentario
desastrecolosal #5 desastrecolosal
27 casualties y 3 amputaciones mínimo  media
vviccio #7 vviccio
Un derroche de recursos de todo tipo que podrían haber ido a luchar contra la amenaza climática. Si al menos sirviera para presionar a quienes no paran de contaminar.
estemenda #3 estemenda *
¿Qué gusto le encontrarán los milicos a esto del paso de la oca? La quintaesencia de estas horteradas es el cambio de guardia en Sintagma, Atenas xD  media
