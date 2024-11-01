edición general
Vox pregunta con miedo si obtener el doble de representación en un parlamento implica trabajar el doble

El partido de ultraderecha Vox pide “prudencia y contención” antes de valorar los resultados que ha obtenido en Aragón y y pregunta si doblar el resultado de la legislatura anterior implica “trabjar el doble”. “Nosotros asumimos que al tener el doble de diputados, se trabajará la mitad, en ese caso celebramos, pero lo pertinente es aclararlo antes”, ha dicho Alejandro Nolasco, el candidato del partido de ultraderecha, que ha mejorado su representación en las tres provincias.

Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Van a pasar de trabajar nada...
...a nada de nada

Chupate esa EMT.
#1 Pedro_Chosco
No entiendo la inquietud; el doble de cero... :troll:
#7 laruladelnorte
Tengamos cautela, que a mí por ejemplo igual me toca pringar entrando en el equipo de gobierno de Azcón”, ha advertido Nolasco, al borde del ataque de ansiedad, a sus colegas de partido.

Pobre,que dura es la vida para algunos.
#4 pandasucks
Yo estoy ya preguntando como montar una granja de toros de lidia en Aragón ¿se dice granja de toros? En breve pido subvención.
Si, no se del tema, pero son de esas cosas que fijo pillo cacho.
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
#4 no soy torólogo pero creo que es explotación ganadera
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Si, granja de toros.

Y la leche sale del tetabrick.

{0x1f602}
