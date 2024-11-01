Vox pregunta con miedo si obtener el doble de representación en un parlamento implica trabajar el doble

El partido de ultraderecha Vox pide “prudencia y contención” antes de valorar los resultados que ha obtenido en Aragón y y pregunta si doblar el resultado de la legislatura anterior implica “trabjar el doble”. “Nosotros asumimos que al tener el doble de diputados, se trabajará la mitad, en ese caso celebramos, pero lo pertinente es aclararlo antes”, ha dicho Alejandro Nolasco, el candidato del partido de ultraderecha, que ha mejorado su representación en las tres provincias.